Preocupación por Ezequiel Lavezzi: habló de su salud después de las imágenes que se viralizaron temblando

Lavezzi, sin embargo, aprovechó la entrevista para explicar cómo fue su proceso personal durante estos años y llevar tranquilidad respecto de su presente. Uno de los pilares fundamentales en su recuperación fue el nacimiento de su hijo Vittorio, en 2024. Para el exjugador, convertirse nuevamente en padre significó un cambio profundo en su vida.

“Me cambió la vida. Me da muchísima alegría y me hace sentir vivo. Me dio la fuerza para seguir adelante”, aseguró. Además de su familia, Lavezzi destacó el acompañamiento que recibió de varias personas que conoció durante su extensa carrera deportiva.

Entre ellas mencionó especialmente a Lionel Messi, con quien mantiene una relación cercana desde los años que compartieron en la Selección argentina. Sobre el capitán argentino, el Pocho expresó: “Tengo una amistad muy especial con él, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica”.

También recordó el apoyo de Sergio Agüero y Paolo Cannavaro, además de referirse con especial cariño a Diego Maradona, con quien tuvo una relación que fue más allá del fútbol.

Lavezzi se retiró del fútbol profesional en 2019, luego de su última experiencia en el Hebei China Fortune de China. Antes había construido una destacada trayectoria en San Lorenzo, Napoli y Paris Saint-Germain, además de vestir la camiseta de la Selección argentina.

El retiro significó el comienzo de una etapa completamente diferente para el exdelantero. Alejado de las exigencias de la competencia profesional, tuvo que enfrentarse a un vacío que, según reconoció, no sabía inicialmente cómo llenar.

Ahora, varios años después, Lavezzi asegura estar atravesando un proceso de recuperación y busca disfrutar de su familia y de su nueva vida. Incluso decidió dejar un mensaje para quienes puedan estar atravesando una situación similar y habló desde su propia experiencia: “A quien sufre le digo que con humildad y ganas se puede salir”.

Pero durante la entrevista, el exfutbolista también se permitió mirar hacia atrás y recordar algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Al hablar de su llegada al Napoli, contó que desde el primer día quedó impactado por el cariño que recibió de los hinchas. Incluso recordó que, en una oportunidad, una tienda tuvo que cerrar y llamar a la Policía debido a la cantidad de personas que se acercaron cuando salió a comprar zapatillas.

Después de cinco temporadas en Italia, en 2012 tomó la decisión de continuar su carrera en el Paris Saint-Germain. El Inter también había mostrado interés en contratarlo, pero Lavezzi eligió el fútbol francés.

Una de las razones fue su vínculo con los hinchas del Napoli. “Irme de Napoli fue muy difícil, hoy lo extraño mucho”, reconoció.

Durante la charla también apareció el recuerdo de Diego Maradona, una de las figuras más importantes que atravesaron su carrera. Lavezzi contó que tuvo la posibilidad de compartir con él durante su etapa en la Selección argentina y destacó especialmente las conversaciones que mantenían.

Según recordó, con Maradona “se podía hablar de todo”. El Pocho incluso relató una situación que vivió durante las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. Maradona había notado que Lavezzi atravesaba un problema familiar y estaba angustiado, por lo que decidió hablar con él y darle un consejo que nunca olvidó: le pidió que regresara inmediatamente a su casa y que no descuidara a su familia.

A varios años de haber dejado el fútbol, Lavezzi atraviesa así una etapa diferente, marcada por el tratamiento, el acompañamiento de sus seres queridos y una nueva vida familiar. Y después de las imágenes que habían generado preocupación, decidió hablar públicamente para contar qué atravesó y cómo se encuentra actualmente.