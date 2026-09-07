Por qué cada vez más personas colocan papel higiénico dentro de la HELADERA

Aunque no se trata de una solución milagrosa ni reemplaza las tareas de mantenimiento del electrodoméstico, puede funcionar como un recurso complementario para controlar pequeñas cantidades de humedad.

¿Por qué colocan papel higiénico dentro del refrigerador?

La principal razón por la que este truco casero llamó la atención es la capacidad del papel para absorber humedad.

Dentro de un refrigerador se producen cambios de temperatura cada vez que se abre y cierra la puerta. Además, los alimentos contienen agua y pueden liberar humedad al ambiente, especialmente cuando permanecen guardados durante varias horas o días.

En determinadas circunstancias, esa humedad puede terminar acumulándose en las paredes internas, los estantes o los recipientes.

El papel higiénico puede actuar como un material absorbente, reteniendo parte de esa humedad cuando permanece expuesto al aire del interior del electrodoméstico.

La idea, por lo tanto, no consiste en que el rollo "limpie" el refrigerador, sino en utilizar sus fibras para captar parte del exceso de humedad ambiental.

Se trata de una alternativa sencilla porque no requiere preparar una mezcla, comprar un producto específico ni realizar una instalación. Basta con colocar un rollo nuevo y seco en una ubicación donde no entre en contacto con alimentos ni interfiera con la circulación del aire.

Papel higiénico para reducir la humedad del refrigerador

Uno de los inconvenientes más habituales en algunos refrigeradores es la aparición de condensación y pequeñas acumulaciones de agua.

La condensación puede producirse cuando el aire húmedo entra en contacto con superficies frías. También puede estar relacionada con la cantidad de veces que se abre la puerta, la temperatura seleccionada o la forma en que se almacenan determinados alimentos.

En este contexto, el rollo de papel higiénico funciona como un pequeño elemento absorbente.

A medida que permanece dentro del electrodoméstico, puede ir acumulando humedad. Por eso, quienes utilizan este método recomiendan controlar periódicamente el estado del rollo y reemplazarlo cuando se encuentre húmedo o deteriorado.

Sin embargo, hay que tener en cuenta un punto importante: si el refrigerador presenta una cantidad excesiva de agua, hielo o humedad de manera constante, colocar papel no soluciona el origen del problema.

Una acumulación anormal de agua puede estar relacionada con desagües obstruidos, problemas en los burletes, configuraciones incorrectas de temperatura u otras fallas que requieren una revisión específica.

El papel higiénico también puede ayudar frente a los malos olores

La humedad no es el único motivo por el que este truco ganó popularidad.

El interior del refrigerador suele concentrar los aromas de los alimentos almacenados. Algunos productos tienen olores particularmente intensos, como el pescado, la cebolla, el ajo, determinados quesos o preparaciones con especias.

Cuando estos alimentos permanecen guardados durante varios días, sus aromas pueden mezclarse y generar un olor desagradable al abrir la puerta.

El papel higiénico, al ser un material absorbente, puede contribuir a captar parte de la humedad y de los compuestos presentes en el ambiente, aunque no debe considerarse un desodorizante especializado.

Por eso, si el objetivo principal es eliminar un olor fuerte, lo más importante continúa siendo identificar qué alimento lo está provocando y realizar una limpieza adecuada del interior del electrodoméstico.

El rollo puede utilizarse, en todo caso, como un complemento dentro de una rutina de mantenimiento.

Favorece un refrigerador más seco

Una de las ventajas que se atribuyen a este método es la posibilidad de mantener un ambiente interior algo más seco.

La humedad excesiva puede resultar especialmente problemática cuando determinados alimentos quedan expuestos a ella durante períodos prolongados. Frutas, verduras y otros productos frescos pueden deteriorarse con mayor rapidez cuando las condiciones de almacenamiento no son las adecuadas.

Por eso, controlar la humedad forma parte de un buen mantenimiento del refrigerador.

El papel higiénico puede absorber una pequeña cantidad de agua presente en el ambiente, aunque su capacidad es limitada. No debe confundirse con los sistemas diseñados específicamente para controlar la humedad de un electrodoméstico.

Además, los alimentos siempre deben conservarse siguiendo las recomendaciones correspondientes de temperatura, envase y ubicación dentro del refrigerador.

Cómo colocar el papel higiénico en el refrigerador

La aplicación del método es muy sencilla y no requiere ningún procedimiento especial.

El primer paso consiste en elegir un rollo completamente nuevo y seco. No debe utilizarse papel que haya estado expuesto previamente a humedad, suciedad u otros contaminantes.

Después, se coloca en uno de los estantes del refrigerador.

Es conveniente elegir un lugar donde el rollo permanezca estable y no tenga contacto directo con alimentos, líquidos o recipientes que puedan derramarse.

También es importante evitar que obstruya conductos de ventilación o dificulte el cierre correcto de la puerta.

Una vez colocado, se puede controlar su estado periódicamente. Si el papel comienza a sentirse húmedo, pierde su forma o presenta signos de deterioro, debe retirarse y reemplazarse.

No existe una única frecuencia universal para hacerlo, porque la cantidad de humedad dentro de cada refrigerador puede variar considerablemente.

¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar el rollo?

La duración del rollo dependerá de las condiciones particulares del electrodoméstico.

Un refrigerador con mayor humedad puede hacer que el papel absorba agua rápidamente, mientras que en otro puede permanecer seco durante más tiempo.

Como referencia dentro de este truco casero, algunas recomendaciones sugieren revisarlo cada pocas semanas y reemplazarlo antes si ya se encuentra húmedo.

No es necesario esperar a que el rollo esté completamente empapado.

De hecho, si el papel presenta humedad visible, lo recomendable es retirarlo. Dejar un material húmedo durante demasiado tiempo dentro del refrigerador puede resultar contraproducente y favorecer la aparición de olores desagradables.

El truco del papel higiénico no reemplaza la limpieza

Aunque pueda resultar práctico, hay una diferencia fundamental entre absorber humedad y limpiar un refrigerador.

El papel higiénico no elimina restos de comida, manchas, derrames ni microorganismos de las superficies. Tampoco sustituye la limpieza periódica de bandejas, estantes, cajones y paredes internas.

Por eso, este método debe entenderse únicamente como un complemento.

Una buena rutina de mantenimiento incluye retirar alimentos vencidos, limpiar rápidamente cualquier derrame y lavar las superficies cuando sea necesario. También conviene revisar los recipientes y mantener los productos correctamente cerrados.

La higiene del refrigerador continúa siendo el factor principal para evitar malos olores y conservar los alimentos en buenas condiciones.

Qué hacer si el refrigerador tiene demasiada humedad

Si la presencia de agua o condensación es frecuente y abundante, utilizar un rollo de papel higiénico puede resultar insuficiente.

En ese caso, conviene observar algunos aspectos básicos del funcionamiento del electrodoméstico.

Por ejemplo, una puerta que no cierra correctamente puede permitir la entrada constante de aire húmedo. También es importante comprobar que los alimentos no estén bloqueando las salidas de aire frío.

Otra posibilidad es que exista algún problema en el sistema de drenaje, especialmente cuando aparece agua acumulada en zonas donde normalmente no debería haberla.

Cuando la humedad es persistente, excesiva o aparece acompañada de hielo y otros síntomas, es preferible buscar la causa antes que recurrir únicamente a un truco casero.

Otros cuidados para evitar los malos olores

Además del papel higiénico, existen medidas mucho más importantes para mantener un refrigerador fresco.

Una de ellas es guardar los alimentos que generan olores fuertes en recipientes herméticos. Esto ayuda a evitar que los aromas se propaguen por todo el interior.

También resulta útil revisar periódicamente frutas, verduras, carnes y productos abiertos para detectar aquellos que estén próximos a deteriorarse.

Otro punto clave es limpiar inmediatamente cualquier líquido derramado. Una pequeña cantidad de comida puede terminar generando un olor persistente si queda atrapada en una junta, debajo de un cajón o en una zona de difícil acceso.

La organización también puede marcar una diferencia. Mantener los alimentos separados y correctamente almacenados facilita la circulación del aire y permite detectar rápidamente cualquier producto que necesite ser retirado.

¿Vale la pena probar el truco del papel higiénico?

Por su bajo costo y facilidad de aplicación, el método puede probarse como una alternativa casera para absorber pequeñas cantidades de humedad.

No requiere productos especiales y utiliza un elemento habitual del hogar. Sin embargo, sus efectos deben entenderse dentro de sus verdaderas posibilidades.

Un rollo de papel higiénico no convierte al refrigerador en un ambiente libre de olores ni elimina por sí solo la humedad excesiva. Tampoco reemplaza los productos diseñados específicamente para absorber olores o humedad.

Su utilidad está principalmente en aprovechar la capacidad absorbente del papel como un recurso complementario.

Por eso, si se decide utilizarlo, lo recomendable es colocarlo correctamente, mantenerlo alejado de los alimentos, revisar periódicamente su estado y retirarlo cuando esté húmedo.

En definitiva, el curioso truco del papel higiénico en el refrigerador se explica por una idea muy sencilla: usar un material absorbente para captar parte de la humedad presente en el ambiente.

Puede ser una práctica económica y fácil de probar, pero los resultados dependerán de las condiciones de cada electrodoméstico.

Y ante un problema persistente de agua, condensación u olores intensos, la solución más efectiva seguirá siendo limpiar el refrigerador, revisar cómo se almacenan los alimentos y comprobar que el equipo funcione correctamente.