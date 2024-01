Preocupación por el estado de Emanuel Noir, vocalista de 'Ke Personajes', en plena entrevista

En medio de la nota, Ke personajes paró las preguntas y les dijo que no iba a responder nada que no tuviera que ver con el show: “Esta entrevista que vinimos a dar es sobre el show de mañana y no sobre las cosas personales que yo padezco”, pidió a los periodistas.

Ellos le respondieron “ok, no tenes ganas de aclararlo”. Pero los mensajes del video denotan la preocupación de sus seguidores por el músico: “No te pierdas de nuevo Emanuel por favor”, “No caigas, eres una estrella”, “Deberían ayudarlo”, “Tenés mucho talento, no te pierdas”, entre otros.