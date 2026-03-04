El duro relato del locutor de Intrusos, Fabián Cerfoglio, sobre los dos ACV que sufrió: "Cambió mi vida"

Fabián Cerfoglio después ahondó en detalles del segundo episodio de salud que padeció años más tarde con otras manifestaciones físicas que lo alertaron.

"El segundo ACV fue en 2021 y con un síntoma diferente porque veía mal de un ojo y cuando fui al oculista me dijo que veía bien y que tenía un problema neurológico", explicó.

"Me operé del corazón y de ahí hasta ahora a cruzar los dedos. Me enojé conmigo mismo porque llevaba una vida normal porque comía bien y había dejado de fumar. Yo soy saludable, corro maratones. El problema que tenía era foramen oval permeable (FOP), es como una válvula abierta", finalizó el locutor de Intrusos.

fabian cerfoglio

Daniela Ballestar contó cómo está tras sufrir un ACV y qué le dijeron los médicos

La conductora de C5N Daniela Ballester le envió un audio a Camilo García de Intrusos (América Tv) donde refirió a su estado salud tras sufrir un ACV hemorrágico mientras continúa internada en el sanatorio Los Arcos pero ya recuperada.

"Me estás escuchando bien porque así estoy, ahora solo me queda descansar. Me hicieron todos los estudios, me estuvieron controlando y no tengo ninguna secuela, eso está buenísimo", comenzó su relato.

Y explicó sobre las causas de lo que pasó: "Lo que tengo es algo que es genético, o sea que probablemente yo lo tengo desde chiquita y en un momento se despertó, una cosa así me explicaron. Ahora estoy un poco medio confundida porque vi muchos médicos pero no hay nada que yo podría haber hecho para evitarlo ni nada que tenga que ahora después como a rajatabla".

En ese sentido, Daniela Ballester indicó que lleva una vida sana con actividades recreativas desde hace tiempo: "Voy al gimnasio tres o cuatro veces por semana, a clases de baile en grupo que me encanta, como sano que le hago verduritas a mi hijo para el cole, entonces también estaba comiendo bien. El alcohol nunca me gustó y lo sabe todo el mundo, no tomo. Entonces no hay mucho que yo deba hacer".

La periodista y ex paticipante de Gran Hermano recordó sobre el final las palabras que le dijo uno de los profesionales que la asistió y le quedó grabada: "'Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar', me dijo uno de los médicos. Mi rayo ya cayó donde tenía que caer y ahora estoy súper tranquila y contenta", concluyó.