La dura respuesta del representante de Mauro Icardi a Wanda Nara tras sus fuertes dichos

En la charla, el agente desmintió que el futbolista tenga pensado irse de su actual club: "Estoy hablando con el Galatasaray por una posible extensión del contrato. Para Icardi, el Galatasaray no es un club, es una familia. Por lo tanto, por respecto al club, al presidente y a sus aficionados, no estamos escuchando ninguna otra oferta en este momento", le confió el agente al periodista.

Sobre la actual negociación con el club turco, Pino señaló: "Si de acuerdo con el presidente decidimos no continuar con esta relación tan especial, escucucharemos otras oportunidades".

"A quienes se refiere Wanda no son clubes, son agentes que dicen tener todo tipo de ofertas. Personalmente recibo 20 llamadas al día de agentes que intentan involucrarse en negociaciones que ni Mauro ni yo hemos autorizado jamás”, cuestionó el representante de Icardi sobre los picantes dichos de Nara.

Y agregó contundente sobre la intención que tiene Mauro Icardi con respecto a su carrera: "Si un club quiere a Icardi encontrará la manera de contactarme porque soy el secretario nacional de la Asociación de Agentes y llevo 32 años trabajando en el fútbol. Repito, nuestra prioridad es respetar al Galatasaray y sus aficionados".

La fuerte revelación de Wanda Nara sobre Mauro Icardi

Yanina Latorre le consultó a Wanda Nara si tiene la voluntad de alcanzar un acuerdo con Mauro Icardi para terminar con las guerra y ahí Wanda Nara sorprendió a todos con un ejemplo de su accionar en busca de alcanzar la paz con el padre de sus hijas.

"Te voy a dar un ejemplo: hace una semana le mandé al ahora manager y abogado de Mauro en Italia dos clubes que están interesados en Mauro. Me han llamado, me han contactado”, confesó.

Y en ese sentido amplió: "A pesar de toda la situación a mí no me interesa que él esté mal. Esto ni Ana lo sabía ni nadie, fue hace una o dos semanas”.

Sobre el final, la conductora apuntó contra su ex con una inesperada revelación:"Ni Mauro quiere estar en Turquía, si yo les muestro los chats que tengo de Mauro y la única vez que quiso separarse de mí fue cuando le propuse el contrato de Turquía, me dijo que estaba loca, que era un país de mier..".

"Yo hice a toda mi familia enamorarse de Turquía. A él no le gusta Turquía, ni conocía el país, no le gusta el equipo, la liga, ni los turcos", concluyó categórica.