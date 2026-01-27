¿Por qué el Gobierno prohibió el reconocido ungüento Mentisan en Argentina y qué preocupante advertencia hizo?

La Dirección de Gestión de Información Técnica confirmó que no consta inscripción alguna, por lo que se lo clasifica como un medicamento sin registro. Según la normativa vigente (Decreto 150/92), cualquier producto que declare indicaciones para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades o modificar funciones fisiológicas se considera medicamento.

“Se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes”, advierte la disposición firmada por el administrador nacional Luis Eduardo Fontana.

gobierno-mentisan

La medida alcanza a todas las presentaciones y lotes del ungüento, y se ordenó notificar a las autoridades sanitarias de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y a todos los involucrados en la cadena de distribución. La ANMAT ya había tomado decisiones similares en el pasado respecto de este mismo producto por falta de habilitación.

Desde el organismo sanitario recordaron que solo se deben consumir medicamentos con registro vigente para garantizar su calidad, seguridad y eficacia. Quienes tengan el producto en su poder deben dejar de usarlo y, en caso de dudas, consultar con un profesional de la salud.

La prohibición, publicada este 27 de enero en el Boletín Oficial, ya entró en vigencia.