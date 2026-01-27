La enfermería de Boca, muy concurrida: quiénes están lesionados y cuándo vuelven

En consecuencia, Merentiel ya se perdió el debut ante Riestra y tampoco estará disponible en las próximas cuatro fechas del torneo.

Cuál es la situación de Milton Giménez

Giménez arrastra una pubalgia desde hace varios meses. Si bien pudo jugar durante el cierre del 2025, la molestia lo obligó a frenar en el arranque de este año. El tratamiento conservador que viene realizando no dio los resultados esperados y existe la posibilidad de que sea intervenido quirúrgicamente.

En caso de optar por la operación, el delantero estaría fuera de las canchas por al menos un mes.

Qué pasó con Lucas Janson

Lucas Janson, titular como centrodelantero improvisado ante Riestra, encendió las alarmas al retirarse en el segundo tiempo con una molestia en una de sus pantorrillas. Su presencia ante Estudiantes está en duda y será evaluada en las próximas horas.

Ante este escenario, Boca podría afrontar el partido en La Plata con Iker Zufiaurre como única referencia ofensiva. El juvenil ingresó en el segundo tiempo del debut y ya suma cuatro apariciones en la Primera.

Cómo están Alan Velasco y Carlos Palacios

La mediapunta también presenta bajas sensibles. Alan Velasco sufrió una distensión de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda tras un fuerte choque con Miguel Barbieri. El tiempo estimado de recuperación es de entre 40 y 50 días.

Carlos Palacios, en tanto, no sumó minutos en 2026 debido a una sinovitis en su rodilla derecha. El cuerpo médico evalúa su evolución día a día y aún no hay una fecha definida para su regreso.

Qué ocurre con Rodrigo Battaglia

El último caso es el de Rodrigo Battaglia, quien padece una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. Según confirmó Úbeda, será operado en las próximas horas. La recuperación lo marginará de las canchas durante todo el primer semestre del año.

Más allá de su ausencia, Boca cuenta con variantes en esa zona: Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech, además de la posible llegada de Santiago Ascacíbar.

Con este escenario, Úbeda se ve obligado a recurrir a nombres impensados y a juveniles para sostener el equipo. La enfermería xeneize sigue cargada y, con un calendario exigente por delante, no se descarta que sigan apareciendo caras nuevas en las convocatorias del arranque del torneo.