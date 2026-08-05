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Preocupación por Rubén Rada: el músico de 83 años fue internado de urgencia

El difícil momento de Rubén Rada: a los 83 años fue internado de urgencia y suspendió su agenda. Enterate.

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Preocupación por Rubén Rada: el músico de 83 años fue internado de urgencia

El mundo de la música atraviesa horas de preocupación por la salud de Rubén Rada. El histórico cantautor uruguayo, de 83 años, debió ser internado de urgencia en Montevideo luego de presentar un cuadro respiratorio complejo, una noticia que generó alarma entre sus seguidores y colegas.

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Según informó el noticiero radial Informativo Sarandí, el artista ingresó a un centro de salud tras ser diagnosticado con una neumonía bilateral, lo que obligó a los médicos a mantenerlo bajo observación.

Con el correr de las horas, comenzaron a llegar noticias alentadoras. Desde Telemundo Uruguay aseguraron que Rada evoluciona favorablemente, responde bien al tratamiento y, además, se encuentra de muy buen ánimo, un dato que llevó tranquilidad a su entorno y a sus fanáticos.

La internación sorprendió especialmente porque el músico se encontraba atravesando uno de los momentos más activos de los últimos años. Días atrás había presentado ¿Quién va a cantar?, un nuevo ciclo musical que reúne a artistas de distintos géneros y que se emite a través de YouTube.

Pero ese no era el único proyecto que lo mantenía entusiasmado. Rada también preparaba el esperado regreso de Tótem, la banda que marcó una época en la música uruguaya a comienzos de la década del 70 y que volverá a los escenarios con dos recitales programados para el 10 y 11 de octubre en la Sala Zitarrosa de Montevideo.

En una entrevista con Subrayado, el artista había contado la emoción que le generaba reencontrarse con ese repertorio. "Cantar esas canciones, poniendo el corazón de Tótem ahí, es realmente muy movilizante", había expresado.

No es el primer problema de salud que enfrenta: Si bien la noticia de su internación causó una enorme preocupación, no es la primera vez que Rubén Rada atraviesa un delicado episodio de salud.

En 2015 fue sometido a una angioplastia coronaria, mientras que en 2017 permaneció internado durante tres días tras sufrir un fuerte pico de presión arterial.

A pesar de esos antecedentes, el músico siempre logró recuperarse y mantenerse en actividad. Por eso, la evolución favorable informada en las últimas horas alimenta la esperanza de que pueda dejar atrás este nuevo problema de salud y retomar, cuanto antes, los proyectos que tenía previstos.

En pocas palabras

  • Rubén Rada internado: El músico de 83 años fue hospitalizado de urgencia en Montevideo.
  • Diagnóstico y evolución: Presenta neumonía bilateral, pero evoluciona favorablemente y con buen ánimo.
  • Proyectos suspendidos: Se detuvieron sus actividades, incluyendo el ciclo "¿Quién va a cantar?" y el regreso de Tótem.
Resumen generado por Thinkindot AI
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