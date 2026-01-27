Escándalo en un restaurante de Mar de Ajó: una moza denunció que había ratas y cucarachas en la cocina

Embed

En cuanto a lo laboral, visiblemente alterada, la trabajadora expuso: “A las mozas les pagan 25 mil pesos por 12 horas de trabajo. A la cajera le dan 30 mil cuando maneja todo el efectivo”.

“Lamento interrumpir sus vacaciones de este modo, pero lo tienen que saber”, afirmó antes de retirarse y reclamar por la presencia de un tal Carlos, supuesto dueño del local. “Levántense y váyanse sin pagar, porque este tipo no se merece esto”, concluyó.

El descargo del restaurante

Luego del escándalo, desde la administración de Terramar Resto Bar se emitió rápidamente un comunicado en el que rechazaron las acusaciones. “Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes”, expresaron.

Aseguraron que el establecimiento lleva más de una década funcionando y que “respetan estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad laboral”.

terra

Asimismo, indicaron que el caso ya está siendo tratado por sus asesores legales, calificando las declaraciones de la trabajadora como “malintencionadas” y orientadas a dañar “una fuente de trabajo genuina”.