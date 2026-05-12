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Primavera Sound Buenos Aires 2026 arrasó en minutos: furor total por el regreso más esperado del año

Furor total por Primavera Sound: la preventa voló y desató locura en redes. Enterate

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Primavera Sound Buenos Aires 2026 arrasó en minutos: furor total por el regreso más esperado del año

Aunque faltan meses para la primavera, Buenos Aires ya explotó con uno de los anuncios musicales más impactantes de 2026. La preventa exclusiva de Primavera Sound se agotó en tiempo récord y desató una verdadera fiebre entre fanáticos de todo el país, confirmando que el regreso del festival es mucho más que un evento: es un fenómeno cultural que sacude la escena.

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La vuelta de Primavera Sound Buenos Aires ya dejó en claro que su poder de convocatoria sigue intacto. La preventa para clientes BBVA voló en cuestión de horas, marcando un éxito rotundo incluso antes de que termine el otoño y consolidando una expectativa pocas veces vista para un festival internacional en Argentina.

El anuncio oficial del line up terminó de disparar la locura colectiva: Gorillaz, The Strokes, FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, Courtney Barnett y una poderosa selección de artistas internacionales y nacionales encabezarán la tercera edición local, prevista para el 28 y 29 de noviembre.

Desde su desembarco en Buenos Aires en 2022, Primavera Sound logró construir una identidad única dentro del circuito de festivales argentinos, posicionándose como una cita obligada para quienes buscan propuestas innovadoras, nombres de culto y artistas consagrados.

La edición 2026 promete elevar aún más esa vara. Gorillaz, con Damon Albarn al frente de su universo musical virtual, y The Strokes, íconos absolutos del rock alternativo global, lideran una programación que mezcla nostalgia, vanguardia y nuevas tendencias.

Pero el impacto va más allá de los nombres principales. El cartel refleja la esencia distintiva del festival: una curaduría artística sofisticada que cruza pop experimental, electrónica de avanzada, punk disruptivo y una sólida presencia argentina con figuras como Juana Molina, Santiago Motorizado, Marilina Bertoldi y Juliana Gattas.

La respuesta del público fue inmediata. Redes sociales colapsadas, tickets agotados y una venta general Fase 1 ya en marcha demuestran que Primavera Sound no solo vuelve: vuelve convertido en uno de los sucesos musicales más fuertes del año.

Los precios de esta primera etapa también marcaron tendencia: Abono General: $285.000 y el abono VIP: $900.000.

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