Figacitas de manteca: cómo hacerlas suaves y esponjosas en simples pasos

Formación de la masa: incorporar los 500 g de harina y los 10 g de sal. Mezclar los ingredientes e iniciar el amasado.

Incorporación de la materia grasa: una vez formada la masa, agregar los 50 g de manteca a temperatura ambiente. Continuar amasando sin añadir harina extra, incluso si la masa se vuelve pegajosa; la textura final se logra con el trabajo de amasado.

Primer descanso: colocar la masa en un bol previamente enmantecado, cubrir y dejar reposar durante 30 minutos.

División y formado: enmantecar una placa para horno. Pesar porciones de 50 g, formar bollitos y ubicarlos en la placa, dejando espacio entre ellos.

Aplastado y fermentación final: aplastar levemente los bollitos, cubrirlos y dejar reposar hasta que dupliquen su volumen.

Cocción: precalentar el horno a 180 °C y hornear las figacitas durante 10 minutos.