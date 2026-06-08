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Tercera edición de los Premios Ana Frank: distinguieron al Tribunal que juzgó a las Juntas Militares a 50 años del golpe de Estado

El Centro Ana Frank premió a instituciones, medios de comunicación, gobiernos y personalidades de la cultura, los Derechos Humanos, la justicia y el ámbito empresario

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El homenaje al tribunal que llevó al banquillo a las Juntas Militares. (Foto: prensa Centro Ana Frank).

El homenaje al tribunal que llevó al banquillo a las Juntas Militares. (Foto: prensa Centro Ana Frank).

Por tercer año consecutivo, el Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA) entregó este lunes los Premios Ana Frank. La ceremonia, realizada en el Teatro Alvear, fue inaugurada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y contó con la conducción de los periodistas Rolando Graña y Mariana Contartesi.

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La entrega se realizó en el marco del 97° aniversario del nacimiento de Ana Frank, la adolescente que, entre los 13 y los 15 años, escribió un diario íntimo mientras permanecía oculta junto a su familia durante la persecución nazi. Su relato se convirtió en uno de los testimonios más emblemáticos de esperanza, resiliencia y defensa de la dignidad humana.

Jorge Macri Premios Ana Frank
Jorge Macri participó de la ceremonia que reunió a referentes de la política, la cultura y los derechos humanos. (Foto: prensa Centro Ana Frank).

Jorge Macri participó de la ceremonia que reunió a referentes de la política, la cultura y los derechos humanos. (Foto: prensa Centro Ana Frank).

Los Premios Ana Frank reconocieron a medios de comunicación, gobiernos, organizaciones e integrantes de los ámbitos de la cultura, los derechos humanos, la Justicia y el sector empresario por su contribución a la convivencia en la diversidad, la construcción de una cultura de paz, la inclusión y la promoción de valores democráticos frente a toda forma de violencia y discriminación.

Entre los premiados de esta edición se destacó el Tribunal del Juicio a las Juntas Militares, integrado por León Carlos Arslanián, Andrés D'Alessio, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco y Jorge Valerga Aráoz. A 50 años del Golpe, se reconoció su compromiso con la justicia, la defensa de la democracia y los derechos humanos en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.

Recibieron el reconocimiento los integrantes del histórico tribunal: León Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, junto con representantes de las familias de Jorge Torlasco y Andrés D'Alessio.

Premios Ana Frank jueces Junta Militar
A 50 años del Golpe, el reconocimiento a los jueces que marcaron un hito en la democracia. (Foto: prensa Centro Ana Frank).

A 50 años del Golpe, el reconocimiento a los jueces que marcaron un hito en la democracia. (Foto: prensa Centro Ana Frank).

Asimismo, este año fue distinguido el expresidente del Gobierno de España, Felipe González, por su aporte a la consolidación democrática, la integración europea y los procesos internacionales de paz.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, premiado en la edición 2025 por su compromiso con la convivencia democrática. También asistieron embajadores, funcionarios nacionales y provinciales, CEOs de empresas, referentes de organismos de derechos humanos, de la Justicia, artistas, periodistas y jóvenes líderes sociales de distintos países de América Latina.

Yamandú Orsi Premios Ana Frank
El presidente de Uruguay volvió a los Premios Ana Frank tras ser reconocido por su compromiso democrático en la edición anterior (Foto: prensa Centro Ana Frank).

El presidente de Uruguay volvió a los Premios Ana Frank tras ser reconocido por su compromiso democrático en la edición anterior (Foto: prensa Centro Ana Frank).

Durante el acto también se realizó un homenaje especial a Sara Rus, en reconocimiento al valor de su testimonio como sobreviviente de la Shoá, su compromiso con la memoria y los derechos humanos, y su trayectoria como integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Otro de los momentos destacados fue el reconocimiento a Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol, movimientos integrados por mujeres y madres israelíes y palestinas respectivamente, que trabajan conjuntamente por la construcción de la paz en Medio Oriente. Tres de sus integrantes visitaron Argentina y Uruguay en 2025 invitadas por el Centro Ana Frank, fortaleciendo espacios de diálogo y encuentro entre comunidades.

Asimismo, se entregó el Premio Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes, que reconoce proyectos liderados por adolescentes y jóvenes de entre 15 y 25 años con impacto positivo en materia de convivencia, inclusión y participación comunitaria en América Latina.

La fecha elegida para la realización de los Premios Ana Frank coincidió con la conmemoración del natalicio de la joven escritora judía, el 12 de junio, declarado por la Ley 26.809 como Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda Forma de Violencia y Discriminación.

En la edición 2025 fueron reconocidos, entre otros, el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, por su compromiso con la continuidad democrática y la convivencia pacífica. También fue distinguido Luis Scasso por su labor en el fortalecimiento de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica.

En 2024, los Premios Ana Frank distinguieron, entre otras personalidades, a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y a Mónica Dawidowicz, sobreviviente del Holocausto.

Premiados 2026

A continuación, la lista completa de las personas e instituciones que fueron reconocidas en esta edición de los Premios Ana Frank para América Latina.

Felipe González Márquez: Premio por su aporte a la consolidación democrática, a la integración europea y a los procesos internacionales de paz.

Mariano Jabonero: Premio por su compromiso con la educación, la ciencia y la cultura, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.

Ronald Leopold: Premio por su compromiso con la transmisión del legado de Ana Frank y su aporte a la promoción de la cultura de paz.

Tribunal que juzgó a la Junta Militar: Compromiso con la justicia en los crímenes de lesa humanidad, la defensa de la democracia y los derechos humanos.

  • León Carlos Arslanián
  • Andrés D'Alessio
  • Ricardo Gil Lavedra
  • Guillermo Ledesma
  • Jorge Torlasco
  • Jorge Valerga Aráoz

María Cherñajovsky: Premio por su compromiso con la creación de proyectos solidarios y el acompañamiento al Centro Ana Frank Argentina.

Moria Casán: Premio por su lucha por la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ desde el arte.

Moria Casán Premios Ana Frank
Moria Casán fue distinguida por su trayectoria y su defensa de la igualdad de género desde el arte. (Foto: prensa Centro Ana Frank).

Moria Casán fue distinguida por su trayectoria y su defensa de la igualdad de género desde el arte. (Foto: prensa Centro Ana Frank).

Piera Fernández de Piccoli: Premio por su compromiso con la participación juvenil, la educación, la universidad pública y las iniciativas del Centro Ana Frank Argentina.

Familia Grande Hogares de Cristo: Premio por dedicar su tarea pastoral al servicio de las juventudes vulneradas y por la creación de espacios de inclusión.

Víctor Ramón Heredia Cournou: Premio por su compromiso con mensajes de paz y defensa de los derechos humanos a través de la música.

Fabiana Loguzzo: Premio por el respaldo al Centro Ana Frank, su labor con la memoria y la enseñanza del Holocausto, y por haber impulsado desde el capítulo argentino que nuestro país obtenga la presidencia de IHRA en 2026.

Daniela Luber – Programa de Ayuda a Sobrevivientes de la Shoá de la Fundación Tzedaká: Premio por dignificar la vida mediante el cuidado, el reconocimiento y el acompañamiento a los sobrevivientes de la Shoá.

Película "La Mujer de la Fila"

Benjamín Ávila: Premio por su compromiso con la memoria histórica y la protección de los derechos humanos a través del cine.

Andrea Casamento: Premio por su lucha por la protección de los derechos de las personas privadas de su libertad y sus familias.

Natalia Oreiro: Premio por su trayectoria en la protección de los derechos de las mujeres y los derechos humanos a través del cine.

Soledad Martínez: Premio en reconocimiento a su labor comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres y por el respaldo a los proyectos educativos del Centro Ana Frank.

Claudia Piñeiro: Premio por dedicar su escritura a la promoción de la justicia, los derechos de las mujeres y la libertad de expresión.

Leonardo Sbaraglia: Premio en reconocimiento a su trayectoria de compromiso social a través del cine y el teatro.

Ernesto Raúl Tenembaum: Premio por su compromiso con la verdad, la libertad de expresión y la defensa de los valores democráticos.

HOMENAJES

Sara Rus: Reconocimiento al valor de sus testimonios como sobreviviente de la Shoá, su militancia como Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la huella dejada en cada uno de los integrantes del Centro Ana Frank.

Luis Alberto Spinetta: Reconocimiento por su invaluable aporte a la cultura y por haber convertido su arte en una expresión de libertad que transmite memoria, conciencia y resistencia.

Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol: Reconocimiento por su ejemplo de coraje y humanidad, que inspira y recuerda que aun en los contextos más difíciles es posible elegir el camino de la paz.

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