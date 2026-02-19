En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Prime Video
Serie
ESTRENO

Prime Video revela el tráiler de la nueva serie original Amor Animal: cuándo se estrena

La serie de Prime Video ofrece una mirada a la vida de jóvenes adultos, tanto de quienes cuentan con oportunidades como de aquellos que no las tienen, pero que enfrentan las mismas preguntas.

Prime Video revela el tráiler de la nueva serie original Amor Animal: cuándo se estrena. (Foto: Gentileza Prensa)

Prime Video revela el tráiler de la nueva serie original Amor Animal: cuándo se estrena. (Foto: Gentileza Prensa)

Prime Video reveló el tráiler de la serie original Amor Animal. En este drama de ficción, Kaia, una artista de trap de las afueras de la ciudad, conoce a Nico, un joven de clase alta con angustia existencial. A pesar de sus diferentes realidades y de las fuerzas externas que intentan separarlos, ambos tratan de hacer espacio para que su amor crezca y, al hacerlo, desencadenan una guerra entre pandillas.

Leé también Prime Video: Benjamín Vicuña y Celeste Cid arrasan con el estreno de una nueva película
Prime Video: Benjamín Vicuña y Celeste Cid arrasan con el estreno de una nueva película. (Foto: Archivo)

La serie explora una historia generacional contemporánea sobre los conflictos que enfrentan jóvenes en sus veintes y treintas, profundizando en temas como la ambición, la incertidumbre sobre el futuro, las adicciones y las diversas formas de vivir la sexualidad. Amor Animal se estrenará el 20 de marzo exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

El elenco de Amor Animal en Prime Video

El elenco incluye a Franco Masini (El Retorno, Todas las veces que nos enamoramos, Rebelde), Tatu Glikman (En el Barro, Entrelazados), Santiago Achaga (Buenos Chicos, Entrelazados), Valentina Zenere (Nahir, En el Barro, Elite), Olivia Nuss (Cromañón), Toto Rovito (Cromañón, Blondi), Ariel Staltari (El Eternauta, Verano Trippin), Inés Estevez (Miranda de viernes a lunes, Vera y el placer de los otros), Antonio Birabent (Días de gallos, Viudas e hijos del rock & roll), Juan Sorini (Felices los 6), Evitta Luna y Juan Cottet (Moscas), entre otros.

Prime Video revela el tráiler de la nueva serie original Amor Animal

Embed

Amor Animal se unirá a miles de películas y shows de TV en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Prime Originals argentinas como Menem; Cromañón; Barrabrava; Argentina, 1985; Porno y Helado; El Fin del Amor; Los Tinelli, LOL: Last One Laughing Argentina; Iosi, El Espía Arrepentido; y Maradona: Sueño Bendito; así como también las galardonadas series y películas Prime Originals aclamadas por la crítica que incluyen a La Idea de Ti, Fallout, Upgraded, Citadel, The Boys y El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, todas disponibles en Prime Video.

Los suscriptores de Prime Video podrán ver Amor Animal en la app de Prime Video para Smart TVs y dispositivos móviles, en tres pantallas simultáneas, así como a través de Claro, Telecentro, o Movistar Móvil o suscripción fija a internet. En la app de Prime Video, los suscriptores Prime Video podrán descargar la serie/película a sus dispositivos móviles y tabletas y verla en cualquier lugar sin conexión a internet y sin costo adicional. Prime Video está disponible en Argentina por solo $6.499 al mes (más los impuestos aplicables) y los nuevos suscriptores pueden conocer más en primevideo.com.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Prime Video Serie Sebastián Ortega Franco Masini Valentina Zenere
Notas relacionadas
Prime Video presenta el primer vistazo de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva serie Tomb Raider
Luis Zahera y Mario Casas arrasan en Prime Video con el estreno de una nueva película
San Valentín en Prime Video: historias para celebrar el amor o el desamor

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar