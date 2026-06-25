Fuerte advertencia de Moria Casán a la China Suárez por la supuesta amante de Mauro Icardi

Fiel a su estilo, Moria Casán volvió a intervenir con ironía: “Ojeda, Ojeda, eh. Mirá vos, encima se llama Ojeda y la madre Tatiana, es muy fuerte. Ekaterina Ojeda, mamita. Es lanzada la pibita”, lanzó como advertencia en pleno aire.

La conductora también destacó ciertos gestos de la joven: “¿Viste cómo dice ‘sí, no lo dejé’, cómo seduce?”, comentó entre risas.

En el estudio, Nazarena Di Serio aportó que “anoche ya estaba tirando líneas de que quería ir al reality que conduce Wanda Nara”.

A su vez, Gustavo Méndez sumó su lectura del tema: “¡Qué casualidad! ¿Y a quién sigue en Instagram? A Wanda Nara. Quisieron filtrar también que la China agarró sus petates de la casa de los sueños y se fue a San Jorge, pero es totalmente falso. Eso no sucedió. Están muy contentos y se vuelven a Turquía este fin de semana”.

Entre chicanas y análisis, Moria Casán cerró picante: “Esta chica se dio un ganchito de parte de la oposición, diríamos, como para conseguir que la pareja se resquebraje. Una carnada, y es el medio mundo”, lanzó.

Finalmente, Gustavo Méndez remató con una reflexión sobre la seguidilla de escándalos: “Si vos vas a hacer un recuento de qué cosas pasaron cada vez que Mauro y La China venían a la Argentina, vas a ver que una bomba explotaba. Siempre algo por H o por B”.

Qué dijo Ekaterina Ojeda al referirse a su encuentro con Mauro Icardi que desató la furia de la China Suárez

En las últimas horas, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a quedar en el centro de un nuevo escándalo mediático luego de que saliera a la luz el testimonio de una modelo desconocida de 25 años, quien afirmó que la actriz habría reaccionado violentamente al verla cerca del futbolista, a quien el delantero del Galatasaray supuestamente habría intentado besar en un boliche que suelen frecuentar durante sus estadías en Buenos Aires.

El episodio se habría originado en un reconocido local bailable de la Costanera, donde, pese a mostrarse muy acaramelados en redes sociales, Mauro Icardi y la China Suárez fueron señalados en una versión que difundió el ciclo LAM (América TV). Allí se sostuvo que la actriz habría tenido un fuerte ataque de celos al notar la presencia de una joven rubia conversando con el futbolista en el sector VIP, al punto de haberla increpado y tomado del cabello.

En ese contexto, este miércoles las cámaras de Intrusos lograron dar con la modelo involucrada, quien decidió contar su versión de los hechos ocurridos aquella noche. Según relató, tras el incómodo momento prefirió retirarse del lugar para evitar que la situación escalara.

“Me los crucé... estaban ahí. Fue en el VIP. Subimos un rato y estaban ahí”, expresó Ekaterina Ojeda con cierta incomodidad durante la nota con el cronista de América TV, dejando entrever que la reacción de la actriz habría sido de enojo al verla interactuar con Mauro Icardi.

EKATERINA, LA CHICA QUE ACUSA A LA "CHINA" SUÁREZ DE AGREDIRLA: "NO LO DEJÉ QUE ME DE UN BESO"#Intrusos26Años @intrusos pic.twitter.com/RFO9NWCglp — América TV (@AmericaTV) June 24, 2026

Sobre el desarrollo del encuentro, la joven explicó que “él estaba solo y después llegó ella”, en referencia a la llegada de la China Suárez, y aclaró que la conversación con el delantero fue breve y sin mayores implicancias: “una charla normal de boliche”, aseguró.

A su vez, Ekaterina Ojeda negó haber tenido un cruce directo con la actriz y sostuvo que no permitió que la situación avanzara más allá de una charla. También deslizó que la incomodidad de la China Suárez podría haber estado dirigida principalmente hacia el futbolista: “Enojada estaba... quizás con él, no sé si conmigo”, comentó.

Consultada sobre el intercambio con el jugador, evitó profundizar en si hubo coqueteo y pidió terminar con ese tema entre risas nerviosas. “Que no me pregunte más eso”, soltó, marcando distancia del episodio.

Por último, al ser consultada sobre el estado de Mauro Icardi durante la noche, la modelo prefirió no hacer declaraciones que pudieran comprometerlo. “No soy fan, ni sé dónde juega... sé que Turquía por todo el quilombo”, concluyó, dejando la puerta abierta a nuevas interpretaciones del escandaloso episodio.