En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Julio
Efemerides
Efemérides

Día del Payador: por qué se celebra el 23 de julio y cuál es el origen de esta tradición

Cada 23 de julio se conmemora el Día del Payador, una fecha que reconoce a los artistas capaces de crear versos improvisados al ritmo de la guitarra.

Banner Seguinos en google DESK
Cada 23 de julio se conmemora el Día del Payador

Cada 23 de julio se conmemora el Día del Payador, una fecha que reconoce a los artistas capaces de crear versos improvisados al ritmo de la guitarra. 

Cada 23 de julio se celebra el Día del Payador, una fecha que homenajea a los improvisadores del canto criollo y mantiene viva una de las expresiones más antiguas del folclore argentino.

Leé también Por qué se celebra a San Benito el 11 de julio y qué oración se le hace para pedir su protección
La medalla de San Benito es uno de los símbolos más difundidos de la tradición católica y está vinculada a una oración de protección asociada al santo. 

El origen de esta festividad se relaciona con una histórica payada que habría ocurrido el 23 de julio de 1884 entre el uruguayo Juan Nava y el argentino Gabino “el Negro” Ezeiza, uno de los máximos referentes del género. Aunque el encuentro tuvo lugar en la ciudad de Paysandú, Uruguay, su importancia cultural llevó a que esa fecha fuera adoptada como símbolo del arte payadoril.

Según la tradición, en aquella jornada Ezeiza derrotó a Juan Nava al improvisar la milonga “Heroico Paysandú”, también conocida como “Saludo a Paysandú”, una composición que fue celebrada por el público y quedó como uno de los momentos más recordados de la historia de la payada rioplatense.

La efeméride fue declarada oficialmente en 1992, aunque la primera celebración formal se realizó en 1996. Desde entonces, distintas provincias participan de homenajes para preservar el valor cultural de esta expresión poética, musical y oral.

Gabino Ezeiza, nacido en San Telmo el 3 de febrero de 1858, fue cantor, compositor y uno de los grandes impulsores de la profesionalización de la payada. Se destacó por su capacidad para el contrapunto y por popularizar el uso de la milonga en esta expresión.

Falleció el 12 de octubre de 1916 en el barrio porteño de Floresta, pero su legado continúa vivo como símbolo del payador argentino.

¿Qué es una payada?

Una payada es una forma de poesía improvisada en verso, generalmente acompañada por guitarra. El payador crea los versos en el momento, ya sea a partir de un tema propuesto por el público o en un desafío con otro intérprete, conocido como contrapunto.

En estos duelos poéticos, dos payadores se responden con versos rimados que exigen rapidez mental, conocimiento popular y habilidad para construir ideas sobre la marcha.

La estructura más utilizada es la décima, una estrofa de diez versos que requiere precisión métrica y musicalidad. En los contrapuntos, los desafíos pueden extenderse durante horas y finalizan cuando uno de los participantes no logra responder con la misma velocidad o creatividad que su rival.

¿Cuál es el origen de la palabra payador?

El origen del término payador no tiene una explicación única. Algunos estudios sostienen que podría derivar de “payo”, una denominación utilizada para referirse a campesinos de Castilla, mientras que otras teorías lo relacionan con “payés”, palabra catalana vinculada a los trabajadores rurales.

También se ha señalado una posible influencia de los antiguos trovadores de Provenza, conocidos por sus disputas poéticas durante la Edad Media.

La tradición del payador

La payada se desarrolló no solo en Argentina, sino también en Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay y Chile. Cada 23 de julio se realizan encuentros y actos conmemorativos para celebrar esta tradición cultural.

Uno de los homenajes más reconocidos tiene lugar en el Monumento al Payador de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, donde se reúnen artistas y seguidores de esta expresión.

El legado de los payadores continúa vigente como una de las formas más representativas de la cultura popular rioplatense, donde la poesía, la música y la improvisación se combinan en un arte transmitido de generación en generación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Julio Efemerides Hacks
Notas relacionadas
Día de la Virgen del Carmen: por qué se celebra el 16 de julio y qué simboliza el escapulario
Horóscopo Chino hoy: predicciones para este miércoles 22 de julio bajo la astuta energía de la Rata de Agua
Becas Progresar: quiénes cobran hasta $140.000 en julio y cómo consultar el pago

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar