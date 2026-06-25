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Figacitas de manteca: cómo hacerlas suaves y esponjosas en simples pasos

Son una opción ideal para preparar sándwiches, ya sea en versiones clásicas de jamón y queso o combinaciones más elaboradas.

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Las figacitas de manteca son ideales para una amplia variedad de sándwiches.

Las figacitas de manteca son ideales para una amplia variedad de sándwiches.

La elaboración de figacitas de manteca en el hogar es un proceso más sencillo de lo que parece. Además de ser exquisitas, son ideales para una amplia variedad de sándwiches, desde los clásicos de jamón y queso hasta opciones más elaboradas con carnes curadas o pernil de cerdo.

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Ingredientes para las figacitas de manteca

Para obtener aproximadamente 17 unidades, según la receta del cocinero Edgardo Ríos en su canal de YouTube “Mambrunense”, se requieren los siguientes elementos:

  • Harina 0000: 500 g
  • Agua: 260 ml
  • Levadura: 15 g
  • Manteca: 50 g (a temperatura ambiente)
  • Sal: 10 g
  • Azúcar: 1 cucharadita

Cómo hacer las figacitas de manteca

Preparación de la base: en un recipiente, combinar los 260 ml de agua con los 15 g de levadura y la cucharadita de azúcar.

Formación de la masa: incorporar los 500 g de harina y los 10 g de sal. Mezclar los ingredientes e iniciar el amasado.

Incorporación de la materia grasa: una vez formada la masa, agregar los 50 g de manteca a temperatura ambiente. Continuar amasando sin añadir harina extra, incluso si la masa se vuelve pegajosa; la textura final se logra con el trabajo de amasado.

Primer descanso: colocar la masa en un bol previamente enmantecado, cubrir y dejar reposar durante 30 minutos.

División y formado: enmantecar una placa para horno. Pesar porciones de 50 g, formar bollitos y ubicarlos en la placa, dejando espacio entre ellos.

Aplastado y fermentación final: aplastar levemente los bollitos, cubrirlos y dejar reposar hasta que dupliquen su volumen.

Cocción: precalentar el horno a 180 °C y hornear las figacitas durante 10 minutos.

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