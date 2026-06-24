El video de los brutales insultos que dejó a un periodista fuera del Mundial

La entidad le retiró la acreditación oficial y lo expulsó del Mundial. Pero eso no fue todo. Según confirmó el propio periodista, la sanción le impide participar en cualquier tipo de cobertura relacionada con el torneo, tanto dentro como fuera de los estadios y en todas las plataformas del medio para el que trabaja.

El detonante fue una de las nuevas reglamentaciones implementadas por la FIFA, conocida como la "Ley Prestianni", que establece la expulsión de jugadores que se cubran la boca al dirigirse a rivales o integrantes del cuerpo técnico, con el objetivo de detectar posibles insultos racistas o discriminatorios. Almirón repitió ese gesto y, tras la revisión del VAR, terminó viendo la roja.

La FIFA explicó posteriormente que la medida contra Vera respondió a "repetidos ataques personales y comentarios despectivos" hacia dirigentes y funcionarios del organismo.

Desde ABC Color calificaron el castigo como "extremo y desproporcionado" y remarcaron que el periodista reconoció inmediatamente su error y pidió disculpas formales.

Horas después del escándalo, el propio "Chipi" Vera rompió el silencio con un comunicado cargado de dolor.

"Cuestionar un reglamento o discrepar con una decisión arbitral nunca justifica perder el control de la manera en que yo lo hice. Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo", reconoció.

Además, confirmó el alcance de la sanción: "Ya no podré formar parte de la cobertura de ABC en este Mundial, ni dentro de los estadios ni fuera de ellos. La sanción abarca cualquier tipo de participación o cobertura relacionada con el Mundial", lamentó.

El periodista también reveló que envió una carta a la FIFA pidiendo disculpas y asumió toda la responsabilidad.

"Les fallé en algo fundamental: mantener la compostura y el respeto que exige esta profesión", admitió.

Pese al pedido de perdón, la FIFA mantuvo firme la decisión y Jorge "Chipi" Vera quedó definitivamente marginado del Mundial 2026.

El video de su furiosa reacción se convirtió en una de las secuencias más impactantes y polémicas del torneo.