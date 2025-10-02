Portal 10/10: rituales para atraer prosperidad y cortar la mala suerte el 10 de octubre

El portal 10/10 es un fenómeno que numerólogos y astrólogos asocian con nuevas oportunidades, cierre de ciclos y apertura a la abundancia. El número “10” representa finalización y renacimiento, mientras que el “0” potencia la energía infinita.
El 10 de octubre se abre un portal energético que simboliza nuevos comienzos y abundancia. Con rituales simples, se puede canalizar su fuerza para atraer prosperidad y dejar atrás lo negativo.
Este portal será especialmente poderoso al coincidir con la fase de Luna creciente, que amplifica los deseos relacionados con dinero, trabajo y relaciones.
Colocar tres monedas doradas debajo de una maceta con planta verde.
Escribir en un papel blanco los objetivos económicos para el último trimestre del año.
Encender una vela amarilla o dorada mientras se agradece por lo que ya se tiene.
Llenar un vaso con agua y sal gruesa y colocarlo detrás de la puerta de entrada.
Prender una vela blanca y visualizar cómo se disuelven los obstáculos.
Dejar que la vela se consuma y tirar el agua al día siguiente fuera de la casa.
Encender un incienso de sándalo o canela para purificar el ambiente.
Meditar durante 10 minutos enfocándose en gratitud y bienestar.
Cerrar el ritual escribiendo en un papel lo que se desea dejar atrás.
El portal 10/10 invita a agradecer, soltar cargas emocionales y prepararse para recibir nuevas oportunidades con la energía renovada del mes de octubre.