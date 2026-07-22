El riesgo país cae a 410 puntos y las acciones argentinas suben tras la mejora en la calificación de la deuda

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también operaban con mayoría de alzas. Los mayores avances correspondían a Banco Macro (3,2%), Cresud (3,1%), Banco Supervielle (2,5%) y Grupo Galicia (2,2%).

En el mercado cambiario, el dólar oficial cotizaba a $1500 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el dólar MEP se negociaba a $1508,16 y el contado con liquidación (CCL) a $1566,69.

Moody's mejoró la calificación de la deuda argentina

En su último informe, la calificadora Moody's elevó la calificación crediticia de largo plazo de la Argentina en moneda extranjera y local a B3 desde Caa1, y modificó la perspectiva de estable a positiva.

"La suba refleja nuestra evaluación de que el riesgo de default de la Argentina ha disminuido de manera material, a medida que la estabilización macroeconómica avanzó más allá de la fase inicial de ajuste hacia una mejora más duradera de los fundamentos crediticios", señaló la agencia en un comunicado.

La noticia fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro José Luis Daza, quienes destacaron que, por primera vez en más de una década, las tres principales agencias internacionales quedaron alineadas en la calificación B-, luego de las mejoras otorgadas por Fitch Ratings y S&P Global Ratings en los últimos meses.