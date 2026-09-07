Camila Galante reveló las crisis que atravesó con Leandro Paredes y confesó la clave para seguir juntos: "Nos hemos peleado..."

En cuanto a la larga relación que lleva con Leandro Paredes, la modelo remarcó qué priorizaron a la hora de superar algunos cortocircuitos en todos estos años juntos.

“Nos hemos peleado, no es todo color de rosas obviamente. Pero bueno, yo creo que eso es elegir a la persona, es esa para mí. Cuando elegís y admiras, todo camina”, se sinceró la influencer.

Y profundizó al respecto de esos momentos de tensión enrtre los dos: “Hemos tenido crisis pero siempre como diciendo: bueno, no era para tanto. Y el volver, no irse y 'chau'. No nos gusta irnos a dormir enojados”.

“Somos así los dos en realidad, tratamos de crecer y de ir para adelante porque nunca nada fue tan grave para que digas: 'no che, hasta acá'”, dejó en claro Camila Galante sobre el amor que los une con Leandro Paredes.

Y admitió que el deportista tiene intenciones de agrandar más la familia en el corto tiempo: "El quiere ya, yo estoy ahí porque Lauti todavía es chiquito pero a mí me encanta ser mamá", cerró enamoradísima.

El detalle en el cumpleaños de Leandro Paredes que sorprendió a todos

Leandro Paredes cumplió 32 años a fines de junio y lo celebró rodeado de su familia, pero un detalle del festejo terminó robándose todas las miradas de los fanáticos de Boca.

Fue Camila Galante, esposa del mediocampista, quien compartió desde sus redes sociales distintas postales de la celebración sencilla e íntima.

Sin embargo, más allá de los saludos y las muestras de cariño, hubo un elemento de la decoración que rápidamente despertó comentarios entre los hinchas xeneizes.

En las imágenes publicadas por Camila Galante se observauna decoración dominada por globos azules y amarillos, los colores que identifican a Boca Juniors.

La torta, en tanto, sumó otro símbolo muy especial para el futbolista: estaba decorada en celeste y blanco, en homenaje a la Selección Argentina con la que conquistó la Copa del Mundo en 2022.

La combinación de ambos colores fue interpretada por muchos seguidores como un nuevo guiño a los dos grandes amores futbolísticos del volante.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Te merecés todo lo bueno de este mundo, mi vida. Feliz de compartir esta vida con vos. Que todo lo que soñés se te siga cumpliendo. Sos mi vida. Te amo con todo mi corazón", indicó emocionada Camila Galante en el posteo. Y el futbolista respondió: "Gracias amor mío".