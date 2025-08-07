Cómo hacer pastel de papa: la receta fácil y deliciosa que sigue enamorando

Para el relleno:

500 g de carne picada (preferentemente mezcla de vacuna y cerdo, pero puede ser solo vacuna)

1 cebolla

1/2 morrón rojo (opcional)

1 diente de ajo

2 cdas de aceite

2 cdas de puré de tomate o salsa de tomate

Sal, pimienta, pimentón y comino a gusto

Aceitunas verdes (opcional)

2 huevos duros (opcional)

Para el armado:

Queso rallado o en fetas para gratinar (opcional)

Manteca o aceite para engrasar la fuente

Paso a paso para hacer pastel de papa

Preparar el puré: Pelar las papas, cortarlas en trozos y hervirlas en agua con sal hasta que estén blandas. Colar y hacer un puré mientras están calientes. Agregar manteca, leche, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar hasta obtener una textura cremosa.

Hacer el relleno: En una sartén con aceite, rehogar la cebolla, el ajo y el morrón picados. Agregar la carne picada y cocinar hasta que cambie de color. Incorporar el puré o salsa de tomate y los condimentos. Cocinar unos minutos más, rectificar sabores y, si se desea, sumar aceitunas y huevo duro picado.

Armar el pastel: En una fuente para horno previamente engrasada, colocar una capa de puré, luego el relleno, y finalmente cubrir con el resto del puré. Si se quiere, espolvorear queso rallado o colocar queso en fetas encima.

Gratinar: Llevar al horno precalentado (200°C) durante 15-20 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

Servir caliente: Ideal para acompañar con una ensalada fresca o vegetales al vapor.

Un plato, mil versiones

Si bien la receta básica es siempre bienvenida, muchos se animan a darle su toque personal: desde variantes con carne de pollo o lentejas, hasta purés mixtos con batata o zapallo. También se puede hacer sin lactosa, usando leche vegetal y manteca vegetal o aceite en el puré.

El pastel de papa es un gran aliado para cocinar en cantidad, aprovechar sobras o planificar viandas. Y, como todo clásico, tiene ese encanto de lo simple y lo rico.