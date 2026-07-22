Día del Payador: por qué se celebra el 23 de julio y cuál es el origen de esta tradición

Gabino Ezeiza, nacido en San Telmo el 3 de febrero de 1858, fue cantor, compositor y uno de los grandes impulsores de la profesionalización de la payada. Se destacó por su capacidad para el contrapunto y por popularizar el uso de la milonga en esta expresión.

Falleció el 12 de octubre de 1916 en el barrio porteño de Floresta, pero su legado continúa vivo como símbolo del payador argentino.

¿Qué es una payada?

Una payada es una forma de poesía improvisada en verso, generalmente acompañada por guitarra. El payador crea los versos en el momento, ya sea a partir de un tema propuesto por el público o en un desafío con otro intérprete, conocido como contrapunto.

En estos duelos poéticos, dos payadores se responden con versos rimados que exigen rapidez mental, conocimiento popular y habilidad para construir ideas sobre la marcha.

La estructura más utilizada es la décima, una estrofa de diez versos que requiere precisión métrica y musicalidad. En los contrapuntos, los desafíos pueden extenderse durante horas y finalizan cuando uno de los participantes no logra responder con la misma velocidad o creatividad que su rival.

¿Cuál es el origen de la palabra payador?

El origen del término payador no tiene una explicación única. Algunos estudios sostienen que podría derivar de “payo”, una denominación utilizada para referirse a campesinos de Castilla, mientras que otras teorías lo relacionan con “payés”, palabra catalana vinculada a los trabajadores rurales.

También se ha señalado una posible influencia de los antiguos trovadores de Provenza, conocidos por sus disputas poéticas durante la Edad Media.

La tradición del payador

La payada se desarrolló no solo en Argentina, sino también en Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay y Chile. Cada 23 de julio se realizan encuentros y actos conmemorativos para celebrar esta tradición cultural.

Uno de los homenajes más reconocidos tiene lugar en el Monumento al Payador de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, donde se reúnen artistas y seguidores de esta expresión.

El legado de los payadores continúa vigente como una de las formas más representativas de la cultura popular rioplatense, donde la poesía, la música y la improvisación se combinan en un arte transmitido de generación en generación.