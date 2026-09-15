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La dura confesión de Charlotte Caniggia sobre el maltrato que vivió en Gran Hermano: "Me odiaban"

Tras quedar tercera en la gran final del certamen, la modelo recordó la hostilidad que recibió de parte de sus compañeras dentro de la casa más famosa del país.

15 sept 2026, 12:52
La dura confesión de Charlotte Caniggia sobre el maltrato que vivió en Gran Hermano: Me odiaban

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Luego de una tensa definición, Charlotte Caniggia quedó eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada durante la gala del lunes por la noche. Su salida dejó conformado el versus final entre Yisela "Yipio" Pintos y Solange Abraham, que ahora competirán por el título de la temporada. Después de abandonar la casa, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia pasó por La Cumbre, el streaming de Telefe conducido por Santiago del Moro, y aprovechó la charla para relatar cómo había atravesado la convivencia.

Lejos de centrarse solo en su eliminación, Charlotte apuntó contra la actitud que, según contó, tuvieron varias de sus compañeras desde el ingreso al reality: "Esta gente desde el principio me tiró mier... No me querían mucho en la casa", expresó al recordar sus primeros días en el programa. La mediática explicó que percibió una distancia que le costó comprender: "Y sí, porque no me recibió nadie bien", señaló sobre el clima que encontró al entrar. "Llegué a una casa donde estaban todos con un ego terrible. Nadie me saludaba. Era muy raro".

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La participante comparó esa experiencia con los ambientes laborales en los que suele moverse: "Yo normalmente siempre trabajo con gente muy copada. 'Hola, ¿cómo andás?'. Y no me pasó esto esta vez. Me evitaban", relató. Para Charlotte, esa actitud no se limitó a un episodio puntual, sino que formó parte de la rutina diaria dentro de la casa.

"Iba al baño a peinarme y había chicas que ni me hablaban", agregó. Al pedirle que nombrara a las participantes, no dudó en señalar a una compañera puntual: "Cinzia, ponele. Era como vivir en una casa que me odiaban", sentenció, resumiendo así el clima que había vivido en la primera etapa de su paso por el reality.

Cómo fue la despedida de Charlotte Caniggia en Gran Hermano

La eliminación de Charlotte Canigia se dio en una gala cargada de emoción y terminó de definir a las dos finalistas de la temporada. Antes de irse de la casa, eligió despedirse especialmente de Yipio, con quien había forjado un buen vínculo durante el juego: "Amiga, rompela, ojalá ganes, te quiero", le dijo, deseándole suerte de cara a la instancia decisiva. La frase generó una reacción inmediata de Sol Abraham, que le reprochó no haberse despedido de ella del mismo modo: "Saludá, Charlotte, no seas maleducada", lanzó, en medio del clima de euforia que se vivía en el estudio tras la definición.

La salida de Charlotte también estuvo acompañada por un mensaje de la voz de Gran Hermano, que destacó su recorrido en la competencia: "Salís siendo una ganadora. Quiero agradecerte tu buena onda, tu simpatía, el humor que tenés porque siempre tuviste muy buen humor, y eso es muy importante. Por sobre todas las cosas, tuve en mi casa a una gran persona", expresó. Caniggia respondió con humildad y admitió que no imaginaba llegar tan lejos en el certamen: "Llegué bastante lejos, no me tenía fe. Gracias a toda la gente que me bancó siempre, los amo", cerró antes de retirarse con un premio de 10 millones de pesos por el tercer puesto.

     

 

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