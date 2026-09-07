ANSES: familias con hijos pueden sumar más de $250.000 en septiembre, quiénes los cobran

Prestación Alimentar: $72.250 para familias con un hijo.

$72.250 para familias con un hijo. Complemento Leche del Plan 1000 Días: $58.098 por cada niño de hasta 3 años inclusive.

En ambos casos, los pagos se acreditan de manera automática cuando la persona cumple con las condiciones establecidas y los datos familiares están registrados correctamente ante ANSES.

¿Cuánto puede cobrar una familia con un hijo en septiembre?

Para septiembre de 2026, la AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo. Como ANSES deposita mensualmente el 80%, el monto directo es de $123.224,80, mientras que el 20% restante queda retenido para ser cobrado posteriormente con la presentación de la Libreta AUH.

A ese importe pueden sumarse:

AUH: $123.224,80

$123.224,80 Prestación Alimentar: $72.250

$72.250 Complemento Leche: $58.098

De esta manera, una familia con un hijo menor de 3 años que reúna las condiciones para recibir los tres conceptos puede alcanzar un cobro directo de $253.572,80 en septiembre.

El cálculo corresponde al dinero que se acredita efectivamente durante el mes y no incluye el 20% de la AUH que queda retenido.

¿Quiénes reciben la Prestación Alimentar?

La Prestación Alimentar está destinada, entre otros grupos, a titulares de AUH que tienen hijos de hasta 17 años inclusive.

En septiembre, los montos son:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

El beneficio se deposita automáticamente y no requiere realizar una inscripción adicional si la persona ya cumple con las condiciones para recibirlo.

¿Quiénes pueden cobrar el Complemento Leche?

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un apoyo alimentario destinado a la primera infancia.

En el caso de la AUH, corresponde por cada hijo desde el nacimiento hasta el mes en que cumple 3 años, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

También pueden acceder las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Para septiembre de 2026, el monto asciende a $58.098 por cada niño alcanzado y se acredita automáticamente, sin necesidad de presentar un formulario específico para solicitarlo.

¿Cómo saber si ANSES me paga los dos beneficios?

Los titulares pueden consultar la liquidación mensual desde Mi ANSES.

Para verificar los conceptos correspondientes a septiembre se debe:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Entrar en “Hijos” .

. Seleccionar “Mis Asignaciones” .

. Revisar el detalle de los beneficios liquidados.

Allí pueden aparecer discriminados la AUH, la Prestación Alimentar y el Complemento Leche, según la situación particular de cada grupo familiar. ANSES también permite consultar el detalle de las asignaciones correspondientes a cada hijo.

¿Cuándo se cobra la AUH en septiembre?

La AUH y los beneficios que se acreditan junto con ella siguen el calendario establecido por ANSES según la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

La Prestación Alimentar y el Complemento Leche no tienen un calendario separado cuando están asociados a la AUH: se acreditan junto con la prestación principal correspondiente.

Un dato clave para las familias

No todas las familias con hijos reciben automáticamente los dos adicionales. Para acceder al Complemento Leche, el requisito central es tener un hijo dentro del rango de edad establecido por el Plan 1000 Días. La Prestación Alimentar, en cambio, alcanza a un universo más amplio de titulares de AUH.

Por eso, el cobro de más de $250.000 corresponde específicamente a los casos en los que coinciden la AUH, la Prestación Alimentar y el Complemento Leche por un niño menor de 3 años.

En esos casos, septiembre puede representar un ingreso directo de $253.572,80, sin contar el 20% de la AUH que queda retenido para la posterior presentación de la Libreta.