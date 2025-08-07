En vivo Radio La Red
Recetas
RECETAS

Pocos ingredientes y un sabor inolvidable: la receta de tarta de coco y dulce de leche que vas a amar

Con base crocante, mucho dulce de leche y una capa de coco dorado, esta tarta simple y rendidora se convirtió en una favorita de las mesas argentinas. Conocé cómo hacerla paso a paso en casa.

Hay postres que atraviesan generaciones y conquistan paladares con la simpleza de sus ingredientes. La tarta de dulce de leche y coco, también conocida como tarta “cocochona”, es uno de ellos. Nació como una receta fácil y económica que aprovecha lo que suele haber en casa: harina, manteca, huevos, dulce de leche repostero y coco rallado. Con el paso del tiempo, se convirtió en un clásico de cumpleaños, meriendas y reuniones familiares.

A pesar de su apariencia modesta, tiene todo para ganarse el corazón de cualquiera: base crocante, relleno dulce y una cobertura húmeda y dorada que combina textura y sabor como pocas.

Ingredientes

Para la masa (tipo sableé):

  • 100 g de manteca

  • 80 g de azúcar

  • 1 huevo

  • 200 g de harina 0000

  • 1 cdta de polvo para hornear

  • 1 pizca de sal

  • Esencia de vainilla (opcional)

Para el relleno y cobertura:

  • 500 g de dulce de leche repostero

  • 2 huevos

  • 100 g de azúcar

  • 100 g de coco rallado

Paso a paso

1. Preparar la masa

En un bowl, batir la manteca pomada con el azúcar hasta formar una crema. Agregar el huevo y mezclar bien. Sumar la esencia de vainilla (si se desea). Incorporar la harina tamizada con el polvo de hornear y una pizca de sal. Integrar todo sin amasar demasiado, hasta formar una masa tierna. Envolver en film y llevar a la heladera por 30 minutos.

2. Estirar y precocinar la base

Estirar la masa sobre una superficie enharinada y forrar una tartera (de unos 24 cm de diámetro), previamente enmantecada y enharinada. Pinchar la base con un tenedor y llevar al horno precalentado a 180°C por 10 minutos para precocinarla.

3. Rellenar con dulce de leche

Retirar del horno y, con cuidado, distribuir el dulce de leche repostero sobre la base aún tibia. Es importante que sea repostero para que conserve su forma y no se desarme en el horno.

4. Preparar la cobertura de coco

En otro bowl, batir ligeramente los huevos con el azúcar hasta que se disuelva. Agregar el coco rallado y mezclar hasta obtener una preparación homogénea. Distribuir esta mezcla sobre el dulce de leche con ayuda de una cuchara, procurando cubrir toda la superficie sin presionar demasiado.

5. Hornear

Llevar nuevamente al horno por unos 25 a 30 minutos, hasta que la cobertura de coco esté dorada y firme al tacto. Dejar enfriar antes de desmoldar.

Una tarta que siempre tiene lugar

La tarta de dulce de leche y coco se puede servir fría o a temperatura ambiente, y va perfecto con una taza de café o mate. También puede guardarse en la heladera por unos 3 a 4 días, siempre cubierta, y su sabor se intensifica con el paso de las horas.

Una variante posible es sumar chips de chocolate a la cobertura o espolvorear con azúcar impalpable al final. Pero la receta original no necesita nada más: tiene el balance justo entre lo dulce, lo húmedo y lo crocante.

Ideal para quienes buscan una opción casera, rendidora y con sabor a infancia, esta tarta se mantiene firme como una de las más elegidas por los argentinos. Y una vez que la hacés, seguro se convierte en una de tus recetas de cabecera.

