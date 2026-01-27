Trascendió el verdadero motivo de la separación de Gastón Dalmau y su novio tras 10 años de relación
Se conoció el motivo detrás de la ruptura del actor Gastón Dalmau y su novio luego de 10 años de amor.
Trascendió el verdadero motivo de la separación de Gastón Dalmau y su novio tras 10 años de relación
Gastón Dalmau volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conociera que puso fin a su relación con José Navarro tras casi diez años juntos. El actor, que siempre mantuvo un perfil bajo incluso después de consagrarse como ganador de MasterChef Celebrity (Telefe) en 2021, atravesó este proceso lejos del ruido mediático, aunque en las últimas horas se conocieron detalles del trasfondo de la ruptura.
La información se dio a conocer en LAM (América TV), donde se sorprendió al público con la noticia de la separación del actor y su pareja española. Fue Pilar Smith quien se encargó de aportar datos concretos sobre el final del vínculo, que había sido blanqueado públicamente luego del triunfo de Dalmau en el reality gastronómico. Hasta entonces, ambos habían optado por resguardar su intimidad y evitar la exposición conjunta.
Al presentar el tema, Ángel de Brito introdujo la información dentro de un contexto más amplio y anticipó: “Ola de separaciones”, antes de cederle la palabra a su compañera. Smith fue precisa al detallar el estado actual de la relación y aclaró el tiempo que llevan distanciados: “Él es famoso, rubro actor. Se separaron Gastón Dalmau y José Navarro, esto es de hace unos meses”. De esta manera, quedó en claro que la ruptura no es reciente, sino que se dio de manera paulatina.
La periodista también reveló el verdadero motivo que habría marcado el quiebre definitivo entre ambos. Según explicó, los problemas no surgieron de un día para el otro, sino que venían gestándose desde hacía tiempo.“Cuando él estuvo en MasterChef empezó la crisis”, afirmó, dejando entrever que la exposición y los cambios que atravesó Dalmau en ese período habrían impactado en la relación. La pareja se había conocido en Estados Unidos, gracias a amigos y compañeros de trabajo en común, y durante muchos años vivieron allí junto a sus mascotas.
Uno de sus perros, Roger, se volvió especialmente popular en redes sociales, donde acumula más de dos mil seguidores en Instagram. En las últimas horas, el propio actor compartió desde sus historias una imagen de su mascota desde la distancia y escribió: “Disfrutando de la nieve de NYC”, reflejando el vínculo afectivo que aún mantiene con su vida en Nueva York.
Desde un primer momento, Dalmau y Navarro eligieron sostener la relación en la más absoluta reserva, sin apariciones públicas conjuntas y priorizando la intimidad. Actualmente, José Navarro continúa instalado en Nueva York, mientras que Gastón Dalmau se encuentra en la Argentina, enfocado en su presente laboral. Durante el verano, el actor está al frente de la conducción del ciclo de streaming Había que decirlo desde Pinamar y ya proyecta nuevos desafíos profesionales para el resto del año.