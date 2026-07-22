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Así fue el rescate contrarreloj de los cuatro mineros desaparecidos: sobrevivieron tres noches a 30 grados bajo cero

El hallazgo puso fin a un operativo contrarreloj marcado por las condiciones climáticas extremas que azotaron la región. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), confirmó que todos están lúcidos.

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Los trabajadores sobrevivieron a temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. (Foto: gentileza El Esquiú). 

Los cuatro mineros que permanecían desaparecidos en la alta montaña de Catamarca fueron rescatados con vida este miércoles, luego de permanecer aislados durante tres noches en plena cordillera de Fiambalá. El hallazgo puso fin a un operativo contrarreloj marcado por las condiciones climáticas extremas que azotaron la región.

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Karina Milei estará presente en la Expo Minera 2026 (Foto: Diario Uno).

La noticia fue confirmada por Gustavo Molina, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), quien destacó que los trabajadores lograron sobrevivir a temperaturas cercanas a los 30 grados bajo cero, viento blanco y ráfagas que superaron los 140 kilómetros por hora.

"Están lúcidos. Obviamente tienen la repercusión de haber pasado condiciones extremas, pero lo importante es que están bien", afirmó el dirigente en declaraciones al diario El Esquiú.

Los operarios habían quedado incomunicados desde el jueves en el campamento minero Tres Quebradas, ubicado a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, en una de las zonas más inhóspitas de la cordillera catamarqueña. El operativo de búsqueda reunió a rescatistas especializados, trabajadores mineros, empresas proveedoras, bomberos y organismos provinciales y municipales, además de personal con amplio conocimiento del terreno y de los refugios naturales de la región.

Según explicó Molina, los rescatistas localizaron primero la camioneta donde permanecían resguardados dos de los trabajadores. Poco después encontraron a los otros dos mineros, quienes habían decidido salir a buscar señal de telefonía para intentar compartir su ubicación.

Los cuatro mineros fueron rescatados este miércoles en la mañana. (Fotos: captura de video/Municipalidad de Antofagasta de la Sierra).

Los cuatro mineros fueron rescatados este miércoles en la mañana. (Fotos: captura de video/Municipalidad de Antofagasta de la Sierra).

Todos fueron hallados en la zona del Salar del Hombre Muerto, uno de los puntos más aislados de la Puna catamarqueña. "Estamos hablando prácticamente de un milagro que los hayamos encontrado", expresó el secretario general de AOMA.

Helicópteros fueron enviados para trasladar a los trabajadores

Tras el rescate, dos helicópteros, uno proveniente de Buenos Aires y otro de Mendoza, despegaron desde Cachi, en la provincia de Salta, para colaborar con el traslado de los operarios.

No obstante, las autoridades advirtieron que el operativo aéreo dependerá de la evolución del clima, ya que las condiciones meteorológicas continúan siendo complejas en la cordillera.

El objetivo es trasladar a los cuatro mineros a la capital de Catamarca para realizarles controles médicos y completar la evacuación del primer convoy que había sido desplegado durante los primeros días de la búsqueda.

Las intensas nevadas mantienen intransitables los caminos de alta montaña.

Las intensas nevadas mantienen intransitables los caminos de alta montaña.

AOMA pidió investigar si se cumplieron los protocolos de seguridad

Superada la emergencia, desde la Asociación Obrera Minera Argentina adelantaron que solicitarán una investigación para determinar si se respetaron los protocolos de seguridad y por qué las camionetas emprendieron el recorrido pese al intenso temporal.

"Hoy no estamos buscando culpables, sino poniendo toda la energía en encontrar a las personas. Ahora viene la investigación, hay muchas preguntas para hacer", sostuvo Gustavo Molina.

El dirigente recordó que quienes trabajan en la minería de alta montaña reciben capacitación para desenvolverse en condiciones extremas, aunque remarcó que será necesario establecer por qué las medidas preventivas no evitaron que los operarios quedaran expuestos al temporal más intenso de los últimos días.

En pocas palabras

  • Rescate exitoso: Cuatro mineros fueron encontrados con vida tras tres noches en la cordillera de Fiambalá.
  • Condiciones extremas: Los trabajadores sobrevivieron a temperaturas de hasta -30°C y fuertes vientos.
  • Investigación pendiente: La AOMA solicitará que se investiguen los protocolos de seguridad ante el temporal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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