"Mi hermanito no tenía la culpa": detuvieron a un sospechoso por el crimen de Leonel

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Cómo fue el tiroteo en el que murió Leonel

El episodio ocurrió el lunes por la noche en el asentamiento Villa Junín. Según fuentes policiales, alrededor de las 21:16 ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre varias detonaciones de arma de fuego en una vivienda de la zona.

Las primeras averiguaciones indicaron que un grupo de personas habría ingresado a una casa y efectuado una importante cantidad de disparos. Uno de esos proyectiles alcanzó a Leonel, que se encontraba en el lugar.

Tras recibir el aviso, se desplegó un operativo de seguridad para preservar la escena y avanzar en la búsqueda de los responsables.

Poco después, desde el Hospital Carrillo informaron el ingreso de un menor de 7 años que presentaba una herida de arma de fuego. El niño había sido trasladado hasta el centro de salud en un vehículo particular.

Pese a la atención médica, los profesionales confirmaron su muerte. De acuerdo con las autoridades del hospital, el fallecimiento se produjo por un shock hipovolémico provocado por la importante pérdida de sangre que sufrió como consecuencia del disparo.

La denuncia de la hermana del nene

Tras la muerte de Leonel, su hermana mayor, Valeria, habló con medios locales y relató cómo fue la situación desde el interior de la vivienda. Según contó, el nene estaba en el patio de su casa cuando comenzó el tiroteo. “Me mataron a mi hermano. Quisieron entrar a mi casa, ya había discusión antes... Si mi hermanito no tenía la culpa de nada”, expresó entre lágrimas.

La mujer también reclamó que se revisen las cámaras de seguridad de las viviendas de la zona para identificar a quienes participaron del ataque.

“Allá hay un vecino que tiene cámaras. ¿Por qué no las muestran y buscan al que mató a mi hermano?”, planteó mientras señalaba una de las casas linderas.

Durante su relato aseguró que la vivienda de su familia había sido atacada horas antes. Según explicó, durante la mañana del lunes alguien habría intentado incendiar la precaria estructura desde una de las ventanas.

“Dicen que uno de mis hermanos está involucrado en un robo, pero mi hermano no fue. Vinieron temprano y querían que mi hermano se fuera y a la noche me mataron a mi hermanito”, sostuvo.

La causa continúa bajo la investigación del fiscal Malla, mientras el principal sospechoso permanece detenido y la Justicia busca determinar las circunstancias en las que se produjo el tiroteo que terminó con la vida del niño.