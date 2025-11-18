En vivo Radio La Red
Boca, River y un cuadro picante: horarios y cruces de los octavos de final del Clausura

La Liga Profesional confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura 2025, con Boca y Racing–River como los duelos más destacados del fin de semana largo.

El Torneo Clausura 2025 entra en su etapa decisiva y la Liga Profesional anunció el cronograma completo de los octavos de final, instancia que se disputará entre el sábado 22 y el miércoles 26 de noviembre. Luego de finalizar la fecha 16 de la fase regular, quedaron definidos los cruces, las localías y el cuadro que determinará al nuevo campeón del fútbol argentino.

La atención del fin de semana largo estará puesta en dos duelos centrales: el Boca–Talleres del domingo por la noche y el Racing–River del lunes feriado. Ambos aparecen como los partidos con mayor expectativa por el presente de los equipos, el contexto y lo que puede significar avanzar en un formato que no admite errores.

Cómo se jugarán los octavos de final del Torneo Clausura

Los cruces se disputarán a partido único, en cancha del mejor posicionado de cada emparejamiento. A diferencia de lo que ocurrió en el Torneo Apertura, si el encuentro termina igualado en los 90 minutos habrá tiempo suplementario (dos tiempos de 15 minutos) y, si persiste la paridad, la serie se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

La ventaja deportiva, por lo tanto, no aplica en esta instancia y cada equipo deberá ganarse en la cancha su lugar en los cuartos de final.

Qué partidos se juegan y en qué horarios

El cronograma confirmado por la Liga Profesional es el siguiente:

Sábado 22 de noviembre

  • Vélez vs Argentinos Juniors, en el José Amalfitani, a las 20.00

  • Central Córdoba vs San Lorenzo, en el estadio Alfredo Terrera, a las 22.00

Domingo 23 de noviembre

  • Rosario Central vs Estudiantes, en el Gigante de Arroyito, a las 17.30

  • Boca vs Talleres, en la Bombonera, a las 20.00

Lunes 24 de noviembre

  • Riestra vs Barracas Central, en el estadio Guillermo Laza, a las 17.00

  • Racing vs River, en el Cilindro de Avellaneda, a las 19.30

  • Unión vs Gimnasia, en el 15 de Abril, a las 22.00

Miércoles 26 de noviembre

  • Lanús vs Tigre, en La Fortaleza, a las 21.30

Quiénes tendrán ventaja de localía en esta fase

La localía en los octavos se asignó en función de la posición final de los equipos en sus grupos. En la Zona A, Boca, Unión, Racing y Central Córdoba obtuvieron el derecho a jugar en casa por haber quedado entre los cuatro primeros. En la Zona B, los equipos beneficiados fueron Rosario Central, Lanús, Riestra y Vélez.

En el caso de Boca y Rosario Central —los dos punteros del certamen— la ventaja se extiende incluso más allá: si avanzan, tendrán asegurada la localía también en cuartos y semifinales. La única instancia que se jugará en sede neutral es la final, programada en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Qué se juega cada equipo en estos octavos

Además de la clasificación a cuartos, varios clubes llegan a esta etapa con objetivos que van más allá del Clausura. Para algunos, los playoffs también pueden definir cupos a competencias internacionales a través de la Tabla Anual, donde sumar en estas instancias puede ser determinante.

Boca llega como el mejor de su zona y con el impulso de una campaña sólida. Racing y River protagonizarán el cruce más resonante por historia, rivalidad y momentos deportivos contrapuestos. Rosario Central, otro de los líderes, buscará mantener su fortaleza en el Gigante. Y Lanús intentará hacer valer su localía en una llave que promete ser pareja.

Lo cierto es que la etapa final del Clausura 2025 ya está en marcha. Con horarios confirmados y escenarios definidos, comienza la parte del torneo donde cada jugada, cada detalle y cada reclamo pueden cambiar la historia. Los playoffs del fútbol argentino, una vez más, están listos para encender el cierre de la temporada.

