Estalla la bronca contra Emilia Pertossi tras sus polémicas frases en el documental de Netflix

image

En el documental, Emilia no solo defiende con uñas y dientes a sus hermanos: también apunta directamente contra los medios, a quienes acusa de construir una imagen “horrorosa” de los rugbiers. Lanza preguntas que generaron aún más irritación: “¿Nadie piensa que si fuéramos hijos del poder esto no saldría a la luz?”

Pero hay un dato que vuelve a poner bajo la lupa a los hermanos Pertossi: las pericias de 2023. Allí se confirmó que, menos de una hora y media después del ataque mortal, Ciro buscó en Google “Villa Gesell pelea” al menos siete veces. Querían saber qué se decía del brutal ataque en la puerta de Le Brique. Mientras Fernando agonizaba, ellos buscaban en su celular.