Reapareció Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz, tiene 17 años e hizo estallar las redes por un insólito motivo

Pero más allá del glamour, fue el emotivo mensaje de Rocío Guirao Díaz el que conmovió a todos. La modelo recordó cómo se convirtió en madre a los 24 años y cómo ambas crecieron prácticamente juntas.

"Aitana, ayer cumpliste 17. Y aunque no lo pueda creer, parece que fue ayer cuando te tuve en brazos por primera vez y me convertiste en mamá con apenas 24 años", escribió la modelo.

La ex conductora también destacó el vínculo especial que construyó con su hija desde el nacimiento.

"Crecimos juntas. Yo aprendiendo a ser mamá y vos aprendiendo a caminar por la vida. Fuimos compañeras desde el primer día y por eso tenemos un vínculo tan especial", expresó.

Y cerró con una declaración cargada de emoción:

"No hay nada que me emocione más que verte convertirte en la mujer hermosa, fuerte y sensible que sos hoy. Gracias por estos 17 años de amor infinito. Te amo con todo mi corazón y me siento profundamente orgullosa de vos. Feliz cumpleaños, siempre juntitas".

Las fotos del festejo y las imágenes de Aitana no tardaron en viralizarse y dejaron una conclusión unánime entre los seguidores de Rocío Guirao Díaz: su hija mayor heredó toda la belleza de la modelo y cada vez se parecen más.