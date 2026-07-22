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El riesgo país cae a 410 puntos y las acciones argentinas suben tras la mejora en la calificación de la deuda

El mercado reaccionó con optimismo a la decisión de la calificadora de elevar la nota de la deuda argentina. El indicador de JP Morgan tocó su nivel más bajo desde el 7 de julio y los ADR avanzaron hasta 3,2% en Wall Street.

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Tras el anuncio

Tras el anuncio, el riesgo país descendió hasta los 410 puntos básicos y las acciones de Banco Macro, Cresud, Banco Supervielle y Grupo Galicia encabezaron las subas en Wall Street. (Foto: archivo).

El mercado reaccionó de manera positiva a la decisión de la agencia Moody's de mejorar la calificación de la deuda argentina. Este miércoles, el riesgo país bajaba hasta los 410 puntos básicos, mientras que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street avanzaban hasta un 3%.

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El indicador que elabora JP Morgan llegó a ubicarse en 405 unidades durante la rueda, su nivel más bajo desde el 7 de julio.

La mejora de Moody's se sumó a las recientes revisiones al alza que habían realizado Fitch Ratings y S&P Global Ratings en mayo y junio, respectivamente. La decisión marca un cambio en la percepción sobre el riesgo soberano de la Argentina y abre la puerta a una eventual normalización del financiamiento externo.

Moody's elev&oacute; la calificaci&oacute;n de la deuda argentina de Caa1 a B3 y cambi&oacute; la perspectiva de estable a positiva por la mejora en los fundamentos macroecon&oacute;micos. (Foto: archivo).

Moody's elevó la calificación de la deuda argentina de Caa1 a B3 y cambió la perspectiva de estable a positiva por la mejora en los fundamentos macroeconómicos. (Foto: archivo).

En ese contexto, desde Adcap Grupo Financiero señalaron que la decisión de Moody's completa el ciclo de mejoras en la calificación crediticia que esperaban. Además, sostuvieron que los bonos Global 2035 (GD35) y Global 2038 (GD38) son los títulos mejor posicionados "para capturar el mayor potencial de suba".

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también operaban con mayoría de alzas. Los mayores avances correspondían a Banco Macro (3,2%), Cresud (3,1%), Banco Supervielle (2,5%) y Grupo Galicia (2,2%).

En el mercado cambiario, el dólar oficial cotizaba a $1500 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el dólar MEP se negociaba a $1508,16 y el contado con liquidación (CCL) a $1566,69.

Moody's mejoró la calificación de la deuda argentina

En su último informe, la calificadora Moody's elevó la calificación crediticia de largo plazo de la Argentina en moneda extranjera y local a B3 desde Caa1, y modificó la perspectiva de estable a positiva.

"La suba refleja nuestra evaluación de que el riesgo de default de la Argentina ha disminuido de manera material, a medida que la estabilización macroeconómica avanzó más allá de la fase inicial de ajuste hacia una mejora más duradera de los fundamentos crediticios", señaló la agencia en un comunicado.

La noticia fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro José Luis Daza, quienes destacaron que, por primera vez en más de una década, las tres principales agencias internacionales quedaron alineadas en la calificación B-, luego de las mejoras otorgadas por Fitch Ratings y S&P Global Ratings en los últimos meses.

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