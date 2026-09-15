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Luto en el espectáculo

Estrella de una serie exitosa de Netflix murió a los 44 años tras una larga lucha

La empresa responsable de la famosa serie que animaba demoró casi dos semanas en das a conocer la luctuosa noticia. La información fue difundida ahora y de inmediato generó repercusión en el mundo del espectáculo y entre los seguidores de la producción de Netflix.

Murió una actriz de una exitosa seire de Netflix

Murió una actriz de una exitosa seire de Netflix, por una dolorosa enfermedad. (Foto: Gentileza ABeats) 

Japón está de luto y Corea del Sur también. La actriz Yuri Nakamura murió con tan solo 44 años. Luchó durante los últimos 13 años de su vida contra un cáncer. Pese a esa dura enfermedad, su entereza y carácter le permitieron ser protagonista de muchos trabajos para televisión cine y canales de streaming. Esta la protagonista de la existosa "Románticos Anónimos (Romantic Anonymous)" que aún se puede ver por Netflix.

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La actriz, de origen japonés pero "adoptada" por los coreanos, era conocida internacionalmente por su participación en la serie de Netflix Románticos Anónimos, murió luego de atravesar durante más de una década una enfermedad oncológica. La artista falleció el 1° de septiembre, pero su agencia Alpha Agency lo dio a conocer recién en esta fecha. La información fue difundida ahora y generó repercusión en el mundo del espectáculo japonés y entre los seguidores de la producción de Netflix.

Nakamura había sido diagnosticada con una dura enfermedad: cáncer de recto hacía 13 años. Durante buena parte de ese período decidió mantener su enfermedad en privado y continuó trabajando en cine y televisión. Su trayectoria incluyó distintos papeles en producciones japonesas y también trabajos que le permitieron alcanzar reconocimiento fuera de su país.

La actriz había conseguido superar inicialmente la enfermedad y atravesó un período de remisión. Sin embargo, el cáncer regresó en enero de 2025. En ese momento fue sometida a una intervención quirúrgica y, de acuerdo con la información publicada sobre su caso, inicialmente hubo señales positivas respecto de su recuperación.

La situación cambió posteriormente cuando los controles médicos detectaron que la enfermedad se había extendido. Nakamura comenzó entonces un nuevo tratamiento con el objetivo de controlar la progresión del cáncer y prolongar su vida.

En agosto de 2026 sufrió una obstrucción intestinal. Los médicos le comunicaron que su estado era crítico y que podía quedarle poco tiempo de vida. Finalmente, murió rodeada por familiares y personas cercanas.

Una carrera entre la música y la actuación

Nakamura, cuyo nombre de nacimiento era Yuri Sei, nació en Osaka y comenzó su carrera artística durante la década de 1990 vinculada inicialmente con la música. Con el paso de los años se volcó hacia la actuación y logró construir una trayectoria reconocida dentro de la industria audiovisual japonesa.

Uno de sus trabajos más destacados fue Pacchigi! Love & Peace, película por la que recibió reconocimientos y que contribuyó a consolidar su carrera como actriz.

También participó en diferentes películas y series de televisión antes de incorporarse a proyectos con alcance internacional. Entre sus trabajos se encuentran producciones como Fukushima: A Threat y Beyond Goodbye.

Yuri Nakamura, la protagonista de una exitosa serie de Netflix que llevó en secreto su lucha contra el cáncer. (Foto: Gentileza RootenTomatoes)

Yuri Nakamura, la protagonista de una exitosa serie de Netflix que llevó en secreto su lucha contra el cáncer. (Foto: Gentileza RootenTomatoes)

Una actuación consagratoria y una noticia terrible

Su aparición en Románticos Anónimos, producción original de Netflix, fue uno de sus trabajos más conocidos y un plataforma de lanzamiento para el público internacional. La serie, estrenada en 2025, combinó romance y comedia y permitió que Nakamura llegara a una audiencia global. Nakamura interpretó a Irene, una psicóloga y autora reconocida, en la serie japonesa de Netflix protagonizada por Shun Oguri y Han Hyo-joo.

Lo particularmente significativo es que Nakamura rodó la serie mientras atravesaba en privado una enfermedad que había regresado. Según informó su agencia, había sido diagnosticada con cáncer de recto unos 13 años antes, había entrado en remisión y continuó trabajando durante años. Pero el año del estreno de la serie, el cáncer volvió a ser detectado y, después de una operación, los médicos encontraron metástasis.

Eso coloca a Románticos Anónimos en un lugar muy particular de su trayectoria: fue uno de los proyectos de su etapa final como actriz y, además, el trabajo que permitió que una nueva audiencia internacional conociera su carrera.

La serie también tuvo una buena recepción fuera de Japón: llegó a posicionarse entre las producciones de Netflix más vistas en distintos mercados y alcanzó el primer puesto de las series de Netflix en Japón.

Y hay otro dato importante: Nakamura siguió trabajando y proyectando nuevos papeles pese al avance de su enfermedad. En 2026 incluso estaba vinculada a un drama de NHK previsto para 2027, pero tuvo que abandonar ese proyecto después de sufrir una obstrucción intestinal y recibir la noticia de que le quedaba poco tiempo de vida.

El impacto de su muerte

La muerte de Nakamura se conoció días después de su fallecimiento y provocó mensajes de pesar dentro de la industria audiovisual japonesa. Su trayectoria estuvo marcada por una combinación de trabajos en cine, televisión y producciones destinadas a públicos internacionales.

Nakamura tenía 44 años y se encontraba todavía en plena actividad profesional. Su último período estuvo marcado por los tratamientos y las complicaciones derivadas de la progresión de la enfermedad.

En pocas palabras

  • Actriz de Netflix: Yuri Nakamura falleció a los 44 años tras una larga lucha contra el cáncer.
  • Trayectoria destacada: Fue reconocida por su papel en "Románticos Anónimos", serie disponible en Netflix.
  • Diagnóstico y recaída: Tras una remisión inicial, el cáncer reapareció en 2025, llevando a múltiples tratamientos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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