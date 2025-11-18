"Escalofriante": el macabro hallazgo que se desató cuando un perro apareció con una sospechosa bolsa

La sorpresa se transformó rápidamente en terror cuando la familia descubrió un detalle que no encajaba con la hipótesis de que se tratara de un animal. “En un costado se notaba como un tatuaje”, explicó. Esa sola observación los llevó a tomar la decisión urgente de llamar al 911.

“Yo le sé traer a mi perro huesos de la carnicería y no era nada parecido. Nada. Esto era diferente, mucho más grande y extraño. Y cuando vimos el tatuaje... fue terrible”, añadió.

Intervención policial y un hallazgo que sembró pánico

Hallazgo Córdoba Encontraron restos presuntamente humanos en una bolsa en el barrio General Urquiza. (Foto: gentileza La Voz)

Tras el llamado al 911, un móvil policial acudió al lugar y realizó un rastrillaje por el recorrido habitual del perro. A muy pocos metros de la casa -según reconstruyeron fuentes del caso- los agentes hallaron una bolsa de consorcio negra, semiabierta, con tejidos blandos compatibles con un muslo humano.

La zona fue inmediatamente acordonada. Vecinos se acercaron con miedo y curiosidad, mientras oficiales de la Policía de Córdoba comenzaron a recabar testimonios. Uno de los agentes que participó del procedimiento aseguró que alcanzó a distinguir “el muslo de una persona y un tatuaje tipo mandala”.

La fiscal Eugenia Pérez Moreno, a cargo de la investigación, arribó al lugar horas más tarde. Evitó confirmarle a la prensa que se tratara efectivamente de restos humanos, pero la causa quedó bajo estricto secreto de sumario. Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense, donde especialistas analizan si pertenecen a una persona, a quién y desde cuándo están allí.

Un barrio lleno de basura y denuncias previas

Los habitantes de la zona no se sorprendieron de que la bolsa apareciera cerca del canal. “La zona es re insegura. Todo esto es un canal lleno de basura. Todos los días se escucha que anda gente abajo. Es un peligro en todo sentido”, explicó Giuliana, quien vive a pocos metros del lugar del hallazgo.

El canal atraviesa varias cuadras y suele estar colmado de restos de comida, muebles viejos, animales muertos y basura domiciliaria. Los vecinos aseguran que el municipio ha sido advertido reiteradas veces sobre ese foco de infección e inseguridad, pero las intervenciones son esporádicas.

Rumores, miedo y una hipótesis inquietante

Perro bolsa Córdoba Su perro -acostumbrado a deambular por el basural cercano- apareció en el patio comiendo algo extraño.

Desde que se conoció la noticia, en el barrio comenzó a circular un rumor inquietante: que los restos podrían pertenecer a una mujer. De manera extraoficial, fuentes del caso indicaron que el fragmento hallado sería compatible con una parte de la pierna, posiblemente un muslo, y que presentaría un tatuaje similar a una mandala, un diseño frecuente entre mujeres jóvenes.

Si bien la fiscal Pérez Moreno aún no confirmó esta información, los investigadores trabajan con esa hipótesis y buscan filmaciones de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para identificar quién arrojó la bolsa al descampado.

El material encontrado fue enviado al Instituto de Medicina Forense, donde se espera un informe preliminar en las próximas 48 horas. De confirmarse que los restos son humanos, la fiscalía avanzará en varias líneas de investigación: