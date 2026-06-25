La dura respuesta del representante de Mauro Icardi a Wanda Nara tras sus fuertes dichos

Wanda Nara prendió el ventilador en clara con SQP (América Tv) y hundió a Mauro Icardi al contar los chats que tendría donde él no quería instalarse en Turquía y lo que pensaba de la vida allí.
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Elio Pino, agente de Mauro Icardi, salió al cruce lo expuesto por Wanda Nara sobre Mauro Icardi en cuanto a su futuro futbolístico y su vida en Turquia.
Wanda Nara prendió el ventilador en clara con SQP (América Tv) y hundió a Mauro Icardi al contar los chats que tendría donde él no quería instalarse en Turquía y lo que pensaba de la vida allí.
Además, la mediática sorprendió al contar que le trasladó dos propuestas de clubes para continuar su carrera ante algunos sondeos que recibió ella misma.
En ese contexto, Elio Pino, representante de Mauro Icardi, blanqueó toda la verdad del vínculo entre el deportista y el Galatasaray, saliendo al cruce de lo expuesto por la ex.
"Le pega a Wanda", introdujo Gustavo Méndez en el programa La mañana con Moria (El Trece) sobre el mensaje que intercambió con el representante de Icardi.
En la charla, el agente desmintió que el futbolista tenga pensado irse de su actual club: "Estoy hablando con el Galatasaray por una posible extensión del contrato. Para Icardi, el Galatasaray no es un club, es una familia. Por lo tanto, por respecto al club, al presidente y a sus aficionados, no estamos escuchando ninguna otra oferta en este momento", le confió el agente al periodista.
Sobre la actual negociación con el club turco, Pino señaló: "Si de acuerdo con el presidente decidimos no continuar con esta relación tan especial, escucucharemos otras oportunidades".
"A quienes se refiere Wanda no son clubes, son agentes que dicen tener todo tipo de ofertas. Personalmente recibo 20 llamadas al día de agentes que intentan involucrarse en negociaciones que ni Mauro ni yo hemos autorizado jamás”, cuestionó el representante de Icardi sobre los picantes dichos de Nara.
Y agregó contundente sobre la intención que tiene Mauro Icardi con respecto a su carrera: "Si un club quiere a Icardi encontrará la manera de contactarme porque soy el secretario nacional de la Asociación de Agentes y llevo 32 años trabajando en el fútbol. Repito, nuestra prioridad es respetar al Galatasaray y sus aficionados".
Yanina Latorre le consultó a Wanda Nara si tiene la voluntad de alcanzar un acuerdo con Mauro Icardi para terminar con las guerra y ahí Wanda Nara sorprendió a todos con un ejemplo de su accionar en busca de alcanzar la paz con el padre de sus hijas.
"Te voy a dar un ejemplo: hace una semana le mandé al ahora manager y abogado de Mauro en Italia dos clubes que están interesados en Mauro. Me han llamado, me han contactado”, confesó.
Y en ese sentido amplió: "A pesar de toda la situación a mí no me interesa que él esté mal. Esto ni Ana lo sabía ni nadie, fue hace una o dos semanas”.
Sobre el final, la conductora apuntó contra su ex con una inesperada revelación:"Ni Mauro quiere estar en Turquía, si yo les muestro los chats que tengo de Mauro y la única vez que quiso separarse de mí fue cuando le propuse el contrato de Turquía, me dijo que estaba loca, que era un país de mier..".
"Yo hice a toda mi familia enamorarse de Turquía. A él no le gusta Turquía, ni conocía el país, no le gusta el equipo, la liga, ni los turcos", concluyó categórica.