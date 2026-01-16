En vivo Radio La Red
Prime Video
Serie
ESTRENO

Prime Video presenta el primer vistazo de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva serie Tomb Raider

Para celebrar el inicio de la producción, Prime Video presenta el primer look de Sophie Turner, que incorpora elementos icónicos del personaje de Lara Croft del videojuego.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
Mirá el primer vistazo de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva serie Tomb Raider. (Crédito de la foto: Jay Maidment para Prime Video)

Amazon MGM Studios anunció que la producción de Tomb Raider ya está en marcha, marcando su inicio con la revelación de la primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva serie de Prime Video, Tomb Raider.

La serie de Prime Video está basada en la icónica franquicia de videojuegos Tomb Raider, que sigue las aventuras de la mundialmente conocida arqueóloga y aventurera Lara Croft.

Sophie Turner como Lara Croft 1

La serie está liderada por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), quien se desempeña como creadora, guionista, productora ejecutiva y showrunner de la serie, junto a Chad Hodge como showrunner y productor ejecutivo. A ellos se suma Jonathan Van Tulleken, quien se desempeña como director y productor ejecutivo.

Tomb Raider cuenta con la producción ejecutiva de Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics, Phoebe Waller-Bridge y Jenny Robins a través de Wells Street Films; Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg y Timothy I. Stevenson a través de Story Kitchen; Michael Scheel y Legendary Television. Matt McInnis y Jan R. Martin participan también como productores ejecutivos, y Jan R. Martin como productor.

