El Gobierno reportó casi 5.000 expulsiones, rechazos y detenciones de extranjeros en dos meses

El operativo también derivó en la detección de irregularidades en cuatro comercios del predio. Dos locales infringían la Ley de Marcas 22.362 y en otros dos se constató la comercialización de teléfonos celulares bloqueados por ENACOM por haber sido denunciados como robados. En total se secuestraron 70 celulares, 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas apócrifas.

Por disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo de Leonardo Cano, fueron detenidas cuatro personas de nacionalidad boliviana, tres mujeres y un hombre, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Desde el Gobierno remarcaron que la intensificación de los controles migratorios, junto con la incorporación de nuevas tecnologías, permitió alcanzar niveles históricos de expulsiones y rechazos en los últimos dos meses.