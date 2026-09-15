Estrella de una serie exitosa de Netflix murió a los 44 años tras una larga lucha

La situación cambió posteriormente cuando los controles médicos detectaron que la enfermedad se había extendido. Nakamura comenzó entonces un nuevo tratamiento con el objetivo de controlar la progresión del cáncer y prolongar su vida.

En agosto de 2026 sufrió una obstrucción intestinal. Los médicos le comunicaron que su estado era crítico y que podía quedarle poco tiempo de vida. Finalmente, murió rodeada por familiares y personas cercanas.

Una carrera entre la música y la actuación

Nakamura, cuyo nombre de nacimiento era Yuri Sei, nació en Osaka y comenzó su carrera artística durante la década de 1990 vinculada inicialmente con la música. Con el paso de los años se volcó hacia la actuación y logró construir una trayectoria reconocida dentro de la industria audiovisual japonesa.

Uno de sus trabajos más destacados fue Pacchigi! Love & Peace, película por la que recibió reconocimientos y que contribuyó a consolidar su carrera como actriz.

También participó en diferentes películas y series de televisión antes de incorporarse a proyectos con alcance internacional. Entre sus trabajos se encuentran producciones como Fukushima: A Threat y Beyond Goodbye.

Yuri Nakamura, la protagonista de una exitosa serie de Netflix que llevó en secreto su lucha contra el cáncer. (Foto: Gentileza RootenTomatoes)

Una actuación consagratoria y una noticia terrible

Su aparición en Románticos Anónimos, producción original de Netflix, fue uno de sus trabajos más conocidos y un plataforma de lanzamiento para el público internacional. La serie, estrenada en 2025, combinó romance y comedia y permitió que Nakamura llegara a una audiencia global. Nakamura interpretó a Irene, una psicóloga y autora reconocida, en la serie japonesa de Netflix protagonizada por Shun Oguri y Han Hyo-joo.

Lo particularmente significativo es que Nakamura rodó la serie mientras atravesaba en privado una enfermedad que había regresado. Según informó su agencia, había sido diagnosticada con cáncer de recto unos 13 años antes, había entrado en remisión y continuó trabajando durante años. Pero el año del estreno de la serie, el cáncer volvió a ser detectado y, después de una operación, los médicos encontraron metástasis.

Eso coloca a Románticos Anónimos en un lugar muy particular de su trayectoria: fue uno de los proyectos de su etapa final como actriz y, además, el trabajo que permitió que una nueva audiencia internacional conociera su carrera.

La serie también tuvo una buena recepción fuera de Japón: llegó a posicionarse entre las producciones de Netflix más vistas en distintos mercados y alcanzó el primer puesto de las series de Netflix en Japón.

Y hay otro dato importante: Nakamura siguió trabajando y proyectando nuevos papeles pese al avance de su enfermedad. En 2026 incluso estaba vinculada a un drama de NHK previsto para 2027, pero tuvo que abandonar ese proyecto después de sufrir una obstrucción intestinal y recibir la noticia de que le quedaba poco tiempo de vida.

El impacto de su muerte

La muerte de Nakamura se conoció días después de su fallecimiento y provocó mensajes de pesar dentro de la industria audiovisual japonesa. Su trayectoria estuvo marcada por una combinación de trabajos en cine, televisión y producciones destinadas a públicos internacionales.

Nakamura tenía 44 años y se encontraba todavía en plena actividad profesional. Su último período estuvo marcado por los tratamientos y las complicaciones derivadas de la progresión de la enfermedad.