El duro relato del locutor de Intrusos, Fabián Cerfoglio, sobre los dos ACV que sufrió: "Cambió mi vida"

Luego de que en Intrusos (América Tv) se conoció un audio de Daniela Ballester dando detalles de su actual estado de salud tras el ACV hemorrágico que sufrió semanas atrás, el locutor Fabián Cerfoglio recordó su dura experiencia.
El locutor de Intrusos Fabián Cerfoglio contó los dos graves episodios de salud que sufrió años atrás parecidos al caso de la periodista Daniela Ballester.
El conocido locutor comentó que sufrió un ACV en dos oportunidades y cómo esos episodios lo marcaron para siempre: "Tuve dos ACV, con el primero cambió mi vida. En el 2008 fue el primero, se me paralizó la mitad del cuerpo, no sentía nada y no podía hablar, decía cualquier cosa", comenzó su crudo relato.
"Me indicaron que había sido un cuágulo isquémico, estuve una semana internado con estudios de todo tipo y después pasó", continuó sobre aquel primer episodio.
Y en ese sentido comentó: "Ahí cambió mi vida. Yo fumana mucho y después lo que encontraron es que lo mío había sido congénito: tenía un problema en el corazón que hacía que cualquier cuagulito podía pasar por ahí, era permeable".
Fabián Cerfoglio después ahondó en detalles del segundo episodio de salud que padeció años más tarde con otras manifestaciones físicas que lo alertaron.
"El segundo ACV fue en 2021 y con un síntoma diferente porque veía mal de un ojo y cuando fui al oculista me dijo que veía bien y que tenía un problema neurológico", explicó.
"Me operé del corazón y de ahí hasta ahora a cruzar los dedos. Me enojé conmigo mismo porque llevaba una vida normal porque comía bien y había dejado de fumar. Yo soy saludable, corro maratones. El problema que tenía era foramen oval permeable (FOP), es como una válvula abierta", finalizó el locutor de Intrusos.
La conductora de C5N Daniela Ballester le envió un audio a Camilo García de Intrusos (América Tv) donde refirió a su estado salud tras sufrir un ACV hemorrágico mientras continúa internada en el sanatorio Los Arcos pero ya recuperada.
"Me estás escuchando bien porque así estoy, ahora solo me queda descansar. Me hicieron todos los estudios, me estuvieron controlando y no tengo ninguna secuela, eso está buenísimo", comenzó su relato.
Y explicó sobre las causas de lo que pasó: "Lo que tengo es algo que es genético, o sea que probablemente yo lo tengo desde chiquita y en un momento se despertó, una cosa así me explicaron. Ahora estoy un poco medio confundida porque vi muchos médicos pero no hay nada que yo podría haber hecho para evitarlo ni nada que tenga que ahora después como a rajatabla".
En ese sentido, Daniela Ballester indicó que lleva una vida sana con actividades recreativas desde hace tiempo: "Voy al gimnasio tres o cuatro veces por semana, a clases de baile en grupo que me encanta, como sano que le hago verduritas a mi hijo para el cole, entonces también estaba comiendo bien. El alcohol nunca me gustó y lo sabe todo el mundo, no tomo. Entonces no hay mucho que yo deba hacer".
La periodista y ex paticipante de Gran Hermano recordó sobre el final las palabras que le dijo uno de los profesionales que la asistió y le quedó grabada: "'Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar', me dijo uno de los médicos. Mi rayo ya cayó donde tenía que caer y ahora estoy súper tranquila y contenta", concluyó.