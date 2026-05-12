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La actriz que se separó a los 36 años, transitó una crisis profunda y la vida la sorprendió con un doble embarazo

Una reconocida artista contó el giro que dio su vida luego de separarse, caer en una crisis y buscar rearmar su destino.

12 may 2026, 14:29
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La famosa actriz que se separó a los 36 años, transitó una crisis profunda y la vida la sorprendió con dos hijos
La famosa actriz que se separó a los 36 años, transitó una crisis profunda y la vida la sorprendió con dos hijos

La famosa actriz que se separó a los 36 años, transitó una crisis profunda y la vida la sorprendió con dos hijos

Pilar Gamboa dio una entrevista en Radio con Vos en la que repasó uno de los momentos más difíciles de su vida y cómo, desde ese piso, construyó la familia que tiene hoy. La actriz habló sin filtros de su separación, sus dudas sobre la maternidad y el hombre que cambió todo.

El quiebre llegó a los 36 años, cuando se separó y vio cómo sus amigas comenzaban a tener hijos. "Me separé a los 36 y todas mis amigas empezaban a tener hijos. Ahí viví una crisis, porque en un momento las mujeres se lo tienen que plantear y ellos dicen 'no sé si quiero ser padre'", recordó. Lejos de apurarse, se permitió dudar: "Pensaba: ¿es deseo o es mandato? Y dije: bueno, que quede librado al guionista de esto".

Fue en ese momento de incertidumbre cuando apareció Ignacio Sánchez Mestre, su actual pareja, a quien ella llama cariñosamente "el negro sanjuanino". La relación avanzó rápido y las preguntas importantes llegaron pronto. "Me preguntó enseguida: '¿A vos te gustaría tener hijos?'. Y yo pensaba: 'Pero si no nos conocemos'. Igual la conversación vino muy rápido para lo poco que estábamos de novios, pero a mí me vino bien porque dije: bueno, si esto avanza, no me cerró la cortina", contó.

Lo que siguió la sorprendió incluso a ella misma. "Quedé embarazada a los 39, nació Manu, y Anita fue paracaídas total a los 42. ¿Podés creer?", dijo entre risas. Hoy, Gamboa mira ese camino de dudas y decisiones con otra perspectiva: el suyo fue un relato que se fue escribiendo sin presiones, a su propio ritmo.

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¿Quién es Pilar Gamboa?

Pilar Gamboa nació el 7 de abril de 1980 en Buenos Aires y es una de las actrices más respetadas de su generación. Su carrera arrancó en el teatro independiente, donde en 2003 cofundó el grupo Piel de Lava junto a Elisa Carricajo, Valeria Correa y Laura Paredes, un colectivo que se convirtió en referencia del teatro alternativo argentino. Su trabajo en las tablas le valió, entre otros reconocimientos, el Premio Konex 2021 como Actriz de Teatro de la Década y el Martín Fierro a Mejor Actriz Protagónica de Teatro Off.

En cine y televisión su nombre también pesa. Se hizo conocida masivamente en 2011 con Los Únicos y desde entonces no paró: La Flor, de Mariano Llinás, la consagró en el circuito internacional; División Palermo y Casi Feliz la afianzaron en las plataformas; y más recientemente protagonizó Viudas Negras junto a Malena Pichot, que se convirtió en la serie más vista de Flow. Además de actriz, es dramaturga y directora, una artista completa que siempre eligió proyectos con peso propio por encima del facilismo.

Pilar Gamboa 1

     

 

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