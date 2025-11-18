En vivo Radio La Red
Fernando Báez Sosa
Rugbiers
Polémica

Estalla la bronca contra Emilia Pertossi tras sus polémicas frases en el documental de Netflix

Netflix, rugbiers y escándalo: indignación por las palabras de Emilia Pertossi, la hermana y abogada de los acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Mirala.

La aparición de Emilia Pertossi desató un verdadero tsunami de indignación pública. Su tono, sus palabras y su defensa férrea de los rugbiers encendieron la bronca en redes, donde miles de usuarios estallaron contra lo que califican como “una provocación” y “una falta total de empatía” hacia la familia Báez Sosa.

Emilia generó repudio por su testimonio en el documental “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa” de Netflix, en donde se reconstruye el asesinato del joven de 18 años. Y es, probablemente, el que más críticas está generando en redes sociales, en donde los usuarios no dudaron en apuntar contra el tono y el contenido de las declaraciones de la hermana de los Pertossi, quien también es prima de Lucas Pertossi y Blas Cinalli.

image

Las declaraciones de Emilia —dichas con frialdad quirúrgica en plena cámara— fueron interpretadas como un intento de equiparar el dolor de su familia con el de los padres de Fernando. Esa frase, repetida una y otra vez, se volvió combustible: No es una competencia del dolor”, aseguró, mientras la indignación digital crecía hora a hora.

Pero su figura no pasó desapercibida por otro motivo: el rol que tuvo —y tiene— dentro del círculo cercano del abogado Hugo Tomei, su padrino y principal defensor de los condenados. Desde los 18 años, en pleno estallido del caso, empezó a trabajar con él. Se recibió en 2022, con el juicio aún caliente, y hoy es abogada penalista independiente y autoridad en el Departamento Judicial Zárate Campana. Una carrera nacida al calor de la causa más mediática del país.

image

En el documental, Emilia no solo defiende con uñas y dientes a sus hermanos: también apunta directamente contra los medios, a quienes acusa de construir una imagen “horrorosa” de los rugbiers. Lanza preguntas que generaron aún más irritación: “¿Nadie piensa que si fuéramos hijos del poder esto no saldría a la luz?”

Pero hay un dato que vuelve a poner bajo la lupa a los hermanos Pertossi: las pericias de 2023. Allí se confirmó que, menos de una hora y media después del ataque mortal, Ciro buscó en Google “Villa Gesell pelea” al menos siete veces. Querían saber qué se decía del brutal ataque en la puerta de Le Brique. Mientras Fernando agonizaba, ellos buscaban en su celular.

image
Se habló de
Fernando Báez Sosa Rugbiers
