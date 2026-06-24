Esta es la carta que le dio el principal acusado por la desaparición de Loan a su abogado: "Rapidamente se nos juzgue..."

Según explicó, la carta funciona como una herramienta de comunicación entre imputado y defensa, donde Pérez dejó plasmadas dudas sobre las próximas etapas del proceso judicial. “Son inquietudes, y para mí es mejor que me las anote”, habría indicado el abogado, dando a entender que el documento le permite organizar los puntos que su defendido pretende abordar durante las audiencias.

Sin embargo, más allá de la explicación formal, el contenido de la carta despertó interés por una frase que aparece destacada en el papel: “Chivos expiatorios”. Esa expresión fue escrita como título y subrayada, marcando cuál parece ser la idea central que Carlos Pérez quiso transmitir en sus apuntes personales.

En el texto, el detenido realizó una serie de cuestionamientos sobre la investigación llevada adelante tras la desaparición del niño en la localidad correntina de 9 de Julio. En uno de los fragmentos más fuertes, Pérez habría señalado que el caso “superó ampliamente las capacidades investigativas” de los organismos que intervinieron.

El acusado también dejó planteado que la presión social y mediática habría influido en el rumbo de la causa. En ese sentido, sostuvo que la exposición pública del caso pudo haber generado decisiones apresuradas y que, desde su perspectiva, se habría avanzado contra determinadas personas basándose en indicios y no en elementos probatorios suficientes.

“Tal vez la fuerte presión mediática produjo que ante indicios y no pruebas fehacientes rápidamente se nos juzgue falsamente”, habría escrito Pérez en la carta. La frase refleja una de sus principales preocupaciones: la posibilidad de que el tribunal interprete los hechos de una manera que termine perjudicándolo.

La desaparición de Loan Peña continúa siendo uno de los casos más conmocionantes de los últimos tiempos. Desde que el niño fue visto por última vez, la investigación atravesó distintas etapas, con múltiples hipótesis, cambios en las líneas investigativas y la detención de varias personas relacionadas con el entorno familiar y social del menor.

El avance del juicio oral representa una instancia clave para determinar responsabilidades y reconstruir qué ocurrió aquel día. En ese contexto, cada movimiento de los imputados y sus defensas genera atención, especialmente cuando aparecen elementos como la carta entregada por Pérez.

El documento también evidencia la preocupación del acusado frente al futuro judicial que podría enfrentar. La falta de certezas sobre el paradero del niño y la ausencia de una respuesta definitiva sobre lo ocurrido mantienen abierto uno de los interrogantes más dolorosos del expediente.

Para la defensa de Pérez, la discusión central estará vinculada a la valoración de las pruebas presentadas durante el debate. En tanto, la querella y la acusación buscarán sostener sus argumentos ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que será el encargado de analizar cada uno de los elementos incorporados a la causa.

La tercera audiencia del juicio se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, lugar donde se lleva adelante parte del proceso. Allí continúan declarando personas vinculadas directa o indirectamente con el caso.

El cronograma judicial prevé nuevas jornadas de audiencias en las que podrían presentarse testigos y personas del círculo más cercano de Loan. Entre quienes podrían comparecer aparecen sus padres, María y José Peña, quienes desde el comienzo de la búsqueda del niño reclamaron respuestas y sostuvieron públicamente la necesidad de conocer qué sucedió.

Cada declaración será considerada una pieza más dentro de un expediente complejo, marcado por contradicciones, sospechas y una enorme presión social. La familia de Loan continúa esperando una respuesta sobre el destino del pequeño, mientras el juicio intenta avanzar hacia una reconstrucción de los hechos.

La carta de Carlos Pérez abrió nuevamente el debate sobre la estrategia de su defensa y sobre el modo en que los acusados intentan posicionarse frente al tribunal. Aunque el contenido del escrito está centrado en aspectos procesales, sus frases reflejan la tensión que atraviesa la causa.

El concepto de “chivos expiatorios” elegido por Pérez como eje de su mensaje plantea una de las discusiones centrales del juicio: si las personas imputadas son responsables directas de la desaparición o si, como sostiene el acusado, fueron señaladas dentro de una investigación condicionada por la urgencia y la presión pública.

Mientras continúan las audiencias, el expediente sigue concentrando la atención nacional. Cada testimonio, cada prueba y cada movimiento dentro del tribunal puede convertirse en una pieza determinante para acercarse a la verdad sobre qué ocurrió con Loan Peña.

La expectativa crece con el paso de los días y el juicio avanza entre la necesidad de justicia, el dolor de una familia que sigue esperando respuestas y la obligación de esclarecer uno de los casos más sensibles de la Argentina reciente.