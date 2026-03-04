En vivo Radio La Red
Día Nacional del Gas en la Argentina: por qué se celebra el 5 de marzo

La jornada recuerda un momento determinante para el desarrollo energético del país y para la expansión del servicio de gas en todo el territorio.

Cada 5 de marzo, la Argentina conmemora el Día Nacional del Gas.

Cada 5 de marzo, la Argentina conmemora el Día Nacional del Gas, una fecha que recuerda un hito clave en la historia energética del país: la creación de la Dirección Nacional del Gas en 1945, que dio origen a la emblemática Gas del Estado.

El Gobierno reprograma pagos de ANSES por feriados y altera el cronograma de marzo

Ese día, hace más de ocho décadas, el Gobierno nacional, a través de YPF, tomó posesión de las instalaciones de la Compañía Primitiva de Gas de Buenos Aires Ltda., una empresa de capitales británicos que hasta entonces distribuía gas manufacturado importado producido a partir de carbón de hulla.

La fusión del Departamento del Gas de YPF con esta compañía marcó la nacionalización del servicio y el inicio de una política soberana en materia de gas natural.

El ingeniero Julio V. Canessa, figura central en el proceso, impulsó la idea de aprovechar el gas que se desperdiciaba en los yacimientos patagónicos, principalmente en Comodoro Rivadavia, para llevarlo a los centros urbanos. Gracias a esa visión, se concretó una de las obras de infraestructura más importantes de la época: el Gasoducto Presidente Perón, de 1.600 kilómetros, que permitió conectar el sur con Buenos Aires y abastecer a miles de hogares.

La Dirección Nacional del Gas se independizó formalmente de YPF el 1° de enero de 1946 y, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, se expandió rápidamente. Gas del Estado llegó a ser una de las empresas más grandes del mundo en su rubro, con millones de usuarios conectados al momento de su privatización en 1992.

Hoy, la efeméride sirve para homenajear a los trabajadores de la industria del gas natural, desde operarios de campo hasta técnicos y profesionales, y resaltar el rol estratégico del recurso en la matriz energética argentina.

