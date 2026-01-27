Diego Peretti es tendencia en Netflix con esta película argentina que dura menos de 2 horas
Una película argentina disponible en Netflix se convirtió en una de las propuestas más vistas del catálogo y logró instalarse entre los thrillers psicológicos que más conversación generaron entre los suscriptores. Estrenada en 2020 y dirigida por Sebastián Schindel, está protagonizada por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga.
Con una duración ajustada de apenas una hora y media, el film apostó por una narrativa intensa, asfixiante y sin concesiones, que avanzó de forma constante hacia un desenlace tan inquietante como inevitable.
"La ira de Dios" adaptó la novela "La muerte lenta de Luciana B.", escrita por Guillermo Martínez, y trasladó a la pantalla una historia atravesada por la culpa, el abuso de poder y la manipulación psicológica. Netflix sumó así a su catálogo una producción argentina que se alejó de los formatos más convencionales y eligió un camino narrativo más arriesgado.
De qué trata la película "La ira de Dios" en Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Convencida de que las extrañas muertes de sus familiares fueron orquestadas por un novelista para quien trabajaba, Luciana recurre a un periodista para exponer su verdad".
Luciana renunció a su empleo luego de que Kloster, el escritor para quien trabajó como asistente, intentara sobrepasar límites personales y profesionales. Esa decisión marcó un antes y un después en su vida. Poco tiempo después, comenzaron a producirse hechos escalofriantes que afectaron directamente a su entorno más cercano.
Las muertes se sucedieron de manera progresiva y sembraron una duda constante: ¿se trató de una serie de casualidades trágicas o alguien estuvo manipulando los acontecimientos desde las sombras?
Aislada y sin respaldo, Luciana buscó ayuda en Sebastián Rey, un periodista con el que mantenía un vínculo del pasado. A partir de ese encuentro, la historia se transformó en una carrera contrarreloj para exponer la verdad.
Diego Peretti y Juan Minujín: un duelo psicológico constante
Diego Peretti interpretó a Kloster, un novelista reconocido que se convirtió en una figura inquietante desde su primera aparición. Su personaje osciló permanentemente entre la cordialidad y la amenaza, generando una incomodidad que nunca se disipó.
Por su parte, Juan Minujín encarnó a Sebastián Rey, un periodista que apareció como una posible vía de escape para la protagonista. Su personaje aportó un contrapunto racional dentro de una historia dominada por la paranoia y el miedo, aunque incluso esa aparente seguridad se vio puesta en duda a lo largo del relato.
Macarena Achaga y una interpretación que sostuvo la tensión
Uno de los pilares fundamentales de La ira de Dios fue la actuación de Macarena Achaga, quien asumió el rol de Luciana Blanco. Su interpretación se apoyó en una expresividad contenida, marcada por el miedo, la desconfianza y una sensación constante de fragilidad.
Luciana apareció como un personaje atravesado por el dolor y la soledad. Achaga construyó una protagonista que casi no tuvo momentos de descanso emocional, lo que reforzó la atmósfera opresiva del film. Cada mirada y cada silencio aportaron información clave para comprender el estado mental del personaje.
El elenco completo de "La ira de Dios" en Netflix
Por qué "La ira de Dios" es una de las películas más vistas de Netflix
El éxito de La ira de Dios dentro del catálogo de Netflix se explicó por varios factores. Su historia abordó temas sensibles desde una mirada cruda, sin subrayados innecesarios. La combinación de un guion sólido, actuaciones destacadas y una dirección precisa construyó una experiencia intensa.
Netflix encontró en este thriller argentino una propuesta diferente, capaz de atraer a quienes buscan series y películas que desafíen emocionalmente. La película demostró que el cine argentino pudo competir en impacto dentro de una plataforma global.
La sensación de amenaza constante, sumada a un relato que avanzó sin concesiones, convirtió a La ira de Dios en una opción ideal para los amantes del suspenso psicológico más oscuro.