Política
Gobierno
Expulsion
MINISTERIO DE SEGURIDAD

El Gobierno reportó casi 5.000 expulsiones, rechazos y detenciones de extranjeros en dos meses

El Ministerio de Seguridad informó cifras récord en controles migratorios en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.

En los últimos dos meses, cerca de 5.000 extranjeros fueron expulsados, inadmitidos, detenidos o extraditados de la Argentina, de acuerdo con datos difundidos por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Según precisó, diciembre cerró con 2.400 personas alcanzadas por este tipo de medidas y en lo que va de enero ya se contabilizan otros 2.300 casos. La funcionaria sostuvo que se trata de cifras récord en materia de controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, en el marco del refuerzo de los operativos de seguridad.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que la política apunta a impedir el ingreso y la permanencia de personas extranjeras con antecedentes penales, involucradas en delitos o en situación migratoria irregular. “Es simple: si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera. Porque, como lo decimos siempre, en Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó Monteoliva en la red social X.

Durante el último fin de semana se realizaron nuevos operativos migratorios en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En el partido de La Matanza, personal del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina llevó adelante un procedimiento en una feria de Villa Celina, donde se identificó a 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras.

Para los controles se utilizó el sistema Morpho RAPID ID, un dispositivo biométrico portátil que permite la identificación inmediata, junto con consultas a bases de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el sistema SASI. Como resultado, se detectó que 16 ciudadanos extranjeros se encontraban en situación irregular, por lo que se labraron las correspondientes actas y se les exigió regularizar su situación.

El operativo también derivó en la detección de irregularidades en cuatro comercios del predio. Dos locales infringían la Ley de Marcas 22.362 y en otros dos se constató la comercialización de teléfonos celulares bloqueados por ENACOM por haber sido denunciados como robados. En total se secuestraron 70 celulares, 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas apócrifas.

Por disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo de Leonardo Cano, fueron detenidas cuatro personas de nacionalidad boliviana, tres mujeres y un hombre, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Desde el Gobierno remarcaron que la intensificación de los controles migratorios, junto con la incorporación de nuevas tecnologías, permitió alcanzar niveles históricos de expulsiones y rechazos en los últimos dos meses.

