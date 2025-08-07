En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETAS

Lasaña casera: la receta de la abuela para un clásico que nunca pasa de moda

La lasaña es un plato que combina tradición, sabor y textura en una preparación que invita a disfrutar cada bocado. Conocé la receta clásica y todos los pasos para hacerla en casa sin complicaciones.

Lasaña casera: la receta de la abuela para un clásico que nunca pasa de moda

Hay platos que evocan reuniones familiares, domingos de invierno o cenas especiales. La lasaña es uno de ellos. Con capas de pasta intercaladas con carne, salsa de tomate y una suave salsa blanca, esta preparación de origen italiano se volvió un clásico también en la cocina argentina. Aunque puede parecer elaborada, el secreto está en organizar bien los pasos y tomarse el tiempo para disfrutar el proceso.

Leé también Alfajores de maicena: la receta tradicional que nunca falla
alfajores de maicena: la receta tradicional que nunca falla
image

Ingredientes para hacer un pastel de papas

Para la salsa bolognesa:

  • 500 g de carne picada (puede ser vacuna o mezcla con cerdo)

  • 1 cebolla grande

  • 1 zanahoria

  • 1 diente de ajo

  • 1 lata de tomate triturado o 500 g de puré de tomate

  • 2 cdas de aceite

  • Sal, pimienta, orégano y laurel a gusto

Para la salsa blanca (bechamel):

  • 50 g de manteca

  • 50 g de harina

  • 500 ml de leche

  • Nuez moscada, sal y pimienta

Otros:

  • Láminas de lasaña (precocidas o comunes)

  • Queso rallado o en fetas para gratinar

  • Manteca o aceite para engrasar la fuente

Paso a paso para hacer pastel de papa

1. Preparar la salsa bolognesa

En una sartén grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla, la zanahoria rallada y el ajo picado. Agregar la carne y cocinar hasta que pierda el color rosado. Incorporar el tomate, condimentar y dejar cocinar a fuego bajo unos 20-30 minutos, removiendo de vez en cuando. Si es necesario, agregar un poco de agua o caldo.

2. Hacer la salsa blanca

En una cacerola, derretir la manteca. Agregar la harina y revolver bien para que se forme una pasta. Cocinar un minuto y luego incorporar la leche de a poco, batiendo constantemente para evitar grumos. Cocinar hasta que espese. Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada.

3. Cocinar la pasta (si no es precocida)

En una olla grande con abundante agua y sal, cocinar las láminas de lasaña según las instrucciones del paquete. Una vez listas, colocarlas sobre un repasador limpio y húmedo para que no se peguen.

4. Armar la lasaña

En una fuente para horno engrasada, colocar una base de salsa bolognesa, luego una capa de pasta, otra de salsa blanca, queso rallado y repetir el proceso hasta terminar con una capa de salsa y queso por encima.

5. Gratinar

Llevar al horno precalentado a 180°C durante 25-30 minutos, hasta que esté dorada en la superficie. Dejar reposar 5-10 minutos antes de servir.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Pasta de maní casera: una receta fácil, saludable y que todos aman
Cómo hacer un tiramisú casero sin TACC: la receta de este postre que no vas a dejar de hacer
Cómo hacer pastel de papa: la receta fácil y deliciosa que sigue enamorando

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar