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Alerta Mundial: la terrible predicción para el partido de esta tarde de Brasil contra Escocia que puso a todos en alerta

Pánico en el Mundial: alerta máxima para el partido de Brasil-Escocia por tremenda predicción que pone en riesgo a miles de personas. Enterate.

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Alerta Mundial: la terrible predicción para el partido de esta tarde de Brasil contra Escocia que puso a todos en alerta

El Mundial 2026 quedó envuelto en una historia digna de una película de ciencia ficción, pero que para muchos seguidores de lo paranormal es una advertencia aterradora. La vidente brasileña Vó Bahiana lanzó una impactante predicción que puso en alerta a miles de personas y señala directamente al partido entre Brasil y Escocia de este miércoles 24 de junio, programado para las 19 en Miami.

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La mujer aseguró que tuvo un sueño recurrente en el que una invasión extraterrestre interrumpía el encuentro, mientras enormes naves aparecían sobre el estadio y comenzaban a llevarse a jugadores e hinchas.

Todavía conmocionada, Vó Bahiana compartió con sus seguidores un relato que rápidamente se viralizó.

"Soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó. Yo estaba adentro de esa nave cuando se levantaba. Después apareció una nave mucho más grande y se llevaba a miles de personas", relató entre lágrimas.

Pero lo más inquietante llegó después.

"Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento. Estoy muy aterrada porque es la segunda vez que sueño con esto. Algo muy malo puede pasar el 24 en ese estadio de Estados Unidos", afirmó.

La fecha mencionada por la vidente coincide exactamente con el duelo entre Brasil y Escocia, correspondiente a la última jornada del Grupo C del Mundial 2026.

Se espera una multitud en las tribunas debido a la enorme convocatoria de ambas selecciones, circunstancia que hizo crecer todavía más la repercusión de la inquietante predicción.

Mientras algunos toman sus palabras como una simple pesadilla, otros recuerdan que las profecías y fenómenos inexplicables suelen despertar fascinación y temor en las redes sociales.

La advertencia de Vó Bahiana provocó una verdadera ola de comentarios. Algunos usuarios aseguran que estarán atentos al cielo durante el partido, mientras que otros se burlaron de la situación y la compararon con una película de Hollywood.

Por el momento, no existe ninguna evidencia científica o información oficial que respalde la posibilidad de una invasión extraterrestre o abducciones, y las declaraciones de la vidente se basan únicamente en un sueño que ella misma contó en sus redes sociales.

Sin embargo, el misterio quedó instalado y, para los fanáticos de lo paranormal, las miradas estarán puestas en el cielo de Miami cuando el reloj marque las 19.

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