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Reapareció Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz, tiene 17 años e hizo estallar las redes por un insólito motivo

Reapareció Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz, tiene 17 años y dejó a todos impactados. Mirala.

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Reapareció Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz, tiene 17 años e hizo estallar las redes por un insólito motivo

La hija mayor de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini celebró sus 17 años con una fiesta íntima y sofisticada en las playas de Miami, pero lo que más llamó la atención no fue la decoración ni el exclusivo festejo, sino el impresionante parecido de Aitana con su famosa mamá.

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Las imágenes compartidas por la modelo en sus redes sociales rápidamente se llenaron de comentarios de seguidores que no podían creer cuánto se parecen. "Es igual a Rocío", "Son dos gotas de agua" y "Parece la hermana menor de su mamá" fueron algunas de las reacciones.

El cumpleaños tuvo una temática especial. Una elegante mesa montada sobre la arena, almohadones, flores y una delicada combinación de celeste y blanco, en homenaje a la Selección Argentina, fueron el marco elegido para celebrar los 17 años de la adolescente.

Mientras las invitadas lucieron un estricto dress code completamente blanco, Aitana se destacó con un vestido playero celeste con detalles cut out, en sintonía con la decoración y con el estilo relajado de Miami.

Pero más allá del glamour, fue el emotivo mensaje de Rocío Guirao Díaz el que conmovió a todos. La modelo recordó cómo se convirtió en madre a los 24 años y cómo ambas crecieron prácticamente juntas.

"Aitana, ayer cumpliste 17. Y aunque no lo pueda creer, parece que fue ayer cuando te tuve en brazos por primera vez y me convertiste en mamá con apenas 24 años", escribió la modelo.

La ex conductora también destacó el vínculo especial que construyó con su hija desde el nacimiento.

"Crecimos juntas. Yo aprendiendo a ser mamá y vos aprendiendo a caminar por la vida. Fuimos compañeras desde el primer día y por eso tenemos un vínculo tan especial", expresó.

Y cerró con una declaración cargada de emoción:

"No hay nada que me emocione más que verte convertirte en la mujer hermosa, fuerte y sensible que sos hoy. Gracias por estos 17 años de amor infinito. Te amo con todo mi corazón y me siento profundamente orgullosa de vos. Feliz cumpleaños, siempre juntitas".

Las fotos del festejo y las imágenes de Aitana no tardaron en viralizarse y dejaron una conclusión unánime entre los seguidores de Rocío Guirao Díaz: su hija mayor heredó toda la belleza de la modelo y cada vez se parecen más.

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