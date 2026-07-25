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Prime Video reveló cómo será la tercera temporada de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder"

"El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" de Prime Video presenta un épico primer avance de su tercera temporada, emocionantes noticias y muchas sorpresas.

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Prime Video reveló cómo será la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. (Foto: Gentileza Prensa)

Prime Video reveló cómo será la tercera temporada de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder". (Foto: Gentileza Prensa)

Más de 6,500 fans fueron transportados a la Tierra Media en el icónico Hall H de la San Diego Comic-Con con la presentación de Prime Video de la esperada tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la épica serie de fantasía. Acompañados por integrantes del elenco, los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay ofrecieron una divertida e interesante conversación moderada por el propio Alto Rey Gil-galad, interpretado por el actorBenjamin Walker. Durante el panel no solo se presentó un emocionante primer adelanto, también se revelaron detalles importantes de la nueva temporada y algunas otras sorpresas.

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Los miembros del elencoCynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Ismael Cruz Córdova, Charlie Vickers y Daniel Weyman, así como Jamie Campbell Bower, recién llegado a la tercera temporada, participaron en el panel repleto de anuncios exclusivos y espectaculares elementos visuales como:

  • El primer avance, que reveló el tono más oscuro que tendrá la serie y algunos de los momentos más épicos de la tercera temporada. Por ejemplo, mientras la misión de Sauron para forjar el Anillo Único entra de lleno en acción, su objetivo de controlar toda la Tierra Media amenaza a cada uno de sus reinos, obligando la formación de nuevas alianzas con el fin de detenerlo, algunas de estas tan inesperadas como incómodas.
  • Durante el panel, también se revelaron los nuevos personajes que interpretarán varios actores previamente anunciados:
  • Eddie Marsan (Happy-Go-Lucky) interpretará a "Thrain", el hermano mayor del rey Durin IV.
  • Andrew Richardson (Guys & Dolls) dará vida a "Anarion", el hijo menor de Elendil y hermano de Isildur.
  • Adam Young (Don't Breathe 2) interpretará a "Marnûkh", un misterioso orco que quizá no sea lo que parece.
Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Quienes se suman a los dos personajes presentados a principios de esta semana: Jamie Campbell Bower (Stranger Things) como "Celeborn", el esposo desaparecido de Galadriel, y Zubin Varla (Andor) como "Khamûl el Oriental”, originario de Rhûn.

  • ¡El Balrog habla y su voz es la de Simon Pegg! Un minidocumental exclusivo para los asistentes, titulado Bringing Season Three's Creatures to Life (Dando vida a las criaturas de la Tercera Temporada), mostró un adelanto de algunas de las criaturas que aparecerán esta temporada, entre ellas las bestias aladas, los elefantes de guerra conocidos como Mûmakil, los orcos y el regreso del imponente Balrog de fuego, quien hablará por primera vez en la historia de la franquicia. La voz del Balrog será interpretada por el aclamado actor Simon Pegg (The Cornetto Trilogy, Mission: Impossible, Star Trek).

  • Adicionalmente, el panel de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder en Hall H fue interrumpido por la sorpresiva aparición de cuatro amenazantes Nazgnagôl completamente armados y a la espera de las órdenes de Sauron. Presentadas por primera vez en esta temporada, estas entidades son sirvientes portadores de anillos al servicio de Sauron y representan la encarnación de la Segunda Edad de los Nazgûl, también conocidos como los Espectros del Anillo de la Tercera Edad.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Los primeros cuatro episodios de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se estrenarán el 11 de noviembre de 2026. El quinto y sexto episodios estarán disponibles el 18 de noviembre, mientras que los dos capítulos finales de la temporada llegarán el 25 de noviembre.

En la tercera temporada, la Tierra Media está en guerra. Han pasado cinco años desde la caída de Eregion. Los ejércitos de Sauron han marchado por todo el mundo, conquistando todo lo que encuentran a su paso y sólo unos cuantos bastiones aislados se interponen entre el Señor Oscuro y la victoria total: Khazad-dûm, donde los enanos permanecen resguardados en las profundidades de sus salones dentro de las montañas, y los reinos élficos de Lindon y Rivendel, protegidos por sus Tres Anillos. Pero, en las profundidades de Mordor, dentro de la recién concluida torre de Barad-dûr, el Señor Oscuro trabaja día y noche, obsesionado con dominar un poder que sea capaz de someter a los últimos de sus enemigos: Un Anillo para gobernarlos a todos... Ahora, todos los pueblos libres de la Tierra Media —enanos, elfos, hombres y magos por igual— deberán encontrar la manera de unirse en una carrera contra el tiempo para impedir que Sauron alcance su objetivo de dominar toda forma de vida.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Tráiler oficial de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder en Prime Video

En pocas palabras

  • Prime Video: Presentó el primer avance de la tercera temporada de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" con un tono más oscuro y nuevas alianzas.
  • Nuevos Personajes: Se revelaron las incorporaciones de Thrain, Anarion, Marnûkh, Celeborn y Khamûl el Oriental, además de la voz de Simon Pegg como el Balrog.
  • Estreno: Los primeros cuatro episodios de la temporada llegarán el 11 de noviembre de 2026, seguidos por el resto en semanas posteriores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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