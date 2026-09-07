Milei definió que el proyecto por Malvinas comience en Diputados y sumó a Quirno y Presti a la mesa política

Durante el encuentro, se analizó la cadena nacional realizada por el Presidente sobre la causa Malvinas, las medidas anunciadas y su impacto mediático.

Asimismo, se analizó el proyecto de ley que anunció Milei por Cadena Nacional para crear un "Consejo de Seguridad de Soberanía Nacional", que será enviado al Congreso en los próximos días -sin fecha confirmada aún- y se determinó que sea la Cámara de Diputados donde se inicie el tratamiento del proyecto.

Además, se decidió que el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, participen este martes de la reunión de la Mesa Política, convocada por Karina Milei y Diego Santilli a partir de las 13 en la Casa Rosada, "para continuar ordenando los próximos pasos" de las medidas anunciadas por la causa Malvinas.

La ratificación del rumbo de la economía

Según informaron fuentes del Gobierno, "también se analizaron las principales variables económicas y los indicadores de actividad". En el encuentro, Milei destacó la información, difundida recientemente por el ministro Federico Sturzenegger, sobre "las 17.155 desregulaciones impulsadas desde el área" de Desregulación y Transformación del Estado.

Según pudo saber A24.com, Sturzenegger presentó detalles de la nueva ley de Mercado de Capitales que se encuentra en elaboración.

Milei ratificó ante sus ministros "el rumbo económico" y sostuvo que "no se relajará la política monetaria bajo ningún concepto", al considerar que hacerlo "sería un error y afectaría la reputación construida y los resultados obtenidos".

En materia de Seguridad y Capital Humano, "se repasaron los principales temas y líneas de trabajo de ambas áreas, así como de sus avances y prioridades", indicaron al término de la reunión desde la Casa Rosada.

Del encuentro participaron todos los ministros del Gabinete, la senadora nacional, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, Milei fue uno de los primeros en llegar a Casa Rosada a las 9.30 en punto junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Más tarde fueron llegando todos los ministros, asesores y representantes del oficialismo en el Congreso.

Entre los presentes estuvieron además el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Juan Pablo Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Fabián Fernández (Comunicación), María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica) y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Completaron la lista el asesor Santiago Caputo; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y el vicepresidente del Senado Bartolomé Abdala.

Milei se reunió con empresarios de Tesla y DayOne Data en su despacho

Al término del encuentro con los ministros, Milei recibió en su despacho a representantes de la empresa DayOne Data y Tesla, por separado.

En el primer encuentro con representantes de DayOne Data, compañía dedicada al desarrollo y operación de infraestructura digital para inteligencia artificial y servicios de computación en la nube, participaron el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller, Pablo Quirno. Por parte de DayOne Data estuvieron su fundador, William Huang; su CEO, Jamie Khoo; el miembro de la Junta Directiva, Alejandro Aguzin; y el inversor de Pinceville Capital, Joaquín Rodríguez Torres.

En el segundo caso, el presidente recibió a David Feinstein, director de Finanzas, Comercio Global y Mercados; Karen Steakley, directora de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios; Stephan Spazier, jefe de Nuevos Mercados; además de Francisco Mayorga y José Luis Martins.

En estas reuniones, estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.