El Gobierno reportó casi 5.000 expulsiones, rechazos y detenciones de extranjeros en dos meses

En los últimos dos meses, cerca de 5.000 extranjeros fueron expulsados, inadmitidos, detenidos o extraditados de la Argentina, de acuerdo con datos difundidos por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Según precisó, diciembre cerró con 2.400 personas alcanzadas por este tipo de medidas y en lo que va de enero ya se contabilizan otros 2.300 casos. La funcionaria sostuvo que se trata de cifras récord en materia de controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, en el marco del refuerzo de los operativos de seguridad.