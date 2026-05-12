Primavera Sound Buenos Aires 2026 arrasó en minutos: furor total por el regreso más esperado del año

La edición 2026 promete elevar aún más esa vara. Gorillaz, con Damon Albarn al frente de su universo musical virtual, y The Strokes, íconos absolutos del rock alternativo global, lideran una programación que mezcla nostalgia, vanguardia y nuevas tendencias.

Pero el impacto va más allá de los nombres principales. El cartel refleja la esencia distintiva del festival: una curaduría artística sofisticada que cruza pop experimental, electrónica de avanzada, punk disruptivo y una sólida presencia argentina con figuras como Juana Molina, Santiago Motorizado, Marilina Bertoldi y Juliana Gattas.

La respuesta del público fue inmediata. Redes sociales colapsadas, tickets agotados y una venta general Fase 1 ya en marcha demuestran que Primavera Sound no solo vuelve: vuelve convertido en uno de los sucesos musicales más fuertes del año.

Los precios de esta primera etapa también marcaron tendencia: Abono General: $285.000 y el abono VIP: $900.000.