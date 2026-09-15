Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

9 × 8 = 72 | 40 - 7 = 33

La expresión queda así: 72 + 8 × 5 - 33 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 5 = 40

La expresión queda así: 72 + 40 - 33 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

72 + 40 = 112 |

112 - 33 = 79 |

79 + 12 = (?)

Resultado final: 91

La dificultad de este juego está en no resolver por impulso. El error común aparece cuando se ignora la jerarquía matemática y se avanza como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Practicar este tipo de Desafío Matemático ayuda a entrenar la concentración, mejorar el cálculo mental y detectar esos detalles que, aunque parezcan mínimos, pueden cambiar toda la cuenta.