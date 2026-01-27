El Gobierno sumó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad en el temario de sesiones extraordinarias

“Todas las promesas de campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año. Estamos mandando la reforma tributaria para que baje la presión fiscal y podamos crecer. Para estas sesiones extraordinarias mandamos la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. En la Argentina, el que las hace las paga”, afirmó el mandatario durante una caravana junto a militantes libertarios.

Proyecto para bajar la edad de imputabilidad

El debate también había sido reinstalado días atrás por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien ratificó la postura oficialista a través de un mensaje en redes sociales. “Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión. En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la reforma del Código Penal. No hay medias tintas: el que las hace las paga”, sostuvo.

Menem vinculó el debate con casos de alto impacto social, como el asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años ocurrido en Santa Fe en diciembre pasado, cuyo crimen fue cometido y filmado por jóvenes de 14, 15 y 16 años. También recordó el antecedente del crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en 2025 durante un violento robo en La Plata, en el que participaron dos menores de 14 y 17 años.

Con la publicación del decreto, la Cámara baja retomará el tratamiento de un proyecto enviado por el Ejecutivo en 2024, que ya había sido debatido en un plenario de cuatro comisiones: Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Justicia y Familia y Minoridad. El debate estuvo encabezado por la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, hoy integrante de La Libertad Avanza.

Mesa política del Gobierno con Karina Milei y Manuel Adorni, MArtin Menem, Santiago Caputo, Diego Santilli, entre otros funcionarios reunidos este lunes en Casa Rosada. Foto Adorni

El dictamen de mayoría alcanzado en ese momento proponía reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, establecer penas máximas de hasta 15 años, y aplicar sanciones alternativas, como servicios comunitarios, prohibición de conducir y reparaciones económicas, para condenas menores a 10 años.

Rodríguez Machado explicó que ahora será necesario reconstituir las comisiones de Justicia y de Familia y Minoridad, ya que las de Presupuesto y Legislación Penal quedaron conformadas en diciembre y serán presididas por Alberto Benegas Lynch y por ella misma, respectivamente, para luego volver a convocar al plenario.

El dictamen anterior había perdido estado parlamentario tras el cierre del período legislativo y la renovación de las cámaras. Había sido el resultado de ocho meses de trabajo, con la participación de especialistas y la unificación de 12 proyectos presentados por distintos bloques. Con la ampliación del temario, el Gobierno busca ahora darle nuevo impulso al debate en el Congreso.