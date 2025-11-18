Polémicas palabras del padre de Máximo Thomsen para justificar a su hijo que enojaron a todos

Mientras su padre lo defiende con argumentos insostenibles, la realidad de Máximo Thomsen en la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero parece ser otra. Tras casi seis años del crimen, se conoció que el joven de 25 años fue aislado del resto de la población carcelaria desde mediados de octubre tras protagonizar una pelea con otro interno.

Sin embargo, en un giro que genera bronca, se supo que Thomsen sigue participando activamente en talleres de alfabetización jurídica y derechos humanos.

rugbiers2-952x675

Por otro lado, Lucas Pertossi, condenado a 15 años. Se conoció que, con 26 años, está inscripto en la carrera de Abogacía. Sí, el mismo Pertossi que participó del ataque y luego filmó la secuencia, ahora estudia las leyes que él mismo violó. Además, junto a otros, participa de talleres de cocina y huerta.

Su hermano, Luciano Pertossi (perpetua), vive aislado por un supuesto intento de suicidio desmentido por la familia, mientras que Enzo Comelli y Matías Benicelli (ambos perpetua) disfrutan de rutinas deportivas, recreativas y talleres formativos. Blas Cinalli y Ayrton Viollaz (15 años) también gozan de las actividades habituales del penal.

La aparición del documental no hizo más que destapar la olla de las excusas y los privilegios que la sociedad percibe. La frase del padre de Thomsen, culpando al "estereotipo rubiecito" por la condena de su hijo, quedará grabada como una de las declaraciones más dolorosas y polémicas en la historia de este brutal crimen.