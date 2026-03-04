Nahuel Gallo en conferencia de prensa: "Pensar en mi hijo es lo único que me mantuvo vivo"

Sobre su lugar de captura, señaló que "el Rodeo I es un lugar de torturas psicológicas". "Solamente con pensar se me titubea la boca porque hay 24 extranjeros más en el Rodeo I que están esperando ser liberados, de distintas nacionalidades. Yo tuve la oportunidad de haber salido el domingo en libertad", denunció.

"Mi fortaleza mental, pensar que tengo que estar bien, tengo un hijo, que lo amo con toda mi vida, es lo único que me mantuvo vivo", compartió el gendarme que confió que "no es fácil estar incomunicado, no es fácil haber perdido la libertad injustamente".

Además, pidió "a los medios internacionales, a las ONG, a todas las organizaciones internacionales que no se olviden del Rodeo I y de los centros penales que hay en Venezuela" y planteó que "no podemos mirar para otro lado".

"Esos presos políticos están esperando ser liberados. Los extranjeros no teníamos visitas, no teníamos llamada", dijo el gendarme mientras se quebró emocionado y lanzó: "Hasta el último día fuimos ficha de cambio. Y eso es feo. No bajen los brazos, ayuden a esa gente, pongan su granito de presión porque esto no terminó. Yo sigo encerrado, mi mente hasta que no liberen a esos 24 extranjeros yo no estoy libre".

Nahuel Gallo regresó a Argentina tras 448 días detenido en Venezuela y se reencontró con su familia (1)

"Hasta hacía mi bandera con jabón: derretía mi jabón celeste y mi jabón blanco y hacía mi bandera. Era lo único que me hacía sentir que estaba en mi país", compartió sobre su cautiverio.

Y por último, confió que está "feliz de estar de nuevo" en el país, en su "patria" y agradeció a "todas las instituciones que hicieron algo, a todos los organismos internacionales y a todo el Estado argentino".

La palabra de Monteoliva y de Quirno

"Nahuel está sano, entero y en casa", celebró Monteoliva en la conferencia de prensa y remarcó que el gendarme "planteó sus ganas de comunicarse. Como Gobierno estamos acompañando este proceso junto a la Gendarmería".

"Acompañarte, el protagonista sos vos, la palabra es la tuya. Tenerte acá es un privilegio", indicó la ministra.

"Gracias a la Gendarmería por cuidar de Nahuel. El domingo fue un día muy significativo para los argentinos. Bienvenido Nahuel", expresó Quirno que destacó que el Gobierno "trabajó de manera incansable para que Nahuel pueda volver a casa". Además, agradeció la colaboración de Estados Unidos, Italia, Israel y el Foro Penal.

También prometió que "Argentina seguirá trabajando para la pronta liberación" del abogado Germán Giulliani quien es el único argentino que permanece detenido en Venezuela.

La conferencia tiene lugar en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, ubicado en Antártida Argentina 1480 del barrio porteño de Retiro. Allí también se encuentra el comandante de Gendarmería Claudio Brilloni.

El presidente Javier Milei tiene pensado recibir esta semana en Casa Rosada a Nahuel Gallo cuando el gendarme se recomponga de los más de 440 días que pasó en Venezuela detenido de manera arbitraria.

