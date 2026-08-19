La verdadera escena de Moria Casán y Fito Páez en la cama: coqueteo, confesiones con quien sería luego el novio de su hija Sofía

La diva entonces redobló la apuesta: “Vos me ofrecés tu corazón y yo te lo agradezco, pero tengo un problema. No sé qué tengo que ofrecerte en retribución”.

La respuesta del músico quedó perdida entre el humor y el doble sentido, pero Moria encontró rápidamente una solución: “Te ofrezco mi bata”.

La escena tenía el tono característico del programa: dos figuras muy populares jugando con la situación y llevando la entrevista hacia un terreno cada vez más descontracturado.

Pero entonces apareció una confesión de Fito que cambió todavía más el clima de la charla. El músico contó que cuando era muy joven tenía pósters de Moria pegados en la pared de su habitación.

La respuesta de la diva fue inmediata: “No, te ratoneabas conmigo. No te puedo creer”. Fito no esquivó la situación y reconoció su admiración por aquella mujer que tenía delante.

Moria, lejos de bajar el tono, comenzó a hablar de su propia imagen y de su cuerpo. Se definió como una mujer “rotunda” y “contundente”, y explicó que tenía una estética diferente a la de otras figuras.

“Soy medio barroca más que fuerte, ¿no? Tengo la cosa de las mujeres antiguas, mucha cadera, poca cintura, mucha cola, mucha lola, mucho, todo mucho de todo”, explicó.

La charla llegó entonces a un punto todavía más llamativo. Moria miró a Fito y lanzó una frase que, escuchada hoy, inevitablemente llama la atención: “Y por ejemplo, nosotros dos, mirá lo que somos, haríamos una buena pareja”.

El músico respondió con humor y siguió el juego. La diva incluso bromeó con la diferencia física entre ambos y con lo que podría pensar el público si los viera juntos.

Todo ocurría en clave de humor, pero el ida y vuelta tenía una evidente cuota de coqueteo televisivo.

Después la conversación tomó otro rumbo y Fito habló de Rosario, la ciudad donde había vivido durante buena parte de su vida. Moria aprovechó para preguntarle por su pasión futbolera y descubrió que era hincha de Rosario Central.

Pero el momento más particular de la entrevista todavía no había llegado. Moria decidió meterse directamente con las letras de las canciones de Fito Páez y le pidió que explicara algunas de sus metáforas.

La pregunta derivó en una interpretación bastante desopilante de una de sus canciones. Fito comenzó explicando el significado literal de una imagen y Moria, fiel a su estilo, llevó la conversación hacia el doble sentido.

La entrevista volvió entonces a convertirse en un juego entre ambos: Moria preguntaba, Fito intentaba explicar sus letras y la conductora encontraba siempre una manera de llevar la respuesta hacia un terreno inesperado.

Incluso discutieron una diferencia en la letra relacionada con la expresión “habíamos sin el...”, que Moria interpretó desde el humor y el doble sentido.

Finalmente, la diva le pidió algo mucho más sencillo: que cantara. Fito tomó la guitarra y eligió una de sus canciones más emblemáticas: “Yo vengo a ofrecer mi corazón”. Entonces comenzó a cantar: “¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón”.

La canción continuó con sus versos cargados de imágenes sobre la sangre, el amor, el dolor y la posibilidad de abrir el pecho para ofrecer el alma. Moria lo escuchó y, cuando terminó, respondió con entusiasmo: “Bravo. Gracias”.

La escena quedó registrada como una de las tantas entrevistas particulares que tuvo A la cama con Moria, un programa que permitió ver a grandes figuras del espectáculo desde un lugar mucho más relajado y personal.

Pero vista desde el presente, aquella entrevista tiene un dato que inevitablemente genera curiosidad: muchos años después, Fito Páez tendría una relación sentimental con Sofía Gala, la hija de Moria.

Aunque ellos nunca se mostraron juntos en público, el romance era un secreto a voces, que tras la serie y unos desafortunados desencuentros: aseguran que la relación llegó a su fin.