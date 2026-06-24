Revelaron el dramático estado de salud de la mamá de Agostina Vega

“Vamos de a poco como se puede”, resumieron sus padres al describir la situación actual de Melisa, una mujer que atraviesa una pérdida devastadora mientras todavía intenta recuperar estabilidad física y psicológica.

La familia sabe que tarde o temprano deberá conocer más aspectos de la causa, pero los especialistas indicaron que ese proceso debe realizarse de manera gradual. La prioridad actual es evitar nuevas crisis y permitir que pueda fortalecerse antes de enfrentar toda la dimensión de lo ocurrido.

Durante los últimos días, quienes acompañan a Melisa explicaron que ella comprende que existe mucha información alrededor del caso. No está completamente aislada de la realidad y percibe que algo sucede, pero sus allegados intentan administrar cuidadosamente cada conversación para no provocarle un nuevo golpe emocional.

El momento más difícil ocurrió cuando se intentó adelantarle parte de lo sucedido. Según relataron sus familiares, la reacción fue inmediata y derivó en una crisis emocional que obligó a detener cualquier avance en esa dirección.

Ese episodio dejó en evidencia la fragilidad del estado en el que se encuentra. Aunque Melisa está en su hogar rodeada por sus seres queridos, su recuperación todavía depende de una rutina controlada, asistencia profesional y un entorno preparado para contenerla.

La tragedia de Agostina Vega no solo dejó una investigación abierta, sino también una familia completamente atravesada por las consecuencias del femicidio. En medio del duelo, la madre de la adolescente debe afrontar una de las etapas más dolorosas: reconstruir su vida después de la pérdida de su hija.

El caso también sumó tensión por una situación judicial paralela que generó indignación en el entorno familiar. Una querella solicitó que Melisa sea investigada debido a supuestas inconsistencias relacionadas con la denuncia inicial presentada tras la desaparición de Agostina.

Para sus padres, ese planteo representa un golpe adicional sobre una mujer que consideran una víctima directa de la tragedia. Miguel y Elizabeth cuestionaron con dureza esa posibilidad y sostuvieron que Melisa colaboró desde el primer momento con los investigadores.

Según recordó Miguel, su hija aportó información concreta desde las primeras horas posteriores al hecho. Aseguró que Melisa entregó nombres y datos precisos, incluyendo ubicaciones que podían ayudar a avanzar en la búsqueda, aunque la denuncia formal no habría sido tomada de inmediato.

El padre de la mujer expresó su malestar por lo que considera un trato injusto hacia alguien que, además de enfrentar la pérdida de su hija, debe atravesar cuestionamientos en una instancia en la que todavía intenta recuperarse.

La familia insiste en que Melisa actuó desde la desesperación de una madre que buscaba encontrar a Agostina y que hizo todo lo que estaba a su alcance en una situación límite. Por eso, consideran que cualquier señalamiento hacia ella profundiza una herida que todavía permanece abierta.

Mientras la causa continúa su curso, en la vivienda familiar la prioridad es otra: cuidar a Melisa. Cada día representa un desafío distinto, con avances pequeños y momentos difíciles que deben atravesarse con paciencia.

El regreso al hogar significó un paso importante, pero no el final del proceso. La mujer todavía necesita controles, acompañamiento permanente y un ambiente protegido de estímulos que puedan desencadenar nuevas crisis.

Para quienes la rodean, el objetivo es que pueda recuperar fuerzas antes de enfrentarse completamente a la verdad judicial y a los detalles más dolorosos del asesinato de su hija.

La historia de Melisa quedó ligada para siempre a la de Agostina, una adolescente cuya muerte generó conmoción y reclamos de justicia. Pero detrás del expediente y de las investigaciones hay una familia que intenta sobrevivir al impacto de una pérdida irreparable.

A medida que avance la causa, seguramente aparecerán nuevas revelaciones y decisiones judiciales. Sin embargo, en este momento, los familiares de Melisa prefieren concentrarse en su recuperación y en mantenerla estable.

El dolor sigue presente, pero también la esperanza de que pueda volver a encontrar equilibrio después de una tragedia que cambió su vida para siempre. La recuperación será larga y compleja, pero sus seres queridos permanecen a su lado mientras intenta atravesar uno de los momentos más difíciles que puede enfrentar una madre.