Lasaña casera: la receta de la abuela para un clásico que nunca pasa de moda

Otros:
-
Láminas de lasaña (precocidas o comunes)
-
Queso rallado o en fetas para gratinar
-
Manteca o aceite para engrasar la fuente
Paso a paso para hacer pastel de papa
1. Preparar la salsa bolognesa
En una sartén grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla, la zanahoria rallada y el ajo picado. Agregar la carne y cocinar hasta que pierda el color rosado. Incorporar el tomate, condimentar y dejar cocinar a fuego bajo unos 20-30 minutos, removiendo de vez en cuando. Si es necesario, agregar un poco de agua o caldo.
2. Hacer la salsa blanca
En una cacerola, derretir la manteca. Agregar la harina y revolver bien para que se forme una pasta. Cocinar un minuto y luego incorporar la leche de a poco, batiendo constantemente para evitar grumos. Cocinar hasta que espese. Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada.
3. Cocinar la pasta (si no es precocida)
En una olla grande con abundante agua y sal, cocinar las láminas de lasaña según las instrucciones del paquete. Una vez listas, colocarlas sobre un repasador limpio y húmedo para que no se peguen.
4. Armar la lasaña
En una fuente para horno engrasada, colocar una base de salsa bolognesa, luego una capa de pasta, otra de salsa blanca, queso rallado y repetir el proceso hasta terminar con una capa de salsa y queso por encima.
5. Gratinar
Llevar al horno precalentado a 180°C durante 25-30 minutos, hasta que esté dorada en la superficie. Dejar reposar 5-10 minutos antes de servir.