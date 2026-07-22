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La FIFA anunció el 11 ideal del Mundial 2026: qué jugadores de la Selección Argentina fueron elegidos

La FIFA dio a conocer la formación ideal de la Copa del Mundo tras el triunfo de España ante Argentina. Los nombres elegidos y las figuras del certamen.

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La FIFA anunció el 11 ideal del Mundial 2026: qué jugadores de la Selección Argentina fueron elegidos

La conclusión de la máxima competencia de naciones dio paso al reconocimiento oficial para los futbolistas más destacados del campeonato disputado en Norteamérica. FIFA anunció el 11 ideal del Mundial 2026: quiénes fueron elegidos. Tras la consagración de España en la final frente a Argentina, la FIFA publicó el equipo ideal del Mundial 2026 con los futbolistas que más se destacaron a lo largo del torneo. La nómina definitiva reúne a varias de las principales figuras que mostraron su nivel en el campo de juego durante las distintas etapas eliminatorias.

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Foto: Reuters 

La reciente edición internacional quedó marcada en los registros estadísticos por su nuevo formato organizativo y la escala de sus compromisos. El Mundial 2026 llegó a su fin el pasado domingo con una edición histórica que marcó un antes y un después en la Copa del Mundo. Por primera vez participaron 48 selecciones y el torneo contó con un total de 104 partidos, ofreciendo más de un mes de competencia y emociones en Estados Unidos, México y Canadá.

El desarrollo del certamen consagró a la federación que mostró mayor solidez colectiva en su camino hacia el título. El gran campeón fue España, que demostró ser el mejor equipo de la competencia. La selección dirigida por Luis de la Fuente levantó el trofeo tras vencer a Argentina en la final y cerró una campaña impecable: terminó invicta, con siete victorias y un empate, consolidándose como el conjunto que mejor fútbol mostró a lo largo de todo el torneo.

Quiénes integran el 11 ideal del Mundial 2026 elegido por la FIFA

El organismo internacional seleccionó a los futbolistas más destacados en cada línea del campo tras la finalización del campeonato.

Tras la final, la FIFA dio a conocer el equipo ideal del Mundial 2026, con los futbolistas que más se destacaron a lo largo del torneo y que dejaron su huella en la histórica edición.

La formación ideal quedó integrada por:

  • Arquero: Vozinha (Cabo Verde).

  • Defensores: Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia) y Marc Cucurella (España).

  • Mediocampistas: Rodri (España), Michael Olise (Francia) y Jude Bellingham (Inglaterra).

  • Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).

Qué futbolistas brillaron y cuál fue la gran decepción del Mundial 2026

Las máximas figuras internacionales sostuvieron rendimientos de alto impacto, mientras que algunas promesas vieron condicionado su aporte colectivo.

El certamen contó con rendimientos individuales superlativos en las fases decisivas. Lionel Messi, con 39 años, volvió a demostrar que sigue estando a la altura de las nuevas generaciones y fue una de las grandes figuras de Argentina. Por su parte, Kylian Mbappé volvió a ratificar que los Mundiales son su escenario favorito: el francés terminó como máximo goleador del torneo con 10 tantos, mientras que el capitán argentino cerró su participación con ocho conquistas.

En contraposición a estas actuaciones, el torneo también registró rendimientos por debajo de las expectativas iniciales. La gran decepción del Mundial fue Lamine Yamal. La joya española, de apenas 18 años, llegaba como una de las máximas atracciones del torneo, pero no logró mostrar su mejor versión. El factor físico resultó determinante en su desempeño: si bien terminó consagrándose campeón con España, una lesión con la que arribó al certamen condicionó su rendimiento durante gran parte de la competencia.

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