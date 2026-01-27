Trascendió el verdadero motivo de la separación de Gastón Dalmau y su novio tras 10 años de relación

Uno de sus perros, Roger, se volvió especialmente popular en redes sociales, donde acumula más de dos mil seguidores en Instagram. En las últimas horas, el propio actor compartió desde sus historias una imagen de su mascota desde la distancia y escribió: “Disfrutando de la nieve de NYC”, reflejando el vínculo afectivo que aún mantiene con su vida en Nueva York.

Desde un primer momento, Dalmau y Navarro eligieron sostener la relación en la más absoluta reserva, sin apariciones públicas conjuntas y priorizando la intimidad. Actualmente, José Navarro continúa instalado en Nueva York, mientras que Gastón Dalmau se encuentra en la Argentina, enfocado en su presente laboral. Durante el verano, el actor está al frente de la conducción del ciclo de streaming Había que decirlo desde Pinamar y ya proyecta nuevos desafíos profesionales para el resto del año.