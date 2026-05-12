El contundente mensaje de Lali Espósito en apoyo a la Marcha Universitaria: "Defender..."

Lali Espósito se volcó a las redes sociales con un contundente mensaje en apoyo a la Marcha Universitaria conovocada para este martes 12 de mayo en todo el país.
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La cantante Lali Espósito expresó desde las redes sociales su postura en favor de la Marcha Federal Universitaria convocada para este martes en todo el país.
Lali Espósito se volcó a las redes sociales con un contundente mensaje en apoyo a la Marcha Universitaria conovocada para este martes 12 de mayo en todo el país.
Se trata de la cuarta movilización convocada por comunidad universitaria y sus organizaciones desde que Javier Milei asumió como presidente en busca del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece una recomposición de los salarios y el presupuesto para el sector.
Lali Espósito se refirió a este tema desde las redes sociales y marcó su postura en favor del reclamo universitario. Desde sus historias de Instagram, la artista reposteó una publicación de la UBA (Universidad de Buenos Aires) sobre este tema.
“Para que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación, que garantiza el funcionamiento de las universidades y la recomposición de los salarios docentes y no docentes”, decía el mensaje compartido por la institución.
A lo que luego la cantante sumó su propia opinión en claro apoyo a la movilización: "Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender nuestra Universidad Pública y lo que representa. Sobre todo hoy se marcha”, escribió Lali Espósito.
Cabe recordar que el acto central tendrá lugar en la Plaza de Mayo a las 18 horas y se espera una gran cantidad de manifestantes. Lali ya dio su firme opinión del tema vía redes sociales.
Javier Milei compartió un fragmento del streaming de Pedro Rosemblat, Gelatina, difundido por La Derecha Diario. En ese clip, se observa al conductor y a María O’Donnell reaccionando con risas al mencionar el método de financiamiento de Montoneros.
El Presidente de Argentina acompañó el video con una frase contundente: “Kirchnerismo. Esto es lo que tenemos enfrente. Fin”.
Pedro Rosemblat decidió responderle directamente al presidente, luego de que el mandatario lo criticara en redes por esa reacción con O’Donnell.
La réplica del novio de Lali Espósito llegó a través de sus historias de Instagram y sumó tensión a la polémica instalada.
“Sr. Presidente: si le interesa el tema le puede preguntar a su amiga Patricia Bullrich. Ella quizás no se ría, pero se lo puede contar en primera persona. Fin”, escribió picante el novio de la cantante, en un mensaje que rápidamente se viralizó y generó repercusión.