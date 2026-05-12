El contundente mensaje de Lali Espósito en apoyo a la Marcha Universitaria: "Defender..."

A lo que luego la cantante sumó su propia opinión en claro apoyo a la movilización: "Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender nuestra Universidad Pública y lo que representa. Sobre todo hoy se marcha”, escribió Lali Espósito.

Cabe recordar que el acto central tendrá lugar en la Plaza de Mayo a las 18 horas y se espera una gran cantidad de manifestantes. Lali ya dio su firme opinión del tema vía redes sociales.

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El picante cruce de Pedro Rosemblat y Javier Milei

Javier Milei compartió un fragmento del streaming de Pedro Rosemblat, Gelatina, difundido por La Derecha Diario. En ese clip, se observa al conductor y a María O’Donnell reaccionando con risas al mencionar el método de financiamiento de Montoneros.

El Presidente de Argentina acompañó el video con una frase contundente: “Kirchnerismo. Esto es lo que tenemos enfrente. Fin”.

Pedro Rosemblat decidió responderle directamente al presidente, luego de que el mandatario lo criticara en redes por esa reacción con O’Donnell.

La réplica del novio de Lali Espósito llegó a través de sus historias de Instagram y sumó tensión a la polémica instalada.

“Sr. Presidente: si le interesa el tema le puede preguntar a su amiga Patricia Bullrich. Ella quizás no se ría, pero se lo puede contar en primera persona. Fin”, escribió picante el novio de la cantante, en un mensaje que rápidamente se viralizó y generó repercusión.