La enfermería de Boca, muy concurrida: quiénes están lesionados y cuándo vuelven

Seis futbolistas arrastran problemas físicos y no estarán disponibles ante Estudiantes. El ataque es el sector más afectado y obliga a Úbeda a rearmar el equipo en el inicio del Torneo Apertura.

El inicio del 2026 viene siendo cuesta arriba para Boca en materia física. A pocos días del partido ante Estudiantes en La Plata, por la segunda fecha del Torneo Apertura, Claudio Úbeda debe lidiar con un panorama complejo: seis futbolistas lesionados y varias incógnitas que condicionan el armado del equipo. El sector más golpeado es el ataque, donde los tres centrodelanteros arrastran molestias y obligan al entrenador a buscar soluciones alternativas.

Cómo está Edinson Cavani y cuándo podría volver

El uruguayo atraviesa una lumbalgia que le impidió entrenarse con normalidad durante la pretemporada. Por ese motivo, no participó en los amistosos ni en el debut ante Deportivo Riestra. Además, Cavani ya había cerrado el 2025 con antecedentes físicos: un problema en el psoas derecho lo marginó de siete de los últimos diez partidos del Clausura.

Se trata de una lesión compleja y variable, ya que hay días en los que siente dolor y otros en los que no. Por eso, hoy no hay una fecha concreta para su regreso a la competencia oficial.

Qué lesión sufrió Miguel Merentiel

El delantero uruguayo padeció un desgarro en el gemelo derecho durante el amistoso frente a Olimpia, disputado en San Nicolás. Para este tipo de lesiones, el tiempo de recuperación estimado es de al menos tres semanas.

En consecuencia, Merentiel ya se perdió el debut ante Riestra y tampoco estará disponible en las próximas cuatro fechas del torneo.

Cuál es la situación de Milton Giménez

Giménez arrastra una pubalgia desde hace varios meses. Si bien pudo jugar durante el cierre del 2025, la molestia lo obligó a frenar en el arranque de este año. El tratamiento conservador que viene realizando no dio los resultados esperados y existe la posibilidad de que sea intervenido quirúrgicamente.

En caso de optar por la operación, el delantero estaría fuera de las canchas por al menos un mes.

Qué pasó con Lucas Janson

Lucas Janson, titular como centrodelantero improvisado ante Riestra, encendió las alarmas al retirarse en el segundo tiempo con una molestia en una de sus pantorrillas. Su presencia ante Estudiantes está en duda y será evaluada en las próximas horas.

Ante este escenario, Boca podría afrontar el partido en La Plata con Iker Zufiaurre como única referencia ofensiva. El juvenil ingresó en el segundo tiempo del debut y ya suma cuatro apariciones en la Primera.

Cómo están Alan Velasco y Carlos Palacios

La mediapunta también presenta bajas sensibles. Alan Velasco sufrió una distensión de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda tras un fuerte choque con Miguel Barbieri. El tiempo estimado de recuperación es de entre 40 y 50 días.

Carlos Palacios, en tanto, no sumó minutos en 2026 debido a una sinovitis en su rodilla derecha. El cuerpo médico evalúa su evolución día a día y aún no hay una fecha definida para su regreso.

Qué ocurre con Rodrigo Battaglia

El último caso es el de Rodrigo Battaglia, quien padece una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. Según confirmó Úbeda, será operado en las próximas horas. La recuperación lo marginará de las canchas durante todo el primer semestre del año.

Más allá de su ausencia, Boca cuenta con variantes en esa zona: Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech, además de la posible llegada de Santiago Ascacíbar.

Con este escenario, Úbeda se ve obligado a recurrir a nombres impensados y a juveniles para sostener el equipo. La enfermería xeneize sigue cargada y, con un calendario exigente por delante, no se descarta que sigan apareciendo caras nuevas en las convocatorias del arranque del torneo.

