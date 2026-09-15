La dura confesión de Charlotte Caniggia sobre el maltrato que vivió en Gran Hermano: "Me odiaban"

Cómo fue la despedida de Charlotte Caniggia en Gran Hermano

La eliminación de Charlotte Canigia se dio en una gala cargada de emoción y terminó de definir a las dos finalistas de la temporada. Antes de irse de la casa, eligió despedirse especialmente de Yipio, con quien había forjado un buen vínculo durante el juego: "Amiga, rompela, ojalá ganes, te quiero", le dijo, deseándole suerte de cara a la instancia decisiva. La frase generó una reacción inmediata de Sol Abraham, que le reprochó no haberse despedido de ella del mismo modo: "Saludá, Charlotte, no seas maleducada", lanzó, en medio del clima de euforia que se vivía en el estudio tras la definición.

La salida de Charlotte también estuvo acompañada por un mensaje de la voz de Gran Hermano, que destacó su recorrido en la competencia: "Salís siendo una ganadora. Quiero agradecerte tu buena onda, tu simpatía, el humor que tenés porque siempre tuviste muy buen humor, y eso es muy importante. Por sobre todas las cosas, tuve en mi casa a una gran persona", expresó. Caniggia respondió con humildad y admitió que no imaginaba llegar tan lejos en el certamen: "Llegué bastante lejos, no me tenía fe. Gracias a toda la gente que me bancó siempre, los amo", cerró antes de retirarse con un premio de 10 millones de pesos por el tercer puesto.