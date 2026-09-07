Camila Galante reveló las crisis que atravesó con Leandro Paredes y confesó la clave para seguir juntos: "Nos hemos peleado..."

Camila Galante y Leandro Paredes se pusieron de novios en 2010 y llevan casi 20 años en pareja con una familia consolidada con tres hijos, mostrándose inseparables desde el comienzo de la carrera del futbolista.
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Camila Galante, esposa del futbolista Leandro Paredes, habló de los años que atravesaron juntos y cómo hacen para superar los cortocircuitos.
Camila Galante y Leandro Paredes se pusieron de novios en 2010 y llevan casi 20 años en pareja con una familia consolidada con tres hijos, mostrándose inseparables desde el comienzo de la carrera del futbolista.
En una entrevista con Pía Shaw para La Nación+, la modelo contó cómo es su vida con el capitán de Boca Juniors, su deseo para una fecha especial que se cumple el próximo año y las pequeñas crisis lógicas que atravesaron en todos estos años juntos.
"Me gustaría renovar los votos. Tuvimos fiesta en el 2017 y el año que viene ya son diez años y si Dios quiere podemos celebrar. Mi hermana está esperando para organizar que le gusta", dejó en claro la modelo sobre su intención para 2027.
"¿Qué los une tanto?", le consultó la periodista. Y Galante explicó: “Somos muy compañeros los dos, crecimos juntos, la mitad de nuestra vida la vivimos juntos y aprendimos todo juntos, nos equivocamos”.
En cuanto a la larga relación que lleva con Leandro Paredes, la modelo remarcó qué priorizaron a la hora de superar algunos cortocircuitos en todos estos años juntos.
“Nos hemos peleado, no es todo color de rosas obviamente. Pero bueno, yo creo que eso es elegir a la persona, es esa para mí. Cuando elegís y admiras, todo camina”, se sinceró la influencer.
Y profundizó al respecto de esos momentos de tensión enrtre los dos: “Hemos tenido crisis pero siempre como diciendo: bueno, no era para tanto. Y el volver, no irse y 'chau'. No nos gusta irnos a dormir enojados”.
“Somos así los dos en realidad, tratamos de crecer y de ir para adelante porque nunca nada fue tan grave para que digas: 'no che, hasta acá'”, dejó en claro Camila Galante sobre el amor que los une con Leandro Paredes.
Y admitió que el deportista tiene intenciones de agrandar más la familia en el corto tiempo: "El quiere ya, yo estoy ahí porque Lauti todavía es chiquito pero a mí me encanta ser mamá", cerró enamoradísima.
Leandro Paredes cumplió 32 años a fines de junio y lo celebró rodeado de su familia, pero un detalle del festejo terminó robándose todas las miradas de los fanáticos de Boca.
Fue Camila Galante, esposa del mediocampista, quien compartió desde sus redes sociales distintas postales de la celebración sencilla e íntima.
Sin embargo, más allá de los saludos y las muestras de cariño, hubo un elemento de la decoración que rápidamente despertó comentarios entre los hinchas xeneizes.
En las imágenes publicadas por Camila Galante se observauna decoración dominada por globos azules y amarillos, los colores que identifican a Boca Juniors.
La torta, en tanto, sumó otro símbolo muy especial para el futbolista: estaba decorada en celeste y blanco, en homenaje a la Selección Argentina con la que conquistó la Copa del Mundo en 2022.
La combinación de ambos colores fue interpretada por muchos seguidores como un nuevo guiño a los dos grandes amores futbolísticos del volante.
"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Te merecés todo lo bueno de este mundo, mi vida. Feliz de compartir esta vida con vos. Que todo lo que soñés se te siga cumpliendo. Sos mi vida. Te amo con todo mi corazón", indicó emocionada Camila Galante en el posteo. Y el futbolista respondió: "Gracias amor mío".