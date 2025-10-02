En vivo Radio La Red
Ritual
octubre
ASTROLOGÍA

Portal 10/10: rituales para atraer prosperidad y cortar la mala suerte el 10 de octubre

El 10 de octubre se abre un portal energético que simboliza nuevos comienzos y abundancia. Con rituales simples, se puede canalizar su fuerza para atraer prosperidad y dejar atrás lo negativo.

El portal 10/10 es un fenómeno que numerólogos y astrólogos asocian con nuevas oportunidades, cierre de ciclos y apertura a la abundancia. El número “10” representa finalización y renacimiento, mientras que el “0” potencia la energía infinita.

Portal de octubre 2025: rituales simples para atraer amor, prosperidad y trabajo
portal de octubre 2025: rituales simples para atraer amor, prosperidad y trabajo

Este portal será especialmente poderoso al coincidir con la fase de Luna creciente, que amplifica los deseos relacionados con dinero, trabajo y relaciones.

Ritual para atraer prosperidad

  • Colocar tres monedas doradas debajo de una maceta con planta verde.

  • Escribir en un papel blanco los objetivos económicos para el último trimestre del año.

  • Encender una vela amarilla o dorada mientras se agradece por lo que ya se tiene.

Ritual para cortar la mala suerte

  • Llenar un vaso con agua y sal gruesa y colocarlo detrás de la puerta de entrada.

  • Prender una vela blanca y visualizar cómo se disuelven los obstáculos.

  • Dejar que la vela se consuma y tirar el agua al día siguiente fuera de la casa.

Ritual de armonía personal

  • Encender un incienso de sándalo o canela para purificar el ambiente.

  • Meditar durante 10 minutos enfocándose en gratitud y bienestar.

  • Cerrar el ritual escribiendo en un papel lo que se desea dejar atrás.

El portal 10/10 invita a agradecer, soltar cargas emocionales y prepararse para recibir nuevas oportunidades con la energía renovada del mes de octubre.

