Política
Martín Menem
Gobierno
Gobierno

Martín Menem ratificó que el Gobierno buscará bajar la edad de imputabilidad

El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que esta decisión responde a “un mandato claro” expresado por la ciudadanía en las urnas. Patricia Bullrich pidió acelerar el debate en el Congreso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este sábado que la administración de Javier Milei avanzará con la baja de la edad de imputabilidad durante este año. El proyecto forma parte de la Reforma del Código Penal que el oficialismo busca tratar en el Congreso y que Patricia Bullrich impulsará desde el Senado.

Según explicó el titular de la Cámara baja, la iniciativa responde a “un mandato claro” expresado por la ciudadanía en las urnas y se enmarca en la política de tolerancia cero frente al delito que promueve La Libertad Avanza (LLA). “Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión”, afirmó Menem al justificar la prioridad del proyecto en la agenda legislativa.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Menem sostuvo que la reforma apunta a reforzar el principio de que “el que las hace, las paga”, uno de los ejes del discurso del Gobierno nacional en materia de seguridad. En ese sentido, remarcó que no habrá “medias tintas” y que el objetivo es modificar el sistema penal juvenil para adecuarlo a las demandas actuales de la sociedad.

En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición”, escribió el legislador riojano, al anticipar que el debate será uno de los puntos centrales en el Parlamento en los próximos meses.

Patricia Bullrich pidió acelerar el debate en el Congreso

En la misma línea, Patricia Bullrich volvió a presionar para que se inicie el debate parlamentario de la reforma del Régimen Penal Juvenil, que incluye la reducción de la edad de imputabilidad. A través de sus redes sociales, la dirigente libertaria convocó a tratar el proyecto durante este año.

Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso”, publicó Bullrich, y planteó una postura confrontativa al señalar: “O acompañás a las víctimas y a sus familias y evitás nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”.

La ex ministra de Seguridad enumeró una serie de hechos delictivos protagonizados por menores y sostuvo que el sistema actual deja a los responsables “libres e impunes”. En ese marco, afirmó que “el menor que delinque, las paga” y que quien comete un homicidio “no puede volver a su casa como si nada”.

El modelo que propone La Libertad Avanza

Bullrich cuestionó el funcionamiento del régimen vigente y reclamó un cambio estructural. “Basta de este sistema que protege delincuentes y abandona a las víctimas”, sostuvo, y explicó que la iniciativa busca alinear a la Argentina con estándares de países vecinos.

Entre los ejes del proyecto mencionó la responsabilidad penal temprana, la intervención de jueces especializados y la aplicación de penas diferenciadas para menores. “Se les terminó la impunidad por edad”, concluyó.

