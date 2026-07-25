Prime Video reveló cómo será la tercera temporada de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder"

En la tercera temporada, la Tierra Media está en guerra. Han pasado cinco años desde la caída de Eregion. Los ejércitos de Sauron han marchado por todo el mundo, conquistando todo lo que encuentran a su paso y sólo unos cuantos bastiones aislados se interponen entre el Señor Oscuro y la victoria total: Khazad-dûm, donde los enanos permanecen resguardados en las profundidades de sus salones dentro de las montañas, y los reinos élficos de Lindon y Rivendel, protegidos por sus Tres Anillos. Pero, en las profundidades de Mordor, dentro de la recién concluida torre de Barad-dûr, el Señor Oscuro trabaja día y noche, obsesionado con dominar un poder que sea capaz de someter a los últimos de sus enemigos: Un Anillo para gobernarlos a todos... Ahora, todos los pueblos libres de la Tierra Media —enanos, elfos, hombres y magos por igual— deberán encontrar la manera de unirse en una carrera contra el tiempo para impedir que Sauron alcance su objetivo de dominar toda forma de vida.

Foto: Gentileza Prensa.

Tráiler oficial de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder en Prime Video