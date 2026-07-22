La FIFA anunció el 11 ideal del Mundial 2026: qué jugadores de la Selección Argentina fueron elegidos

Tras la final, la FIFA dio a conocer el equipo ideal del Mundial 2026, con los futbolistas que más se destacaron a lo largo del torneo y que dejaron su huella en la histórica edición.

La formación ideal quedó integrada por:

Arquero: Vozinha (Cabo Verde).

Defensores: Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia) y Marc Cucurella (España).

Mediocampistas: Rodri (España), Michael Olise (Francia) y Jude Bellingham (Inglaterra).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).

Qué futbolistas brillaron y cuál fue la gran decepción del Mundial 2026

Las máximas figuras internacionales sostuvieron rendimientos de alto impacto, mientras que algunas promesas vieron condicionado su aporte colectivo.

El certamen contó con rendimientos individuales superlativos en las fases decisivas. Lionel Messi, con 39 años, volvió a demostrar que sigue estando a la altura de las nuevas generaciones y fue una de las grandes figuras de Argentina. Por su parte, Kylian Mbappé volvió a ratificar que los Mundiales son su escenario favorito: el francés terminó como máximo goleador del torneo con 10 tantos, mientras que el capitán argentino cerró su participación con ocho conquistas.

En contraposición a estas actuaciones, el torneo también registró rendimientos por debajo de las expectativas iniciales. La gran decepción del Mundial fue Lamine Yamal. La joya española, de apenas 18 años, llegaba como una de las máximas atracciones del torneo, pero no logró mostrar su mejor versión. El factor físico resultó determinante en su desempeño: si bien terminó consagrándose campeón con España, una lesión con la que arribó al certamen condicionó su rendimiento durante gran parte de la competencia.