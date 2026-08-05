Preocupación por Rubén Rada: el músico de 83 años fue internado de urgencia

Pero ese no era el único proyecto que lo mantenía entusiasmado. Rada también preparaba el esperado regreso de Tótem, la banda que marcó una época en la música uruguaya a comienzos de la década del 70 y que volverá a los escenarios con dos recitales programados para el 10 y 11 de octubre en la Sala Zitarrosa de Montevideo.

En una entrevista con Subrayado, el artista había contado la emoción que le generaba reencontrarse con ese repertorio. "Cantar esas canciones, poniendo el corazón de Tótem ahí, es realmente muy movilizante", había expresado.

No es el primer problema de salud que enfrenta: Si bien la noticia de su internación causó una enorme preocupación, no es la primera vez que Rubén Rada atraviesa un delicado episodio de salud.

En 2015 fue sometido a una angioplastia coronaria, mientras que en 2017 permaneció internado durante tres días tras sufrir un fuerte pico de presión arterial.

A pesar de esos antecedentes, el músico siempre logró recuperarse y mantenerse en actividad. Por eso, la evolución favorable informada en las últimas horas alimenta la esperanza de que pueda dejar atrás este nuevo problema de salud y retomar, cuanto antes, los proyectos que tenía previstos.