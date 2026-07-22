Así fue el rescate contrarreloj de los cuatro mineros desaparecidos: sobrevivieron tres noches a 30 grados bajo cero

Según explicó Molina, los rescatistas localizaron primero la camioneta donde permanecían resguardados dos de los trabajadores. Poco después encontraron a los otros dos mineros, quienes habían decidido salir a buscar señal de telefonía para intentar compartir su ubicación.

Los cuatro mineros fueron rescatados este miércoles en la mañana. (Fotos: captura de video/Municipalidad de Antofagasta de la Sierra).

Todos fueron hallados en la zona del Salar del Hombre Muerto, uno de los puntos más aislados de la Puna catamarqueña. "Estamos hablando prácticamente de un milagro que los hayamos encontrado", expresó el secretario general de AOMA.

Helicópteros fueron enviados para trasladar a los trabajadores

Tras el rescate, dos helicópteros, uno proveniente de Buenos Aires y otro de Mendoza, despegaron desde Cachi, en la provincia de Salta, para colaborar con el traslado de los operarios.

No obstante, las autoridades advirtieron que el operativo aéreo dependerá de la evolución del clima, ya que las condiciones meteorológicas continúan siendo complejas en la cordillera.

El objetivo es trasladar a los cuatro mineros a la capital de Catamarca para realizarles controles médicos y completar la evacuación del primer convoy que había sido desplegado durante los primeros días de la búsqueda.

Las intensas nevadas mantienen intransitables los caminos de alta montaña.

AOMA pidió investigar si se cumplieron los protocolos de seguridad

Superada la emergencia, desde la Asociación Obrera Minera Argentina adelantaron que solicitarán una investigación para determinar si se respetaron los protocolos de seguridad y por qué las camionetas emprendieron el recorrido pese al intenso temporal.

"Hoy no estamos buscando culpables, sino poniendo toda la energía en encontrar a las personas. Ahora viene la investigación, hay muchas preguntas para hacer", sostuvo Gustavo Molina.

El dirigente recordó que quienes trabajan en la minería de alta montaña reciben capacitación para desenvolverse en condiciones extremas, aunque remarcó que será necesario establecer por qué las medidas preventivas no evitaron que los operarios quedaran expuestos al temporal más intenso de los últimos días.