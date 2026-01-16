Prime Video presenta el primer vistazo de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva serie Tomb Raider

Sophie Turner como Lara Croft 1

La serie está liderada por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), quien se desempeña como creadora, guionista, productora ejecutiva y showrunner de la serie, junto a Chad Hodge como showrunner y productor ejecutivo. A ellos se suma Jonathan Van Tulleken, quien se desempeña como director y productor ejecutivo.