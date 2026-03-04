Día Nacional del Gas en la Argentina: por qué se celebra el 5 de marzo

gas

La Dirección Nacional del Gas se independizó formalmente de YPF el 1° de enero de 1946 y, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, se expandió rápidamente. Gas del Estado llegó a ser una de las empresas más grandes del mundo en su rubro, con millones de usuarios conectados al momento de su privatización en 1992.

Hoy, la efeméride sirve para homenajear a los trabajadores de la industria del gas natural, desde operarios de campo hasta técnicos y profesionales, y resaltar el rol estratégico del recurso en la matriz energética argentina.