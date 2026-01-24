Martín Menem ratificó que el Gobierno buscará bajar la edad de imputabilidad

Patricia Bullrich pidió acelerar el debate en el Congreso

En la misma línea, Patricia Bullrich volvió a presionar para que se inicie el debate parlamentario de la reforma del Régimen Penal Juvenil, que incluye la reducción de la edad de imputabilidad. A través de sus redes sociales, la dirigente libertaria convocó a tratar el proyecto durante este año.

Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañas a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenes una posición pro-delincuentes.



¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 23, 2026

“Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso”, publicó Bullrich, y planteó una postura confrontativa al señalar: “O acompañás a las víctimas y a sus familias y evitás nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”.

La ex ministra de Seguridad enumeró una serie de hechos delictivos protagonizados por menores y sostuvo que el sistema actual deja a los responsables “libres e impunes”. En ese marco, afirmó que “el menor que delinque, las paga” y que quien comete un homicidio “no puede volver a su casa como si nada”.

El modelo que propone La Libertad Avanza

Bullrich cuestionó el funcionamiento del régimen vigente y reclamó un cambio estructural. “Basta de este sistema que protege delincuentes y abandona a las víctimas”, sostuvo, y explicó que la iniciativa busca alinear a la Argentina con estándares de países vecinos.

Entre los ejes del proyecto mencionó la responsabilidad penal temprana, la intervención de jueces especializados y la aplicación de penas diferenciadas para menores. “Se les terminó la impunidad por edad”, concluyó.