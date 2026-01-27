A través de un decreto, el Gobierno nacional oficializó este martes la ampliación del temario de sesiones extraordinarias, previstas del 2 al 27 de febrero, e incluyó el tratamiento del proyecto de ley para establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil.
A través de un decreto, el Ejecutivo amplió el temario del Congreso y reactivó el debate por un nuevo Régimen Penal Juvenil. El proyecto propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El Gobierno sumó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad en el temario de sesiones extraordinarias
De esta manera, el Ejecutivo reactivó en la Cámara de Diputados la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores.
“Inclúyese en el temario a tratar por el Congreso de la Nación durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”, establece el Decreto 53/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La decisión había sido anticipada por el propio Milei durante una recorrida por la ciudad de Mar del Plata, donde confirmó que el Gobierno avanzaría con la iniciativa durante el actual período legislativo.
“Todas las promesas de campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año. Estamos mandando la reforma tributaria para que baje la presión fiscal y podamos crecer. Para estas sesiones extraordinarias mandamos la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. En la Argentina, el que las hace las paga”, afirmó el mandatario durante una caravana junto a militantes libertarios.
El debate también había sido reinstalado días atrás por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien ratificó la postura oficialista a través de un mensaje en redes sociales. “Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión. En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la reforma del Código Penal. No hay medias tintas: el que las hace las paga”, sostuvo.
Menem vinculó el debate con casos de alto impacto social, como el asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años ocurrido en Santa Fe en diciembre pasado, cuyo crimen fue cometido y filmado por jóvenes de 14, 15 y 16 años. También recordó el antecedente del crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en 2025 durante un violento robo en La Plata, en el que participaron dos menores de 14 y 17 años.
Con la publicación del decreto, la Cámara baja retomará el tratamiento de un proyecto enviado por el Ejecutivo en 2024, que ya había sido debatido en un plenario de cuatro comisiones: Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Justicia y Familia y Minoridad. El debate estuvo encabezado por la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, hoy integrante de La Libertad Avanza.
El dictamen de mayoría alcanzado en ese momento proponía reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, establecer penas máximas de hasta 15 años, y aplicar sanciones alternativas, como servicios comunitarios, prohibición de conducir y reparaciones económicas, para condenas menores a 10 años.
Rodríguez Machado explicó que ahora será necesario reconstituir las comisiones de Justicia y de Familia y Minoridad, ya que las de Presupuesto y Legislación Penal quedaron conformadas en diciembre y serán presididas por Alberto Benegas Lynch y por ella misma, respectivamente, para luego volver a convocar al plenario.
El dictamen anterior había perdido estado parlamentario tras el cierre del período legislativo y la renovación de las cámaras. Había sido el resultado de ocho meses de trabajo, con la participación de especialistas y la unificación de 12 proyectos presentados por distintos bloques. Con la ampliación del temario, el Gobierno busca ahora darle nuevo impulso al debate en el Congreso.