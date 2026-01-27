Escándalo en un restaurante de Mar de Ajó: una moza denunció que había ratas y cucarachas en la cocina
El video se viralizó en redes sociales en las últimas horas. El local gastronómico, luego, hizo un fuerte descargo contra la mujer.
La tranquila cena de los comensales en un reconocido restaurante de Mar de Ajó, en el Partido de la Costa, se vio interrumpida en las últimas horas por el sorpresivo descargo de una exempleada que denunció la presencia de ratas y cucarachas en la cocina.
En un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales, la mujer irrumpió: “Este es un lugar de explotación”.
Con la voz elevada y tras captar la atención general, luego denunció irregularidades en las condiciones bromatológicas del establecimiento. “La comida que están comiendo, si entran a la cocina, van a encontrar cucarachas, van a encontrar ratas”, aseguró.
En la misma línea, también mencionó que las cervezas de una reconocida marca servidas a los clientes estaban vencidas y que eran maquilladas al borrarse las fechas de vencimiento con alcohol. Además, advirtió que la comida de la noche era recalentada.
En cuanto a lo laboral, visiblemente alterada, la trabajadora expuso: “A las mozas les pagan 25 mil pesos por 12 horas de trabajo. A la cajera le dan 30 mil cuando maneja todo el efectivo”.
“Lamento interrumpir sus vacaciones de este modo, pero lo tienen que saber”, afirmó antes de retirarse y reclamar por la presencia de un tal Carlos, supuesto dueño del local. “Levántense y váyanse sin pagar, porque este tipo no se merece esto”, concluyó.
El descargo del restaurante
Luego del escándalo, desde la administración de Terramar Resto Bar se emitió rápidamente un comunicado en el que rechazaron las acusaciones. “Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes”, expresaron.
Aseguraron que el establecimiento lleva más de una década funcionando y que “respetan estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad laboral”.
Asimismo, indicaron que el caso ya está siendo tratado por sus asesores legales, calificando las declaraciones de la trabajadora como “malintencionadas” y orientadas a dañar “una fuente de trabajo genuina”.