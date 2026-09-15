Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 8) + 8 × 5 - (40 - 7) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 8) + 8 × 5 - (40 - 7) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
9 × 8 = 72 | 40 - 7 = 33
La expresión queda así: 72 + 8 × 5 - 33 + 12
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
8 × 5 = 40
La expresión queda así: 72 + 40 - 33 + 12
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
72 + 40 = 112 |
112 - 33 = 79 |
79 + 12 = (?)
La dificultad de este juego está en no resolver por impulso. El error común aparece cuando se ignora la jerarquía matemática y se avanza como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Practicar este tipo de Desafío Matemático ayuda a entrenar la concentración, mejorar el cálculo mental y detectar esos detalles que, aunque parezcan mínimos, pueden cambiar toda la cuenta.