La actriz que se separó a los 36 años, transitó una crisis profunda y la vida la sorprendió con un doble embarazo

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¿Quién es Pilar Gamboa?

Pilar Gamboa nació el 7 de abril de 1980 en Buenos Aires y es una de las actrices más respetadas de su generación. Su carrera arrancó en el teatro independiente, donde en 2003 cofundó el grupo Piel de Lava junto a Elisa Carricajo, Valeria Correa y Laura Paredes, un colectivo que se convirtió en referencia del teatro alternativo argentino. Su trabajo en las tablas le valió, entre otros reconocimientos, el Premio Konex 2021 como Actriz de Teatro de la Década y el Martín Fierro a Mejor Actriz Protagónica de Teatro Off.

En cine y televisión su nombre también pesa. Se hizo conocida masivamente en 2011 con Los Únicos y desde entonces no paró: La Flor, de Mariano Llinás, la consagró en el circuito internacional; División Palermo y Casi Feliz la afianzaron en las plataformas; y más recientemente protagonizó Viudas Negras junto a Malena Pichot, que se convirtió en la serie más vista de Flow. Además de actriz, es dramaturga y directora, una artista completa que siempre eligió proyectos con peso propio por encima del facilismo.