Alerta Mundial: la terrible predicción para el partido de esta tarde de Brasil contra Escocia que puso a todos en alerta

Pero lo más inquietante llegó después.

"Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento. Estoy muy aterrada porque es la segunda vez que sueño con esto. Algo muy malo puede pasar el 24 en ese estadio de Estados Unidos", afirmó.

La fecha mencionada por la vidente coincide exactamente con el duelo entre Brasil y Escocia, correspondiente a la última jornada del Grupo C del Mundial 2026.

Se espera una multitud en las tribunas debido a la enorme convocatoria de ambas selecciones, circunstancia que hizo crecer todavía más la repercusión de la inquietante predicción.

Mientras algunos toman sus palabras como una simple pesadilla, otros recuerdan que las profecías y fenómenos inexplicables suelen despertar fascinación y temor en las redes sociales.

La advertencia de Vó Bahiana provocó una verdadera ola de comentarios. Algunos usuarios aseguran que estarán atentos al cielo durante el partido, mientras que otros se burlaron de la situación y la compararon con una película de Hollywood.

Por el momento, no existe ninguna evidencia científica o información oficial que respalde la posibilidad de una invasión extraterrestre o abducciones, y las declaraciones de la vidente se basan únicamente en un sueño que ella misma contó en sus redes sociales.

Sin embargo, el misterio quedó instalado y, para los fanáticos de lo paranormal, las miradas estarán puestas en el cielo de Miami cuando el reloj marque las 19.