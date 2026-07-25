Prime Video reveló cómo será la tercera temporada de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder"

Más de 6,500 fans fueron transportados a la Tierra Media en el icónico Hall H de la San Diego Comic-Con con la presentación de Prime Video de la esperada tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la épica serie de fantasía. Acompañados por integrantes del elenco, los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay ofrecieron una divertida e interesante conversación moderada por el propio Alto Rey Gil-galad, interpretado por el actorBenjamin Walker. Durante el panel no solo se presentó un emocionante primer adelanto, también se revelaron detalles importantes de la nueva temporada y algunas otras sorpresas.